Финансы

РБКРБКБанки захотели получать от россиян декларации о доходах

Банки хотят расширить эту практику — это в том числе даст возможность учитывать теневые доходы заемщика. Но регулятор к таким инициативам относится осторожно: по мнению ЦБ, вопросы вызывает механизм проверки сведений.
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Банки захотели получать от россиян декларации о доходах

РБК16:00

РБК: банки предлагают ввести для клиентов добровольные декларации о доходах

Ведомости16:49

Банки предлагают ввести для клиентов добровольные декларации о доходах

Телеканал 360°19:46

Банки хотят получать от россиян декларации о доходах

URA.Ru20:18

Банки хотят выяснять финансовое положение россиян по декларациям

Независимый публицист20:01

Банки хотят получать декларации о доходах заемщиков

Южный Федеральный19:47
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Космос

Virgin Galactic и Under Armour показали скафандр для космических туристов

Афиша Daily 07 ноября в 19:01
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Охранники Медведева поставили на колени пенсионерку с Алтая

Infox.ru 05:05
Происшествия

Стрельба в колледже в Благовещенске унесла жизни двух человек

Два человека погибли во время стрельбы в Амурском колледже строительства и коммунального хозяйства в Благовещенске.
Политическая Экспертиза вчера в 22:13
Происшествия

Взрыв прогремел в квартире на западе Москвы

Взрыв прогремел в квартире на западе столицы. После хлопка в здании возник пожар. Инцидент произошел в доме 16 по улице Удальцова.
Российская газета 19:56
Политика

Захарова прокомментировала новые заявления следственной группы по МH17

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала новые заявления Совместной следственной группы (JIT) о причастности России к крушению рейса МH17 в Донбассе в 2014 году.
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Армия и оружие

Израиль и «Исламский джихад» договорились о прекращении огня

Палестинская группировка «Исламский джихад» и Израиль договорилась о прекращении огня, сообщает агентство France-Presse со ссылкой на источники.
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Общество

На Россию надвигаются аномальные холода

Как рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина, из Арктики в центральную Сибирь направляется арктический антициклон, который принесет аномально холодную погоду в Уральский регион и в Сибирь.
Российская газета 12 ноября в 21:00
Кино

Фильм DC «Чёрный Адам» выйдет в декабре 2021 года

Фильм DC «Чёрный Адам» получил официальную дату выхода — 22 декабря 2021 года.
News.ru 13:29
Происшествия

Жертвами стрельбы в школе в Калифорнии стали два человека

Газета.Ru 16:37
Общество

Водительские права Брежнева продали за 1,55 млн рублей

Коммерсантъ 20:49
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Акции «Ростелекома» упали на 3% на фоне решения о покупке Tele2

Снижение акций фиксируется на фоне решения совета директоров "Ростелекома" выкупить 55% "Т2 РТК Холдинга" за 132 млрд руб. Консолидация пройдет в три этапа.
РБК вчера в 11:50
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Розовая кремлевская фея

В среду, 13 ноября 2019 года, под Барнаулом одна женщина упала на колени перед премьер-министром России и пожаловалась, что в трёх домах три года нет горячей воды.
Московский Комсомолец 11:09
Хоккей

Илья Ковальчук будет выведен из состава «Лос-Анджелес Кингз»

Российский нападающий клуба НХЛ «Лос-Анджелес Кингз» Илья Ковальчук в ближайшее время будет выведен из состава команды.
Пятый канал вчера в 04:39
Авто

В Дубае показали самый мощный в мире серийный гиперкар

В интервью TopGear.com, глава компании Aspark Масанори Йошида сообщил, что со времени первого появления модели в 2017 году компания в поте лица делает так, чтобы создать его не просто быстрее, а самым быстрым.
32CARS.ru 12 ноября в 16:54
Политика

Россия и США неделю обсуждали в Женеве выполнение СНВ-3

Делегации из России и США обсудили выполнением СНВ-3 на встрече двусторонней консультативной комиссии в Женеве 6-13 ноября, говорится в распространенном в пятницу сообщении госдепартамента.
РИА Новости 18:01
Футбол

