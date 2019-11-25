Экономика
РБКБанки захотели оценивать долговую нагрузку россиян по их расходам
Дискуссия о расчете ПДН Российские банки с 1 октября обязаны рассчитывать показатель долговой нагрузки заемщиков по методике ЦБ.
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Крупные банки обсуждают возможность рассчитывать показатель долговой нагрузки (ПДН) заемщиков по дополнительным данным, например по информации об их платежах и расходах.РБКвчера в 23:00
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В мебельном магазине в Иркутске произошел крупный пожар
Пожар произошел в одном из мебельных магазинов в Иркутске.
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В Харькове неизвестные злоумышленники совершили покушение на адвоката Андрея Гагуна, подорвав его автомобиль.
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1. Участие России в Олимпийских играх 2020 года под вопросом Комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) рекомендовал исполкому организации отстранить Россию от участия в международных соревнованиях на четыре года.
Авто
В Сети показали, как будет выглядеть обновленная Lada 4x4
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Сенатор США заявил о пересечении Турцией «красной линии» из-за С-400
Экономика
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Как объяснила Тучкова, при зарплате в 20 тысяч рублей сейчас россияне смогут заработать всего два пенсионных балла за год, которые составляют прибавку меньше 200 рублей к будущей пенсии.
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Уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба, по предварительным данным следствия, является виновником ДТП, в котором пострадали четыре человека, сообщила советник главы МВД Украины Владимир Мартыненко.
Технологии
ВКР-19 защитила спутниковый диапазон
Предполагается, что наличие этих дополнительных полос частот ускорит развитие мобильной широкополосной связи, массовых межмашинных коммуникаций, интеллектуальных транспортных систем, умных городов, в итоговом документе ВКР-19.
Культура
Гарик Харламов снялся в клипе Глюкозы
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Кино
В сети появились первые отзывы критиков на «Ведьмака» от Netflix
Кино
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Министерство культуры России отказало в выдаче прокатного удостоверения некоторым частям фильма Ильи Хржановского "Дау", сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Политика
Посольство РФ предостерегло Чехию от установки памятника «власовцам»
Если руководство пражского района Прага-Ржепорые пойдет на установку памятника, оно нарушит обязательства Чехии, которая является участником Конвенции о неприменимости срока давности к военным преступлениям, пишет газета «Известия».
Музыка
Светлана Лобода снялась в клипе лидера Rammstein
Интересно, что одну из ролей в видео исполнила певица Светлана Лобода, которой приписывают роман с лидером группы Rammstein - Тиллем Линдеманном.
Армия и оружие
Численность британской армии планируют значительно сократить
Численность британских сухопутных войск может быть сокращена до минимального уровня за 100 лет, а один из новейших авианосцев британской армии планируется передать в аренду США.
Музыка
Представительница Польши заняла первое место на детском Евровидении
Экономика
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Банк России может ввести механизм бесплатного перевода денежных средств с карты зарплатного банка на счет этого же физического лица, открытый в другом банке.
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Дело историка Соколова передали в центральный аппарат СК
Уголовное дело против бывшего доцента СПбГУ Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, передали в центральный аппарат Следственного комитета России.
Общество
Медведев отдал Якутии земли, которые получат многодетные семьи
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