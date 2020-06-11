Экономика

Lenta.ruLenta.ruБанки захотели ужесточить правила блокировки счетов россиян

Российские банки попросили у Центробанка больше прав для борьбы с подозрительными операциями. Они захотели ужесточить правила блокировки счетов физических лиц, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на источники на платежном рынке.
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с чего всё началось

Банки попросили блокировать сомнительные операции без ответа клиентов

Банки предложили ЦБ блокировать денежные переводы с признаками совершенных операций без согласия клиента, если тот не вышел на связь с банком. Об этом говорится в сводном документе предложений участников платежного рынка (есть у РБК) для «регуляторной гильотины» ЦБ.
РБКвчера в 00:00

Подробнее о событии

Банки просят ЦБ блокировать сомнительные переводы без подтверждения операции клиентом

ТАССвчера в 02:35

Банки собрались блокировать сомнительные денежные переводы: пострадают обычные россияне

Московский Комсомолецвчера в 10:42

У держателей биткоинов опять проблемы. Все из-за новой инициативы банков

РБКвчера в 06:51

Банки просят разрешить им блокировать сомнительные переводы без ответа клиента

Коммерсантъвчера в 02:58

Российские банки хотят блокировать сомнительные переводы без согласия клиентов

Газета.Ruвчера в 02:35

«Тестировать/экспериментировать»: Аналитик оценил вероятное ужесточение правил блокировки переводов россиян

Национальная служба новостейвчера в 14:49

Банки захотели ужесточить правила блокировки счетов россиян

Lenta.ruвчера в 02:20
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Экономика

ФАС выдала предупреждение Tele2 о повышении тарифов

Москва, 10 июня 2020, 17:16 — REGNUM Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выдала предупреждение оператору сотовой связи Tele2 в связи с повышением стоимости услуг связи.
REGNUM 10 июня в 10:16
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Авто

«Автокод» назвал основные ошибки при покупке автомобиля с пробегом

Эксперт сервиса «Автокод» Александр Кульчицкий назвал четыре основных ошибки, совершаемых покупателями на вторичном рынке.
Автоновости дня 10 июня в 04:50
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Шоу-бизнес

Анастасия Волочкова показала шпагат верхом на лошади

Анастасия Волочкова села на шпагат верхом на лошади. Снимок она выложила на личной странице в Instagram.
Вечерняя Москва 10 июня в 11:23
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Автоспорт

«Формула-1» рассматривает дополнительные гонки в Европе

Чтобы достичь приемлемого количества от 15 до 18 стартов, руководство «Формулы-1» стремится организовать дополнительные гонки в Европе.
Матч ТВ вчера в 20:31
Политика

Кремль решил отменить удаленный режим работы для чиновников

На удаленный режим чиновников администрации президента перевели 30 марта, после того как в обращении к нации Владимир Путин объявил о первой нерабочей неделе, а мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о закрытии кафе, ресторанов, парков, увеселительных заведений и торговых предприятий, которые не продают товары первой необходимости.
РБК 00:00
Общество

В Омской области отменят режим самоизоляции

Режим самоизоляции снимается в Омской области с понедельника, 15 июня, сообщил губернатор Александр Бурков.
РИА Новости вчера в 10:13
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Происшествия

Семья погибшего в ДТП заранее отказалась от помощи Ефремова

Rambler News Service вчера в 12:50
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Армия и оружие

США заявили о продолжении сокращения числа военных в Ираке

"США продолжат сокращать силы в Ираке и обсуждать с правительством Ирака статус оставшихся сил", - говорится в заявлении.
Газета.Ru вчера в 22:14
Общество

Правительство расширило меры поддержки безработных

В условиях пандемии коронавируса COVID-19 премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о расширении мер поддержки потерявших работу.
Коммерсантъ вчера в 12:28
1,4K
Наука

На крыльях бабочек обнаружена защита от сильных ливней

На крыльях бабочек исследователями обнаружена защита от сильных ливней. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 08:44
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Шоу-бизнес

Андрей Разин вспомнил, как встретил Михаила Ефремова пьяным

Все случилось на фестивале «Кинотавр» – артист все время выпивал, а затем шутил о политике. Никто не ожидал от Ефремова такого поведения.
Gazeta.SPb вчера в 12:01
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Происшествия

