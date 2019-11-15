Финансы
РБКБанки захотели получать от россиян декларации о доходах
Банки хотят расширить эту практику — это в том числе даст возможность учитывать теневые доходы заемщика. Но регулятор к таким инициативам относится осторожно: по мнению ЦБ, вопросы вызывает механизм проверки сведений.
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Космос
Virgin Galactic и Under Armour показали скафандр для космических туристов
Происшествия
Стрельба в колледже в Благовещенске унесла жизни двух человек
Два человека погибли во время стрельбы в Амурском колледже строительства и коммунального хозяйства в Благовещенске.
Происшествия
Взрыв прогремел в квартире на западе Москвы
Взрыв прогремел в квартире на западе столицы. После хлопка в здании возник пожар. Инцидент произошел в доме 16 по улице Удальцова.
Политика
Захарова прокомментировала новые заявления следственной группы по МH17
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала новые заявления Совместной следственной группы (JIT) о причастности России к крушению рейса МH17 в Донбассе в 2014 году.
Армия и оружие
Израиль и «Исламский джихад» договорились о прекращении огня
Палестинская группировка «Исламский джихад» и Израиль договорилась о прекращении огня, сообщает агентство France-Presse со ссылкой на источники.
Общество
На Россию надвигаются аномальные холода
Как рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина, из Арктики в центральную Сибирь направляется арктический антициклон, который принесет аномально холодную погоду в Уральский регион и в Сибирь.
Кино
Фильм DC «Чёрный Адам» выйдет в декабре 2021 года
Фильм DC «Чёрный Адам» получил официальную дату выхода — 22 декабря 2021 года.
Общество
Водительские права Брежнева продали за 1,55 млн рублей
Экономика
Акции «Ростелекома» упали на 3% на фоне решения о покупке Tele2
Снижение акций фиксируется на фоне решения совета директоров "Ростелекома" выкупить 55% "Т2 РТК Холдинга" за 132 млрд руб. Консолидация пройдет в три этапа.
Здоровье
Розовая кремлевская фея
В среду, 13 ноября 2019 года, под Барнаулом одна женщина упала на колени перед премьер-министром России и пожаловалась, что в трёх домах три года нет горячей воды.
Хоккей
Илья Ковальчук будет выведен из состава «Лос-Анджелес Кингз»
Российский нападающий клуба НХЛ «Лос-Анджелес Кингз» Илья Ковальчук в ближайшее время будет выведен из состава команды.
Авто
В Дубае показали самый мощный в мире серийный гиперкар
В интервью TopGear.com, глава компании Aspark Масанори Йошида сообщил, что со времени первого появления модели в 2017 году компания в поте лица делает так, чтобы создать его не просто быстрее, а самым быстрым.
Политика
Россия и США неделю обсуждали в Женеве выполнение СНВ-3
Делегации из России и США обсудили выполнением СНВ-3 на встрече двусторонней консультативной комиссии в Женеве 6-13 ноября, говорится в распространенном в пятницу сообщении госдепартамента.
Футбол
Определились десять участников футбольного Евро-2020
По результатам матчей квалификационного турнира чемпионата Европы по футболу 2020 года, состоявшихся в четверг, 14 ноября, четыре национальные команды гарантировали себе участие в континентальном первенстве.
Политика
В Киеве пригрозили отреагировать на запуск поездов по Крымскому мосту
В Крыму заявили, что угрозы украинских властей отреагировать на запуск поездов по Крымскому мосту являются попыткой вмешательства во внутренние дела России.
Здоровье
Вирусолог раскритиковал Малышеву за слова о бесполезных анализах
Доктор медицинских наук, вирусолог Виктор Зуев в эфире НСН прокомментировал заявление телеведущей Елены Малышевой о бесполезности ряда медицинских анализов, не согласившись ее мнением.
Политика
Путин предупредил желающих войти в зону разведения сил в Донбассе
«В случае, если в зону разведения сил на смену украинским военным войдут другие вооруженные формирования, в ДНР и ЛНР сделают тоже самое», — цитирует президента «Интерфакс».
Шоу-бизнес
Экс-«фабрикантка» Мария Алалыкина приняла ислам и уехала в Дагестан
Певица приняла ислам и сейчас живет со вторым мужем на территории Республики Махачкала, 13 ноября.
Общество
В России появился новый вид мошенничества с картами
Мошенники, использующие социальную инженерию для кражи денег с банковских карт, нашли новый способ обналичивания средств.
Авто
Роспатент показал новые детали «Русского Прадо» от УАЗ
Судя по опубликованным изображениям, российский аналог Toyota Land Cruiser Prado получит совершенно новые, более строгие по конфигурации светодиодные фонари с двумя С-образными отформовками на рассеивателе.
Армия и оружие
Украинский адмирал пожаловался на российские «Калибры» в Черном море
«За пять лет, начиная с 2014 года, Россия значительно повысила боевой потенциал Черноморского флота и сконцентрировала в Черном море новые корабли и подводные лодки, которые несут ударное ракетное оружие типа крылатых ракет «Калибр» дальнего действия», — отметил адмирал во время своего выступления на Международной конференции по морской безопасности в Одессе.
Происшествия
Неоплаченные штрафы едва не сорвали сахалинцу выезд за границу
В межрайонный отдел судебных приставов по взысканию административных штрафов обратился мужчина с вопросом о снятии ограничения на выезд за пределы России.
Наука
В людях нашли новый неизвестный вирус
Международная группа ученых обнаружила неизвестный тип вируса в образцах физиологической жидкости человека.
Авто
Пикап Hyundai Santa Cruz начнут выпускать в 2021 году
Южнокорейский автопроизводитель Hyundai начнет выпуск пикапа Santa Cruz в 2021 году на заводе Hyundai в Монтгомери, штат Алабама.
Общество
Мигранты стали претендовать на более высокую зарплату, чем россияне
Самая маленькая разница в зарплатных ожиданиях россиян и иностранцев наблюдается в сферах, где предполагается общение с клиентами, например, при отклике на вакансии продавцов и администраторов - в среднем два-четыре процента.
Космос
Россия планирует нарастить пуски ракет «Союз» в 2020 году
В следующем году Россия планирует увеличить количество пусков ракет семейства «Союз» для коммерческих и федеральных заказчиков.