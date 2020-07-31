Экономика
РИА НовостиБанки захотели списывать деньги с неактивных счетов россиян
Российские банки хотят получить право списывать деньги со счетов клиентов, если они не выходят на связь и обновить сведения о них невозможно, сообщил РИА Новости директор департамента финансового мониторинга банка Александр Поляков.
Читать в источнике
Оценить4,3K
с чего всё началось
Банки хотят получить право списывать комиссии и кредитные платежи со счетов клиентов, данные которых не удалось обновить, в случае если они не вышли на связь. Такое предложение в рамках «регуляторной гильотины» ЦБ поддерживают в крупнейших кредитных организациях страны.Известиявчера в 17:01
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 10:18, Ашберн
Футбол
«Реал» представил новую форму на следующий сезон
Metaratings 06:30
Происшествия
В Алтайском крае в номере на турбазе обнаружены тела четырех людей
В Алтайском крае в номере на турбазе обнаружены тела четырех людей, пишет ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Газета.Ru 08:54
Общество
Аквапарки и парки с аттракционами открываются в Ростовской области
Интерфакс - Россия 09:28
Происшествия
Число жертв ДТП с микроавтобусом в Крыму увеличилось до девяти
Число жертв столкновения микроавтобуса с грузовиком на трассе «Таврида» в Крыму увеличилось до девяти. Об этом сообщили в местном Минздраве.
RT на русском 02:39
Политика
Украинцы высмеяли слова Зеленского о «бомбящих всех самолетах»
Аргументы недели 00:59
Экономика
Минфин продлит вывод дивидендов за рубеж без налогов на три года
Власти разрешат платить налоги в России тем, кто провел в стране 90 дней Минфин решил сыграть на опережение и в конце мая представил законопроект, который практически закрывал «сквозной» подход с начала 2021 года.
Forbes 05:03
Шоу-бизнес
После ухода из «Уральских пельменей» Михалкова нашла работу на СТС
Бывшая участница шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова поделилась с подписчиками новостью о том, что теперь она работает на телеканале СТС в новой передаче, где уже успела примерить на себя множество образов.
CT news вчера в 13:41
Политика
Кравчук выступил против особого статуса Донбасса
Представитель Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ), бывший президент страны Леонид Кравчук выступил против особого статуса для Донбасса.
Lenta.ru 07:09
Происшествия
Супруга рэпера Картрайта задержана по подозрению в его убийстве
Супруга умершего рэпера Энди Картрайта Марина Кохал задержана в Петербурге на двое суток по подозрению в убийстве мужа.
BFM.ru 06:35
Общество
Получивший травму Тихонов покинул отряд космонавтов
Газета.Ru 09:24
Происшествия
31-летний башкир жестоко убил жену на глазах у дочерей и прохожих
В Челябинской области 31-летний житель башкирского села Новобелокатай Александр Алексеев жестоко расправился с женой Оксаной на глазах у дочерей.
Газета.Ru вчера в 06:10
Происшествия
В результате нападения на ТЦ в Берлине пострадали 11 человек
Полиция сообщила об 11 пострадавших в результате нападения злоумышленников на отделение банка в торговом центре Берлина.
RT на русском 10:03
Политика
Названо условие, при котором Россия начнет поставлять оружие в Донбасс
Председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников рассказал, что может вынудить Россию задуматься о поставках оружия Донбассу.
Газета.Ru 06:26
Гаджеты
Компания Xiaomi представила игровой смартфон Black Shark 3s
За дополнительную плату пользователю представят возможность приобрести фирменный кулер BlackShark 3. В основе Black Shark 3s располагается процессор Snapdragon 865, хотя ожидалось, что в нем будет установлена улучшенная версия чипа.
Astera 09:30
Происшествия
На депутата Галямину завели уголовное дело за нарушения на митингах
Следственный комитет возбудил уголовное дело против московского муниципального депутата Юлии Галяминой за неоднократные нарушения при организации митинга, сообщается на сайте СК.
РБК 05:07
Общество
Польша сообщила о новых деталях в деле о крушении самолета Качиньского
Следы взрывчатки якобы нашли в пробах, взятых "с частей самолета, которые российские техники меняли во время ремонта самолетов Ту-154 №101 (самолет Качиньского) и Ту-154 №102 (еще один принадлежащий Польше самолет) в 2009 году".
Газета.Ru 08:06
Экономика
Путин подписал закон о налоговом маневре в IT-отрасли
Президент России Владимир Путин подписал закон о проведении налогового маневра в IT-отрасли.
Коммерсантъ 08:25
Авто
Объявлена стоимость нового Toyota Highlander в России
Компания Toyota объявила о старте продаж в России внедорожника Highlander нового поколения.
За рулем Кубань 09:10
Политика
Путин подписал закон, разрешающий сплошную вырубку леса у Байкала
Закон, позволяющий проводить сплошные рубки леса вблизи Байкала для расширения Байкало-Амурской магистрали (БАМ) и Транссибирской магистрали (Транссиб), подписал президент РФ Владимир Путин 31 июля.
ИА Красная Весна 08:34
Политика
Песков заявил, что задержанные в Белоруссии россияне ехали в Стамбул
Задержанные в Белоруссии российские граждане направлялись в Стамбул и находились в республике проездом.
Деловое.ТВ 06:55
Политика
Белоруссия передала Украине список задержанных граждан России
Киев, 31 июля 2020, 13:43 — REGNUM МИД Белоруссии передал в Киев список задержанных граждан России с просьбой проверить их на причастность к совершению преступлений на украинской территории, в частности — участвовали ли они в боевых действиях в Донбассе.
REGNUM 06:43
Происшествия
Задержаны трое участников погрома в саратовской больнице
Напомним, вчера вечером в Саратовскую городскую клиническую больницу № 1 ворвалась группа агрессивно настроенных граждан численностью в два десятка человек, устроила дебош и требовала выдачи тела умершего родственника.
Взгляд-инфо 03:01
Шоу-бизнес
51-летняя Светлана Бондарчук выходит замуж за молодого дизайнера
Мужчина намного моложе Бондарчук, но влюбленных совершенно не смущает разница в возрасте.
Народные новости 06:36
Общество
МВД Белоруссии назвало число участников акции в поддержку Тихановской
На прошедшем 30 июля в Минске предвыборном пикете кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской было 18,25 тыс. человек.
РБК 09:34
Общество
Ношение масок в российских вузах сделают обязательным с 1 сентября
Ношение масок в российских вузах сделают обязательным требованием с 1 сентября.
Lenta.ru 09:43
Общество
Дегтярев ответил на расследование Навального
Интерфакс 09:11
Политика
Путин подписал закон, обязывающий росгвардейцев представляться
По требованию гражданина росгвардеец будет обязан назвать должность, звание, фамилию, предъявить служебное удостоверение, после чего сообщить причину и цель обращения.
РЕН ТВ 09:35
Футбол
Кокорин не стал комментировать информацию о переходе в «Спартак»
RT на русском 03:17