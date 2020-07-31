Банки хотят получить право списывать комиссии и кредитные платежи со счетов клиентов, данные которых не удалось обновить, в случае если они не вышли на связь. Такое предложение в рамках «регуляторной гильотины» ЦБ поддерживают в крупнейших кредитных организациях страны.

с чего всё началось

Российские банки хотят получить право списывать деньги со счетов клиентов, если они не выходят на связь и обновить сведения о них невозможно, сообщил РИА Новости директор департамента финансового мониторинга банка Александр Поляков.

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