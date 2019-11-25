Экономика

РБКРБКБанки захотели оценивать долговую нагрузку россиян по их расходам

Дискуссия о расчете ПДН Российские банки с 1 октября обязаны рассчитывать показатель долговой нагрузки заемщиков по методике ЦБ.
Читать в источнике
Комментировать5
с чего всё началось

Банки захотели оценивать долговую нагрузку россиян по их расходам

Крупные банки обсуждают возможность рассчитывать показатель долговой нагрузки (ПДН) заемщиков по дополнительным данным, например по информации об их платежах и расходах.
РБКвчера в 23:00

Подробнее о событии

Банки раскрыли, как будут рассчитывать показатель долговой нагрузки

News.ru02:28

РБК: банки хотят рассчитывать показатель долговой нагрузки по данным о расходах граждан

ТАСС01:47

Банки решили оценивать расходы клиентов по картам при выдаче кредитов

Forbes01:34

Банки предложили оценивать долговую нагрузку россиян по их расходам

Газета.Ru01:57

Банки хотят оценивать долговую нагрузку россиян по их расходам

Коммерсантъ00:23

СМИ: российские банки хотят проверять заемщиков по их тратам

DP.RU00:09

Банки захотели оценивать долговую нагрузку россиян по их расходам

РБКвчера в 23:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7066 источников, обновлено в 11:35, Ашберн
Шоу-бизнес

Южнокорейская певица Гу Хара была найдена мертвой

Popcake 10:54
Технологии

Mail.ru Group запустит единый ID для своих сервисов

Mail.ru Group запустит единую систему авторизации Mail ID, которая обеспечит доступ ко всем продуктам экосистемы, следует из сообщения компании.
Коммерсантъ 07:35
Музыка

Тейлор Свифт стала рекордсменом на American Music Awards

Кантри-поп-исполнительнице и автору песен из США Тейлор Свифт вручили шесть наград на ежегодной американской музыкальной премии American Music Awards.
Телеканал 360° 03:38
Происшествия

ГВП: В армию по гособоронзаказу поставили дешевые китайские радиостанции

Сотрудники компании, которая поставила российской армии дешевые китайские аналоги отечественных радиостанций, стали фигурантами уголовного дела.
Росбалт 11:06
Политика

МИД РФ оценил решение суда в Гааге по керченскому инциденту

По мнению представителей МИД, решение суда учитывает все принципиальные предложения российской стороны по определению порядка работы и правил процедур разбирательства по инциденту в Керченском проливе.
Газета.Ru 10:14
Экономика

Средняя зарплата в Татарстане превысила 36 тысяч рублей

В Татарстане средняя заработная плата работников предприятий и организаций по итогам девяти месяцев года составила 36,2 тысячи рублей, что на 5,6% больше прошлогодних данных.
Вечерняя Казань 05:54
Происшествия

Перед смертью Марию Клочкову мог изнасиловать коллега-опер в Сочи

Регион online 10:45
Происшествия

Девочка провалилась сквозь стеклянный пол в московской школе

Известия 09:53
Политика

В ДНР прокомментировали признание «народного мэра» Горловки в шпионаже

Депутат народного совета самопровозглашенной ДНР Владислав Бердичевский прокомментировал в своем Facebook признание бывшего "народного мэра" Горловки Эдуарда Матюхи в работе на украинскую разведку.
РИА Новости вчера в 22:16
Авто

Компания Tesla презентовала пуленепробиваемый пикап Cybertruck

Tesla представила свой первый пикап под названием Cybertruck, который внешне ничего общего не имеет с другими моделями Tesla, и его уже можно заказать в РФ.
Газета DAILY 22 ноября в 13:05
Энергетика

«Нафтогаз» допустил заключение договора по транзиту газа из России

"Нафтогаз", долго отвергавший любые предложения "Газпрома" о транзите газа через территорию Украины в Европу, сегодня, 25 ноября, пошел на частичный компромисс в переговорах.
Газета.Ru 09:06
Футбол

