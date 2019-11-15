Финансы

РБКРБКБанки захотели получать от россиян декларации о доходах

Банки хотят расширить эту практику — это в том числе даст возможность учитывать теневые доходы заемщика. Но регулятор к таким инициативам относится осторожно: по мнению ЦБ, вопросы вызывает механизм проверки сведений.
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Банки захотели получать от россиян декларации о доходах

РБК16:00

РБК: банки предлагают ввести для клиентов добровольные декларации о доходах

Ведомости16:49

Банки предлагают ввести для клиентов добровольные декларации о доходах

Телеканал 360°19:46

Банки хотят выяснять финансовое положение россиян по декларациям

Независимый публицист20:01

Банки хотят получать декларации о доходах заемщиков

Южный Федеральный19:47
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Командующий ВМС Украины адмирал Игорь Воронченко пожаловался, что Россия значительно повысила боевой потенциал Черноморского флота, введя в строй корабли-носители крылатых ракет "Калибр".
РИА Новости 18:01
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В Голландии ищут причастность Шойгу к гибели рейса MH17

JIT утверждает, что новые данные указывают на то, что «российская роль в истории с MH17 простиралась дальше, чем только поставка вооружения».
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Израильские военные возобновили авиаудары по сектору Газа

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Коллеги историка Соколова оплатили ему адвоката

Адвокат историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве Анастасии Ещенко, Александр Почуев рассказал, что гонорар ему заплатили коллеги доцента.
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Компания Apple рассматривает возможность объединения цифровых подписок, включая News+, Apple TV+ и Apple Music, в 2020 году.
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Газета.Ru 12:59
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Сцену встречи погибшего Тони Старка с дочерью вырезали из «Мстителей»

В Сети появились рабочие кадры со съемок последних «Мстителей», в которые планировалось включить сцену встречи погибшего Тони Старка со своей повзрослевшей дочерью.
Культуромания вчера в 03:12
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Вирусолог раскритиковал Малышеву за слова о бесполезных анализах

Доктор медицинских наук, вирусолог Виктор Зуев в эфире НСН прокомментировал заявление телеведущей Елены Малышевой о бесполезности ряда медицинских анализов, не согласившись ее мнением.
РИА Новости 19:14
Культура

«Союзмультфильм» снимет новые серии «Ну, погоди!»

«Союзмультфильм» снимет 26 новых серий мультфильма «Ну, погоди!», рассказала журналистам предправления киностудии Юлиана Слащева на полях VIII Санкт-Петербургского международного культурного форума (ПМКФ).
Коммерсантъ 15:59
Армия и оружие

NI назвал слабое место США в случае войны с Россией

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Футбол

Бразильский голкипер совершил сейв с внешней стороны ворот

Вратарь «Фигейренсе» Жоао Карлос совершил сейв с внешней стороны ворот в матче 35-го тура бразильской серии В против «Понте-Прета».
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Происшествия

Электроснабжение домов в Октябрьском округе Иркутска восстановлено

14 ноября в 23:42 в Иркутске восстановили электроснабжение домов Октябрьского округа, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.
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Наука

Медики назвали причину болезни вейперов

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Авто

Анонсирована дата премьеры электрокроссовера в стиле Ford Mustang

Премьера электрического кроссовера в стиле Ford Mustang американская автокомпания Ford проведёт 18 ноября 2019 года.
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Спорт

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Компания NetherRealm опубликовала геймплей за Синдел в Mortal Kombat 11.
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Авто

Фургон Volkswagen T5 с двигателем от Porsche 911 продают в Германии

На портале Mobile.de в Германии продаётся Volkswagen Transporter T5, который способен разгоняться до скорости более 300 км/час.
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Харитонов нокаутом проиграл на турнире Bellator 234

На турнире Bellator 234 в Тель-Авиве прошел бой Сергея Харитонова против британца Линтона Васселла.
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В колледже Благовещенска студент устроил стрельбу

В Благовещенске в Амурском колледже строительства и жилищно-коммунального хозяйства 19-летний студент устроил стрельбу из охотничьего ружья.
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Политика

Путин прилетел в Бразилию на саммит БРИКС

Президент России Владимир Путин прилетел в Бразилию, чтобы принять участие в саммите БРИКС.
Российская газета вчера в 11:19
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Солист Rammstein «подрался» с космонавтом на Дворцовой площади

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Общество

Россия, Индия и Китай работают над аналогом SWIFT

Россия, Китай и Индия ведут работу над созданием альтернативы межбанковской системе SWIFT для упрощения торговли со странами, в отношении которых действуют санкции США.
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Водительские права Брежнева продали на аукционе за 1,5 млн рублей

Водительское удостоверение генсека КПСС Леонида Брежнева, которое было выдано в 1976 году, продали на аукционе «Литфонда» за 1 млн 550 тысяч рублей.
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Российского посла вызвали в МИД Чехии

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РИА Новости 13:08
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Переворот в Боливии произошел менее чем через неделю после отказа Моралеса от сделки по добыче лития

Правительство, созданное в результате воскресного переворота в Боливии, может отменить решение только что ушедшего в отставку президента Эво Моралеса об отказе от соглашения с немецкой компанией по разработке месторождений лития в латиноамериканской стране, пишет CommonDreams.org.
Вести.Финанс вчера в 03:48
Общество

Южно-Сахалинск расчищают от первого снежного циклона

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«Зенит» отреагировал на вопрос о будущем Ибрагимовича

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Общество

В Кремле прокомментировали возможность сделать 31 декабря выходным

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос, нужно ли сделать 31 декабря выходным днём в 2019 году.
RT на русском вчера в 08:18
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