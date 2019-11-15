Экономика

РБКРБКБанки захотели получать от россиян декларации о доходах

Идея самодекларирования заключается в том, что клиент сообщает в банк о своем доходе и эти данные становятся частью его кредитной истории на какой-то период времени, говорит зампред правления Совкомбанка Алексей Панферов.
Читать в источнике
Комментировать1

Подробнее о событии

Банкам упростят работу с БКИ

Коммерсантъ10 ноября в 17:25

Банки захотели получать от россиян декларации о доходах

РБК16:00

Госдума планирует принять закон о квалифицированных бюро кредитных историй до конца года

ТАСС11 ноября в 05:28

Законодатели обсуждают вопрос взаимодействия банков и БКИ при запросе ПДН

Zaim.com11 ноября в 02:52

В закон о кредитных историях могут внести существенные изменения

Плас11 ноября в 04:17
Показать все источники
Автоматически обработано 7055 источников, обновлено в 16:26, Ашберн
Политика

Путин прокомментировал ситуацию в Боливии

Боливия находится на пороге хаоса, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС.
RT на русском 14:19
Общество

«Союзмультфильм» снимет новые серии «Ну, погоди!»

«Союзмультфильм» снимет 26 новых серий мультфильма «Ну, погоди!», рассказала журналистам предправления киностудии Юлиана Слащева на полях VIII Санкт-Петербургского международного культурного форума (ПМКФ).
Коммерсантъ 15:59
Общество

Мать девочки из США с пятном на лице рассказала о результатах операций

Пока о результатах операции по удалению родимого пятна с лица девочки Луны Феннер из США говорить рано, заявила 14 ноября мать ребёнка Кэрол Феннер в интервью «360».
REGNUM 14:14
Общество

Владелец зоопарка в Крыму решил раздать медведей, чтобы их не убили

Если суд решит закрыть зоопарк "Тайган" в Крыму, его владелец Олег Зубков намерен отдать или убить часть животных.
РИА Новости 11:31
Гаджеты

Xiaomi готовит улучшенный Redmi Note 8 Pro

Кто-то предполагает, что Xiaomi выпустит улучшенную версию Redmi Note 8 Pro.
Ferra 12:25
Футбол

Украина — Эстония 1:0

ProstoProSport 13:50
Происшествия

В поисках пропавшей девочки в Крыму задействуют беспилотники

Беспилотные летательные аппараты задействуют в поисках пятилетней девочки, пропавшей на севере Крыма.
ТАСС вчера в 23:09
Общество

В Венеции ввели режим ЧС из-за наводнения

Коммерсантъ 14:35
Политика

Путин предупредил желающих войти в зону разведения сил в Донбассе

Российский лидер предупредил, что вооруженные формирования, попытавшиеся занять зону разведения сил в Донбассе, встретят там военных из самопровозглашенных Донецкой (ДНР) и Луганской (ЛНР) республик.
Телеканал 360° 14:47
Хоккей

Ковальчук прокомментировал вывод из состава «Лос-Анджелеса»

Форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Лос-Анджелес Кингз" Илья Ковальчук высказался о выводе из состава команды, передает "Чемпионат.com".
Газета.Ru 15:22
Происшествия

Альфа-банк нашел активы Абызова в Сингапуре и добился их ареста

Издание The Bell сообщило об аресте активов бывшего министра по делам открытого правительства Михаила Абызова в Сингапуре.
Первое антикоррупционное СМИ 10:46
Общество

Руки-Базуки показал бицепсы после операции

Блогер Кирилл Терешин, известный в интернете как Руки-Базуки, показал как изменились руки после операции по удалению синтола из бицепсов.
Газета.Ru 02:59
Футбол

Турция вышла на Евро-2020, сыграв вничью с Исландией

Матч со сборной Исландией завершился со счётом 0:0. Благодаря этому результату на континентальное первенство также пробилась сборная Франции, которая завершила квалификацию на второй позиции в турнирной таблице.
Metaratings 14:15
Фигурное катание

Трусова и Медведева узнали стартовые номера на Гран-при России

В турнире танцевальных дуэтов Россию представят Анастасия Шпилевая/Григорий Смирнов (первый стартовый номер), Анастасия Скопцова/Кирилл Алёшин (четвёртый), Виктория Синицина/Никита Кацалапов (10-й).
Чемпионат 07:20
Шоу-бизнес

Яна Поплавская выходит замуж в 52 года

Актриса Яна Поплавская решила выйти замуж в 52 года.
Свободная Пресса 15:58
Футбол

Пеле рассказал, с кем из нынешних звезд футбола он хотел бы сыграть

Матч ТВ 04:23
Происшествия

В Челябинске завели дело об издевательствах в частном доме престарелых

В Челябинске по результатам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело о предоставлении услуг, не отвечающих требованиям безопасности в отношении частного дома престарелых.
Российская газета 11:50
Политика

В Совфеде объяснили, почему Минск хочет изменить договор о границе

Договор между Россией и Белоруссией по охране границ истекает в ноябре этого года. Лукашенко заявил, что хочет внести изменения в документ.
РИА Новости 13:42
Политика

Коломойский призвал Украину улучшить отношения с Россией

Украинский олигарх Игорь Коломойский призвал к улучшению отношений между Украиной и Россией и прекращению вооруженного конфликта в Донбассе.
Взгляд.ру вчера в 05:55
Кино

В фильмах Marvel появятся три новых супергероя

В фильмах студии Marvel появятся три новых супергероя — мисс Марвел, Лунный рыцарь и Халк-женщина.
Клопс 12 ноября в 00:39
Происшествия

Адвоката историку Соколову оплатили коллеги

Александр Почуев, адвокат обвиняемого в убийстве историка Олега Соколова, рассказал, что защиту бывшего преподавателя СПбГУ оплатили коллеги.
Газета.Ru 11:17
Политика

Протестующие у здания парламента в Тбилиси развернули палатки

Несколько палаток установлено митингующими у здания грузинского парламента в Тбилиси.
Российская газета 15:58
Здоровье

Малышева отсоветовала делать тесты на дисбактериоз

По словам Малышевой, отказ от бесполезного анализа на дисбактериоз сэкономит полторы тысячи рублей.
REGNUM 13:32
Политика

Путин рассказал о результатах борьбы РФ с терроризмом в Сирии

Президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС рассказал журналистам о результатах борьбы России с терроризмом в Сирии.
Народные новости 15:08
Политика

Эрдоган после беседы с Трампом исключил отказ Турции от С-400

США выступают против закупки Анкарой российских систем и ранее предприняли ряд безуспешных попыток отговорить Турцию от закупки С-400.
РБК 10:51
Экономика

Проект порта в Тамани сократили в четыре раза

РБК 01:58
Музыка

Сергей Соседов раскритиковал концерт Аллы Пугачевой в Минске

Bimru.ru 01:52
Шоу-бизнес

Нелли Ермолаева разделась для фотосессии с сыном

Бывшая участница скандального телешоу «Дом-2», а ныне популярный блогер, счастливая жена и мама Нелли Ермолаева, приняла участие в провокационной фотосессии с сыном.
Bimru.ru 05:28
Общество

Миллер не согласился с прогнозом Гидрометцентра на предстоящую зиму

Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер усомнился в том, что предстоящая зима в России будет теплой, «розовой», как предсказывал ранее руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Ведомости 12:18
Происшествия

Скончался один из пострадавших при стрельбе в школе в Калифорнии

РИА Новости 13:32
Как работают Яндекс.Новости?
Главное