Ефремов не стал извиняться перед семьей погибшего в аварии водителя

Российский актер Михаил Ефремов, которого обвиняют по делу о смертельном ДТП в центре Москвы, не извинился перед семьей погибшего в аварии водителя Сергея Захарова, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 18:13
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Общество

Кого коснется индексация пенсии с 1 июля

Кого коснется индексация пенсии в России с 1 июля.
Evo-rus.com вчера в 06:33
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Общество

Российские школьники получат аттестаты без экзаменов

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление об особенностях сдачи ЕГЭ в 2020 году, согласно которому все школьники получат аттестаты без сдачи экзаменов.
РИА Новости вчера в 02:50
1,6K
Политика

В Кремле объяснили, почему не пригласили на парад Победы Зеленского

По словам пресс-секретаря президента России, решение не направлять приглашение на парад Победы украинскому президенту Владимиру Зеленскому связано прежде всего с тем, что в торжественном мероприятии будут участвовать главы стран СНГ либо руководители, которые сами желают приехать на праздник.
Readovka.ru 10 июня в 08:51
2,3K
Армия и оружие

Индия начала перебрасывать танки Т-90 на границу с КНР

Местные индийские СМИ отмечают, что эта деятельность является ответом на расширение военного контингента Китая вблизи озера Пангонг Цо.
Evo-rus.com вчера в 13:05
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Здоровье

Новосибирский губернатор назвал условия для победы над коронавирусом

Иммунизация населения поможет победить коронавирус, считает губернатор Новосибирской области Андрей Травников.
Atas.info вчера в 21:27
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Происшествия

Дочь Ефремова прокомментировала данные о его регистрации в Telegram

Народные новости вчера в 09:18
216
Общество

В Челябинской области продлили режим повышенной готовности до 30 июня

«Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал распоряжение о продлении режима повышенной готовности в регионе до 30 июня 2020 года», — цитирует ТАСС пресс-службу губернатора.
RT на русском вчера в 12:09
37
Политика

В МУС назвали американские санкции против суда беспрецедентными

Согласно указу Трампа, у лиц, причастных к судебным процессам МУС в отношении американских служащих, заблокируют находящиеся в юрисдикции США активы.
Газета.Ru вчера в 22:49
1
Наука

Установлена наименее уязвимая к коронавирусу группа крови

После поправки на пол, массу тела и возраст исследователи установили, что люди с первой группой крови на 9%–18% реже заболевают COVID-19.
РИА Новости вчера в 23:56
104
Происшествия

Рената Литвинова посетила квартиру Ефремова, пока он был на допросе

Спорт-Экспресс вчера в 15:39
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Экономика

МВФ утвердил программу помощи Украине на $5 млрд

Совет директоров Международного валютного фонда (МВФ) утвердил в ночь на среду по Киеву новую 18-месячную программу stand by для Украины на SDR 3,6 млрд (около $5 млрд или 179% от квоты) с немедленным выделением первого транша в размере $2,1 млрд.
Интерфакс 09 июня в 17:45
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Общество

Работающие 1 июля россияне получат повышенную зарплату

Россияне, которые будут работать 1 июля, — в день голосования по поправкам в Конституцию, объявленный выходным, — получат за этот день повышенную оплату.
Известия вчера в 03:56
1,8K
Политика

В Крыму Зеленского призвали к покаянию

Симферополь, 11 июня 2020, 09:22 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский должен раскаяться за ложь в адрес Крыма, заявил вице-премьер-министр правительства Крыма Георгий Мурадов 11 июня в комментарии РИА Новости.
REGNUM вчера в 02:22
198
Армия и оружие

Американские военные пытались помешать российскому патрулю в Сирии

РИА Новости вчера в 06:10
1,6K
Общество

В Подмосковье с 12 июня откроют летние веранды кафе

Ридус вчера в 14:52
13
Общество

Собянин назвал возможные сроки начала массовой вакцинации в Москве

Массовая вакцинация жителей Москвы от коронавирусной инфекции может начаться в декабре.
РБК вчера в 13:31
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Шоу-бизнес

Андрей Норкин вернется на работу 15 июня

Дни24 вчера в 02:30
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Политика

Кремль допустил обращение Путина к народу по поправкам в Конституцию

"Если президент посчитает необходимым обратиться к гражданам до или после голосования, он это сделает", - отметил Песков, пообещав проинформировать в случае принятия такого решения.
ТВ Центр вчера в 05:48
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