Определились десять участников футбольного Евро-2020

По результатам матчей квалификационного турнира чемпионата Европы по футболу 2020 года, состоявшихся в четверг, 14 ноября, четыре национальные команды гарантировали себе участие в континентальном первенстве.
RT на русском 17:46
Политика

В Киеве пригрозили отреагировать на запуск поездов по Крымскому мосту

В Крыму заявили, что угрозы украинских властей отреагировать на запуск поездов по Крымскому мосту являются попыткой вмешательства во внутренние дела России.
Газета.Ru вчера в 13:41
Здоровье

Вирусолог раскритиковал Малышеву за слова о бесполезных анализах

Доктор медицинских наук, вирусолог Виктор Зуев в эфире НСН прокомментировал заявление телеведущей Елены Малышевой о бесполезности ряда медицинских анализов, не согласившись ее мнением.
РИА Новости 19:14
Транспорт

Южно-Сахалинск расчищают от первого снежного циклона

АСТВ 19:28
Политика

Путин предупредил желающих войти в зону разведения сил в Донбассе

«В случае, если в зону разведения сил на смену украинским военным войдут другие вооруженные формирования, в ДНР и ЛНР сделают тоже самое», — цитирует президента «Интерфакс».
Телеканал 360° 14:47
Шоу-бизнес

Экс-«фабрикантка» Мария Алалыкина приняла ислам и уехала в Дагестан

Певица приняла ислам и сейчас живет со вторым мужем на территории Республики Махачкала, 13 ноября.
Регион online вчера в 11:07
Общество

В России появился новый вид мошенничества с картами

Мошенники, использующие социальную инженерию для кражи денег с банковских карт, нашли новый способ обналичивания средств.
Газета.Ru 06:21
Авто

Роспатент показал новые детали «Русского Прадо» от УАЗ

Судя по опубликованным изображениям, российский аналог Toyota Land Cruiser Prado получит совершенно новые, более строгие по конфигурации светодиодные фонари с двумя С-образными отформовками на рассеивателе.
Автоновости дня 10:26
Армия и оружие

Украинский адмирал пожаловался на российские «Калибры» в Черном море

«За пять лет, начиная с 2014 года, Россия значительно повысила боевой потенциал Черноморского флота и сконцентрировала в Черном море новые корабли и подводные лодки, которые несут ударное ракетное оружие типа крылатых ракет «Калибр» дальнего действия», — отметил адмирал во время своего выступления на Международной конференции по морской безопасности в Одессе.
Известия 19:07
Происшествия

Неоплаченные штрафы едва не сорвали сахалинцу выезд за границу

В межрайонный отдел судебных приставов по взысканию административных штрафов обратился мужчина с вопросом о снятии ограничения на выезд за пределы России.
ТИА Острова вчера в 21:00
Наука

В людях нашли новый неизвестный вирус

Международная группа ученых обнаружила неизвестный тип вируса в образцах физиологической жидкости человека.
Lenta.ru вчера в 13:01
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Слова Галкина о цензуре объяснили переменами в сознании

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Авто

Пикап Hyundai Santa Cruz начнут выпускать в 2021 году

Южнокорейский автопроизводитель Hyundai начнет выпуск пикапа Santa Cruz в 2021 году на заводе Hyundai в Монтгомери, штат Алабама.
Автоновости дня вчера в 22:49
Общество

Мигранты стали претендовать на более высокую зарплату, чем россияне

Самая маленькая разница в зарплатных ожиданиях россиян и иностранцев наблюдается в сферах, где предполагается общение с клиентами, например, при отклике на вакансии продавцов и администраторов - в среднем два-четыре процента.
Российская газета 01:00
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Россия планирует нарастить пуски ракет «Союз» в 2020 году

В следующем году Россия планирует увеличить количество пусков ракет семейства «Союз» для коммерческих и федеральных заказчиков.
Вечерняя Москва 20:05
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