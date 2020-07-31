Экономика
РИА НовостиБанки захотели списывать деньги с неактивных счетов россиян
Российские банки хотят получить право списывать деньги со счетов клиентов, если они не выходят на связь и обновить сведения о них невозможно, сообщил РИА Новости директор департамента финансового мониторинга банка Александр Поляков.
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с чего всё началось
Банки хотят получить право списывать комиссии и кредитные платежи со счетов клиентов, данные которых не удалось обновить, в случае если они не вышли на связь. Такое предложение в рамках «регуляторной гильотины» ЦБ поддерживают в крупнейших кредитных организациях страны.Известиявчера в 17:01
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Политика
Белоруссия передала Украине список 33 задержанных россиян
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Smolnarod.ru 05:50
Общество
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Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов, который является самым молодым руководителем региона в России, заразился коронавирусом.
Lenta.ru 04:38
Общество
В Москве оштрафовали шесть тысяч магазинов за нарушение масочного режима
Более 6 тысяч магазинов оштрафовано в Москве на 300 миллионов рублей за несоблюдение масочного режима, сообщил РИА Новости руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк в пятницу.
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Автоспорт
Официально: Хюлкенберг заменит Переса
В Racing Point официально подтвердили – Нико Хюлкенберг заменит в этот уик-энд Серхио Переса, чей тест на Covid-19 вчера оказался положительным.
F1news.ru 05:59
Экономика
ВВП Евросоюза во втором квартале рухнул на 14,4%
Экономика Евросоюза во втором квартале, по предварительной оценке, сократилась на 14,4% в годовом выражении.
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Штормовое предупреждение объявлено в Ростовской области
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Кокорин не стал комментировать информацию о переходе в «Спартак»
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Австрия сняла запрет на авиасообщение с Россией
С 1 августа в Австрии будет снят запрет на регулярные рейсы из 18 иностранных государств, в том числе и России.
ТурДом 06:05
Кино
Ди Каприо спродюсирует сериал по роману Олдоса Хаксли
Леонардо Ди Каприо станет продюсером сериала, основанного на романе-утопии Олдоса Хаксли «Остров».
News.ru 05:30
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Володин дал поручение проверить депутатов на двойное гражданство
Поводом стало обращение депутата от фракции КПРФ Дениса Парфенова, в котором содержится информация о том, что на пленарном заседании Государственной думы 17 апреля один из его коллег выразил предположение о наличии у него гражданства США в связи с тем, что тот пользуется американскими социальными сетями.
Вести.Ru 29 июля в 12:27
Авто
Спрос на электромобили с пробегом вырос в России на 132%
Увеличение спроса эксперты связывают с ростом предложения таких автомобилей.
Evo-rus.com 01:23
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Песков заявил, что задержанные в Белоруссии россияне ехали в Стамбул
Задержанные в Белоруссии россияне находились там проездом и летели в Стамбул, ничего противозаконного они не совершали, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Интерфакс 05:56
Общество
PayPal прекратил денежные переводы внутри России
Платежная система PayPal прекратила осуществлять внутренние переводы по России.
РБК вчера в 20:32
Финансы
Курс евро превысил 87 рублей впервые с начала апреля
В пятницу утром евро на максимуме достигал 87,48 рубля, доллар - 73,53 рубля. Позднее снижение рубля замедлилось.
Российская газета 03:41
Общество
Беглов усомнился в подписанном им законе о малых барах в Петербурге
Принятие в Санкт-Петербурге закона «о наливайках», который запретит продажу алкоголя в барах с площадью зала менее 50 кв. м, было поспешным, сперва нужно было изучить вопрос, заявил губернатор Александр Беглов в эфире телеканала «78».
РБК 06:12
Футбол
Семак может уйти с поста тренера ФК «Зенит»
Отмечается, что Медведев уже поручил Рибалте составить список кандидатов на пост наставника в случае ухода Семака.
Vprognoze.ru 02:31
Экономика
Apple объявила о росте квартальной выручки на 11%
Вашингтон, 31 июля 2020, 01:55 — REGNUM Выручка компании Apple в третьем квартале 2020 финансового года (завершившемся 27 июля) увеличилась почти на 11%, по сравнению с аналогичным кварталом 2019 года.
REGNUM вчера в 18:55
Происшествия
Режим ЧС ввели в Тункинском районе Бурятии, где ищут пропавший Ан-2
РИА Новости вчера в 02:57
Происшествия
Девять человек погибли в ДТП с микроавтобусом в Крыму
Микроавтобус врезался в грузовик, погибли восемь человек, в том числе водитель маршрутки.
BFM.ru 00:16
Происшествия
На Кубани за сутки подтвердили 96 случаев заражения коронавирусом
Краснодар, 31 июля 2020, 10:47 — REGNUM 96 новых случаев заражения коронавирусом подтверждены за минувшие сутки в Краснодарском крае, сообщили 31 июля в региональном оперативном штабе.
REGNUM 03:47
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Окончено следствие гибели 20 человек при прорыве дамб под Красноярском
Следственный комитет России окончил расследование по делу о гибели 20 человек при прорыве дамб в Красноярском крае в октябре 2019 года, сообщила 30 июля пресс-службе ведомства.
ИА Красная Весна вчера в 11:24
Политика
В Кремле поинтересуются защитой Сафронова в условиях секретности
Москва, 31 июля 2020, 13:13 — REGNUM Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать отказ следователей ФСБ разъяснять защитникам советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова суть обвинений.
REGNUM 06:13
Политика
Кандидат в главы Прикамья от эсеров не прошёл муниципальный фильтр
Репин представил в избирком 107 подписей, собранных в 37 муниципальных образованиях. Крайизбирком не засчитал шесть подписей.
REGNUM 05:58
Финансы
Собчак назвала россиян со сбережениями в рублях идиотами
Lenta.ru вчера в 05:53
Происшествия
Добровинский предположил обвинительный вердикт по делу Ефремова
Известия вчера в 14:00
Экономика
Что изменится в жизни россиян с августа 2020 года
ТАСС вместе с Госдумой РФ представляет подборку важных законов и правил, которые заработают в августе 2020 года и коснутся многих россиян.
ТАСС вчера в 17:01
Политика
Кравчук заявил о готовности к компромиссам по Донбассу
Первый президент Украины Леонид Кравчук, возглавивший делегацию Киева на переговорах контактной группы по Донбассу, заявил о готовности идти на компромиссы для разрешения конфликта на юго-востоке Украины.
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Звезда «Приключений Электроника» женился в пятый раз
54-летний актёр Владимир Торсуев, прославившейся ещё в детстве после съёмок вместе с братом-близнецом в фильме "Приключения Электроника", женился в пятый раз.
Life.ru вчера в 14:29
Происшествия
В Оренбурге неизвестные избили битами главу комитета горадминистрации
В Оренбурге правоохранительные органы выясняют обстоятельства нападения на председателя комитета по управлению имуществом горадминистрации Дмитрия Цветкова.
Российская газета 04:07
Общество
Голикова сообщила о начале учебного года в школах и вузах с 1 сентября
Новый учебный год в российских школах начнется как это всегда и бывает — 1 сентября, если, конечно, не будет никаких дополнительных рисков в отдельных регионах страны, заявила вице-премьер России Татьяна Голикова на совещании по санитарно-эпидемиологической ситуации в РФ.
Live24 29 июля в 07:48