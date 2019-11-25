Экономика

РБКРБКБанки захотели оценивать долговую нагрузку россиян по их расходам

Дискуссия о расчете ПДН Российские банки с 1 октября обязаны рассчитывать показатель долговой нагрузки заемщиков по методике ЦБ.
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с чего всё началось

Банки захотели оценивать долговую нагрузку россиян по их расходам

Крупные банки обсуждают возможность рассчитывать показатель долговой нагрузки (ПДН) заемщиков по дополнительным данным, например по информации об их платежах и расходах.
РБКвчера в 23:00

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Банки захотели оценивать долговую нагрузку россиян по их расходам

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