Еськова отстранили от судейства после игры «Оренбурга» и «Ахмата»

Главный арбитр матча «Оренбурга» и «Ахмата» Алексей Еськов отстранен от судейства.
ProstoProSport 06:00
Общество

Власти Лондона отказались продлевать лицензию Uber

TfL отказалось продлевать лицензию Uber в 2017 г. Компания подала апелляцию на это решение и продолжила предоставлять услуги заказа такси, работая по временной лицензии.
Вести.Финанс 08:59
Космос

Роскосмос подтвердил перенос запуска «Прогресс МС-13»

Взгляд.ру 09:16
Происшествия

Из музея в Дрездене украли драгоценности на миллиард евро

Сумма ущерба оценивается примерно в миллиард евро.
Lenta.ru 07:18
Общество

В Госдуме поддержали идею сделать 31 декабря выходным

Председатель парламентского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева поддержала идею сделать 31 декабря выходным днем.
Москва 24 04:51
Экономика

Россияне в среднем хранят на депозитах 200 тысяч рублей

За девять месяцев 2019 года вклады физлиц увеличились на 3,1%, а с октября 2018 года — на 9%. По статистике Центробанка, россияне хранили на вкладах 29,4 трлн руб.
Коммерсантъ вчера в 19:52
Авто

Новый Nissan X-Trail готовится к дебюту

Компания Nissan готовит к дебюту на рынке США новое поколение кроссовера X-Trail, который не обновлялся с 2013 года.
Informus.ru 08:08
Общество

Вода в Азовском море впервые за 20 лет ушла на 100 метров от берега

Из-за сильного восточного ветра в городе Приморско-Ахтарск Краснодарского края море отошло на расстояние 100 метров от берега.
ТАСС 03:23
Общество

Назван преемник Лео Бокерии в центре хирургии им. Бакулева

Напомним, до сих пор директором центра являлся кардиохирург Лео Бокерия, который теперь занимает в этой медицинской организации должность почётного президента.
REGNUM 11:24
Шоу-бизнес

Актер Дмитрий Ульянов госпитализирован с подозрением на инсульт

В Москве в одну из больниц с подозрением на инсульт доставлен 47-летний актер Дмитрий Ульянов.
Евразия Daily 05:35
Музыка

Представительница Польши заняла первое место на детском Евровидении

Аргументы недели вчера в 13:55
Политика

Жириновский предложил расширить пределы допустимой самообороны

Глава ЛДПР Владимир Жириновский собрался внести в Госдуму законопроект, который расширяет для россиян пределы допустимой самообороны.
Lenta.ru 01:36
Политика

Лукашенко назвал Калининград «нашей областью»

Газета.Ru 10:43
Экономика

Итальянский банк представил самый пессимистичный прогноз по ВВП России

Банк опубликовал глобальный макропрогноз, из которого следует, что ВВП России вырастет только на 1,1% в 2020 году (после столь же низкого роста в 2019 году) и на 1,4% в 2021 году.
РБК 08:12
Общество

Умерла советская разведчица Гоар Вартанян

RT на русском 10:35
Общество

В Анталье может исчезнуть один из лучших пляжей

Московский Комсомолец 11:06
Политика

На Украине оценили возможность военной агрессии со стороны России

Глава украинского Генштаба Руслан Хомчак прокомментировал возможность военной агрессии со стороны России.
RT на русском 10:36
Фигурное катание

Фанаты требуют отстранить Ягудина от работы комментатором

Поклонники фигурного катания остались недовольны работой олимпийского чемпиона Алексея Ягудина в роли комментатора, сообщает "Чемпионат.com".
Газета.Ru 08:35
Экономика

Банки Европейского союза выводят средства из компаний США

О выводе средств из американского бизнеса четырьмя европейскими банками пишет 25 ноября Financial Times.
REGNUM 10:39
Как работают Яндекс.Новости?
Главное