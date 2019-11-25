Экономика
РБКБанки захотели оценивать долговую нагрузку россиян по их расходам
Дискуссия о расчете ПДН Российские банки с 1 октября обязаны рассчитывать показатель долговой нагрузки заемщиков по методике ЦБ.
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Крупные банки обсуждают возможность рассчитывать показатель долговой нагрузки (ПДН) заемщиков по дополнительным данным, например по информации об их платежах и расходах.РБКвчера в 23:00
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Банки намерены оценивать заемщиков по информации о расходах по картам
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