Банки предложили ЦБ блокировать денежные переводы с признаками совершенных операций без согласия клиента, если тот не вышел на связь с банком. Об этом говорится в сводном документе предложений участников платежного рынка (есть у РБК) для «регуляторной гильотины» ЦБ.

с чего всё началось

В сентябре 2018 года банки получили право блокировать денежный перевод клиента-физлица на два дня, если он содержит признаки совершения операции без согласия клиента.

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