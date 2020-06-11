Экономика
РБКБанки попросили блокировать сомнительные операции без ответа клиентов
В сентябре 2018 года банки получили право блокировать денежный перевод клиента-физлица на два дня, если он содержит признаки совершения операции без согласия клиента.
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с чего всё началось
Банки предложили ЦБ блокировать денежные переводы с признаками совершенных операций без согласия клиента, если тот не вышел на связь с банком. Об этом говорится в сводном документе предложений участников платежного рынка (есть у РБК) для «регуляторной гильотины» ЦБ.РБК00:00
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Российские банки предложили блокировать сомнительные операции без согласия клиента
Комсомольская правда04:29
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Происшествия
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Общество
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ТАСС 03:31
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Против главы Норильска возбудили уголовное дело
Норильск, Красноярский край, 11 июня 2020, 11:11 — REGNUM Следователи возбудили уголовное дело против мэра Норильска (Красноярский край) Рината Ахметчина по факту халатности при разливе нефтепродуктов, сообщает 11 июня пресс-служба СКР.
REGNUM 04:11
Общество
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Все российские школьники - и 9-х, и 11-х классов - в 2020 году получат аттестат без сдачи экзаменов.
Российская газета 03:06
Политика
Республиканцы предложили ввести новые жесткие санкции против России
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Деловое.ТВ 01:34
Здоровье
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Политика
В Крыму назвали глупым призыв Климкина отобрать полуостров
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Известия 02:42
Шоу-бизнес
Андрей Норкин назвал дату возвращения на ТВ
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Discover24 04:53
Общество
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Ведомости 04:19
Общество
Городские власти и бизнес выделят москвичам сертификаты на покупки на 10 млрд рублей
По словам Немерюка, аналогичные акции проводятся во многих странах мира и направлены на стимулирование восстановления сферы услуг и торговли после спада из-за пандемии коронавируса.
Интерфакс 04:07
Здоровье
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Первая партия российского препарата против коронавируса «Авифавир» поступила в больницы Московской, Ленинградской, Новгородской, Кировской и Нижегородской областей, а также в Татарстан и Екатеринбург, сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).
RT на русском 02:45
Политика
Путин лично разъяснит россиянам поправки в Конституцию
Действительно, будет сделан акцент на личном участии Путина в информировании россиян о поправках, говорит человек, близкий к администрации: «Лучше него все равно никто суть поправок не объяснит, он главный лидер общественного мнения».
Ведомости вчера в 17:01
Общество
В Красноярском крае продлили режим самоизоляции до 12 июля
В Красноярском крае режим самоизоляции продлили до 12 июля. Об этом заявили в пресс-службе регионального правительства.
RT на русском 05:27
Здоровье
В Саратовской области коронавирусом заболели 500 медработников
В Саратовской области количество медиков, заразившихся коронавирусом, достигло 500.
Регион 64 08 июня в 06:07
Происшествия
В Воронеже полицейский насмерть сбил пешехода
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Модель Алеся Кафельникова, дочь бывшего теннисиста Евгения Кафельникова, снялась обнаженной для журнала ELLE Russia.
Lenta.ru 02:56
Армия и оружие
Военные США пытались помешать российскому патрулю в Сирии
На опубликованных кадрах виден американский военный бронеавтомобиль M1235 MRAP, который пытается помешать продвижению российского патруля.
REGNUM 00:05
Происшествия
С погибшим в ДТП с Ефремовым водителем простились в Москве
Захаров погиб в ДТП, спровоцированном Михаилом Ефремовым. На церемонию пришли жена и сын, знакомые и коллеги мужчины.
Газета.Ru 04:26
Общество
Прокурор Ростовской области подал в отставку
Коммерсантъ Ростов-на-Дону 05:20
Общество
ФСБ пресекла деятельность подпольных оружейников
Российская газета 03:37
Здоровье
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Общество
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Государственные меры поддержки во время кризиса, вызванного пандемией коронавируса и падением цен на нефть, сочли недостаточными.
Lenta.ru 04:53
Спорт
МОК аннулировал результат женской сборной России по хоккею на ОИ-2014
МОК перераспределил места в женском хоккейном турнире на Олимпиаде 2014 года в Сочи.
Sport.ru вчера в 19:28
Общество
Клиенты Сбербанка пожаловались на списание детских пособий за долги
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Невские Новости вчера в 16:05
Кино
Disney готовит мюзикл с песнями Лайонела Ричи
Кинокомпания Disney разрабатывает мюзикл, в основу которого лягут песни Лайонела Ричи.
ИА InterMedia вчера в 05:25
Происшествия
Силовики пришли с обысками к экс-руководителям Аграрного университета
Утром 11 июня оперативники ФСБ пришли с обысками к недавно уволенным руководителям Аграрного университета и предпринимателям в Пушкине, сообщает 47news.
МР7.ру 04:37
Футбол
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По версии источника, «армейцы» являются фаворитами в борьбе за канадца, на которого также претендуют «Лидс» и «Зюльте-Варегем», хотя ранее сообщалось, что бельгийский клуб не планирует выкупать форварда сборной Канады из-за финансовых проблем, связанных с пандемией коронавируса.
Metaratings 02:32
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Жара в России сменится «арктическим вторжением»
Москва, 10 июня 2020, 13:57 — REGNUM В Россию после жаркой погоды, которая установилась в последнее время на большей части территории страны, придёт холодный фронт с Северного Ледовитого океана.
REGNUM вчера в 06:57
Энергетика
МЭА прогнозирует рекордное падение спроса на газ
Ожидается, что мировой спрос на газ в этом году снизится на 4%, или на 150 миллиардов куб. м, до 3850 миллиардов куб. м. Это вдвое больше падения, наблюдавшегося после мирового финансового кризиса 2008 года.
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