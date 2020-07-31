Экономика

РИА НовостиРИА НовостиБанки захотели списывать деньги с неактивных счетов россиян

Российские банки хотят получить право списывать деньги со счетов клиентов, если они не выходят на связь и обновить сведения о них невозможно, сообщил РИА Новости директор департамента финансового мониторинга банка Александр Поляков.
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с чего всё началось

Транзакция протеста: банки захотели списывать деньги со «спящих счетов»

Банки хотят получить право списывать комиссии и кредитные платежи со счетов клиентов, данные которых не удалось обновить, в случае если они не вышли на связь. Такое предложение в рамках «регуляторной гильотины» ЦБ поддерживают в крупнейших кредитных организациях страны.
Известиявчера в 17:01

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Банки предложили списывать деньги со «спящих» счетов

Газета.Ru05:14

Банки хотят списывать комиссии и кредитные платежи со «спящих счетов»

Известиявчера в 18:30

«Известия»: российские банки предлагают списывать деньги со «спящих счетов» клиентов

ТАССвчера в 20:12

Банки предложили списывать деньги со «спящих счетов»

Телеканал 360°вчера в 19:06

Банки предлагают списывать деньги со «спящих счетов» клиентов

РЕН ТВвчера в 18:52

Банки захотели списывать деньги со старых счетов россиян

URA.Ruвчера в 18:30

Банки захотели списывать деньги с неактивных счетов россиян

РИА Новости02:36
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Политика

Белоруссия передала Украине список 33 задержанных россиян

Как сообщил представитель украинской стороны, МИД Белоруссии обратился к коллегам с просьбой передать список задержанных компетентным органам Украины для проверки на предмет совершения указанными лицами преступлений в государстве и участия в военных действиях.
Smolnarod.ru 05:50
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Общество

Самый молодой губернатор России заразился коронавирусом

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов, который является самым молодым руководителем региона в России, заразился коронавирусом.
Lenta.ru 04:38
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Общество

В Москве оштрафовали шесть тысяч магазинов за нарушение масочного режима

Более 6 тысяч магазинов оштрафовано в Москве на 300 миллионов рублей за несоблюдение масочного режима, сообщил РИА Новости руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк в пятницу.
РИА Новости 04:06
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Автоспорт

Официально: Хюлкенберг заменит Переса

В Racing Point официально подтвердили – Нико Хюлкенберг заменит в этот уик-энд Серхио Переса, чей тест на Covid-19 вчера оказался положительным.
F1news.ru 05:59
Экономика

ВВП Евросоюза во втором квартале рухнул на 14,4%

Экономика Евросоюза во втором квартале, по предварительной оценке, сократилась на 14,4% в годовом выражении.
Коммерсантъ 05:12
1
Общество

Штормовое предупреждение объявлено в Ростовской области

В связи с ухудшением погоды в регионе объявлено штормовое предупреждение.
Южный автомобиль 03:50
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Футбол

Кокорин не стал комментировать информацию о переходе в «Спартак»

RT на русском 03:17
Общество

Австрия сняла запрет на авиасообщение с Россией

С 1 августа в Австрии будет снят запрет на регулярные рейсы из 18 иностранных государств, в том числе и России.
ТурДом 06:05
Кино

Ди Каприо спродюсирует сериал по роману Олдоса Хаксли

Леонардо Ди Каприо станет продюсером сериала, основанного на романе-утопии Олдоса Хаксли «Остров».
News.ru 05:30
Политика

Володин дал поручение проверить депутатов на двойное гражданство

Поводом стало обращение депутата от фракции КПРФ Дениса Парфенова, в котором содержится информация о том, что на пленарном заседании Государственной думы 17 апреля один из его коллег выразил предположение о наличии у него гражданства США в связи с тем, что тот пользуется американскими социальными сетями.
Вести.Ru 29 июля в 12:27
2,2K
Авто

Спрос на электромобили с пробегом вырос в России на 132%

Увеличение спроса эксперты связывают с ростом предложения таких автомобилей.
Evo-rus.com 01:23
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Политика

Песков заявил, что задержанные в Белоруссии россияне ехали в Стамбул

Задержанные в Белоруссии россияне находились там проездом и летели в Стамбул, ничего противозаконного они не совершали, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Интерфакс 05:56
Общество

PayPal прекратил денежные переводы внутри России

Платежная система PayPal прекратила осуществлять внутренние переводы по России.
РБК вчера в 20:32
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Финансы

Курс евро превысил 87 рублей впервые с начала апреля

В пятницу утром евро на максимуме достигал 87,48 рубля, доллар - 73,53 рубля. Позднее снижение рубля замедлилось.
Российская газета 03:41
8
Общество

Беглов усомнился в подписанном им законе о малых барах в Петербурге

Принятие в Санкт-Петербурге закона «о наливайках», который запретит продажу алкоголя в барах с площадью зала менее 50 кв. м, было поспешным, сперва нужно было изучить вопрос, заявил губернатор Александр Беглов в эфире телеканала «78».
РБК 06:12
64
Футбол

Семак может уйти с поста тренера ФК «Зенит»

Отмечается, что Медведев уже поручил Рибалте составить список кандидатов на пост наставника в случае ухода Семака.
Vprognoze.ru 02:31
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Экономика

Apple объявила о росте квартальной выручки на 11%

Вашингтон, 31 июля 2020, 01:55 — REGNUM Выручка компании Apple в третьем квартале 2020 финансового года (завершившемся 27 июля) увеличилась почти на 11%, по сравнению с аналогичным кварталом 2019 года.
REGNUM вчера в 18:55
Происшествия

Режим ЧС ввели в Тункинском районе Бурятии, где ищут пропавший Ан-2

РИА Новости вчера в 02:57
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Происшествия

Девять человек погибли в ДТП с микроавтобусом в Крыму

Микроавтобус врезался в грузовик, погибли восемь человек, в том числе водитель маршрутки.
BFM.ru 00:16
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Происшествия

На Кубани за сутки подтвердили 96 случаев заражения коронавирусом

Краснодар, 31 июля 2020, 10:47 — REGNUM 96 новых случаев заражения коронавирусом подтверждены за минувшие сутки в Краснодарском крае, сообщили 31 июля в региональном оперативном штабе.
REGNUM 03:47
849
Происшествия

Окончено следствие гибели 20 человек при прорыве дамб под Красноярском

Следственный комитет России окончил расследование по делу о гибели 20 человек при прорыве дамб в Красноярском крае в октябре 2019 года, сообщила 30 июля пресс-службе ведомства.
ИА Красная Весна вчера в 11:24
4
Политика

В Кремле поинтересуются защитой Сафронова в условиях секретности

Москва, 31 июля 2020, 13:13 — REGNUM Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать отказ следователей ФСБ разъяснять защитникам советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова суть обвинений.
REGNUM 06:13
Политика

Кандидат в главы Прикамья от эсеров не прошёл муниципальный фильтр

Репин представил в избирком 107 подписей, собранных в 37 муниципальных образованиях. Крайизбирком не засчитал шесть подписей.
REGNUM 05:58
16
Финансы

Собчак назвала россиян со сбережениями в рублях идиотами

Lenta.ru вчера в 05:53
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Происшествия

Добровинский предположил обвинительный вердикт по делу Ефремова

Известия вчера в 14:00
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Экономика

Что изменится в жизни россиян с августа 2020 года

ТАСС вместе с Госдумой РФ представляет подборку важных законов и правил, которые заработают в августе 2020 года и коснутся многих россиян.
ТАСС вчера в 17:01
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Политика

Кравчук заявил о готовности к компромиссам по Донбассу

Первый президент Украины Леонид Кравчук, возглавивший делегацию Киева на переговорах контактной группы по Донбассу, заявил о готовности идти на компромиссы для разрешения конфликта на юго-востоке Украины.
РБК 04:51
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Шоу-бизнес

Звезда «Приключений Электроника» женился в пятый раз

54-летний актёр Владимир Торсуев, прославившейся ещё в детстве после съёмок вместе с братом-близнецом в фильме "Приключения Электроника", женился в пятый раз.
Life.ru вчера в 14:29
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Происшествия

В Оренбурге неизвестные избили битами главу комитета горадминистрации

В Оренбурге правоохранительные органы выясняют обстоятельства нападения на председателя комитета по управлению имуществом горадминистрации Дмитрия Цветкова.
Российская газета 04:07
18
Общество

Голикова сообщила о начале учебного года в школах и вузах с 1 сентября

Новый учебный год в российских школах начнется как это всегда и бывает — 1 сентября, если, конечно, не будет никаких дополнительных рисков в отдельных регионах страны, заявила вице-премьер России Татьяна Голикова на совещании по санитарно-эпидемиологической ситуации в РФ.
Live24 29 июля в 07:48
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