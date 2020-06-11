Экономика

Lenta.ruLenta.ruБанки захотели ужесточить правила блокировки счетов россиян

Российские банки попросили у Центробанка больше прав для борьбы с подозрительными операциями. Они захотели ужесточить правила блокировки счетов физических лиц, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на источники на платежном рынке.
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с чего всё началось

Банки попросили блокировать сомнительные операции без ответа клиентов

Банки предложили ЦБ блокировать денежные переводы с признаками совершенных операций без согласия клиента, если тот не вышел на связь с банком. Об этом говорится в сводном документе предложений участников платежного рынка (есть у РБК) для «регуляторной гильотины» ЦБ.
РБК00:00

Подробнее о событии

Российские банки предложили блокировать сомнительные операции без согласия клиента

Комсомольская правда04:29

Банки просят разрешить им блокировать сомнительные переводы без ответа клиента

Коммерсантъ02:58

Банки попросили блокировать сомнительные операции без ответа клиентов

РБК00:00

Банки просят ЦБ блокировать сомнительные переводы без подтверждения операции клиентом

ТАСС02:35

Банки захотели ужесточить правила блокировки счетов россиян

Lenta.ru02:20

Банки попросили ЦБ блокировать сомнительные операции без ответа клиентов

Ведомости01:26

Российские банки хотят блокировать сомнительные переводы без согласия клиентов

Газета.Ru02:35
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Происшествия

Жена погибшего в ДТП отреагировала на предложение Ефремова о помощи

Взгляд.ру 09 июня в 10:28
449
Общество

Мишустин утвердил получение школьных аттестатов без экзаменов

Все российские школьники - и 9-х, и 11-х классов - в 2020 году получат аттестат без сдачи экзаменов.
Российская газета 03:06
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Политика

Зеленский: россиянам станет стыдно за присоединение Крыма

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что без деоккупации Крыма нельзя говорить о нормальных отношениях с Россией.
News.ru вчера в 11:23
2,3K
Авто

«Автокод» назвал основные ошибки при покупке автомобиля с пробегом

Эксперт сервиса «Автокод» Александр Кульчицкий назвал четыре основных ошибки, совершаемых покупателями на вторичном рынке.
Автоновости дня вчера в 04:50
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Политика

Митрофанова перестала возглавлять Россотрудничество

Сама Митрофанова ранее говорила, что после ухода из Россотрудничества станет послом по особым поручениям в МИД РФ.
Известия 04:09
Происшествия

Против главы Норильска возбудили уголовное дело

Норильск, Красноярский край, 11 июня 2020, 11:11 — REGNUM Следователи возбудили уголовное дело против мэра Норильска (Красноярский край) Рината Ахметчина по факту халатности при разливе нефтепродуктов, сообщает 11 июня пресс-служба СКР.
REGNUM 04:11
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Здоровье

Записавших обращение к Путину энгельсских медиков могут наказать

Напомним, что ранее «Четвертая Власть» писала о саратовцах, представившиеся медиками из Энгельсской районной больницы, работниками местных ФАПов и амбулаторий, которые просили президента Владимира Путина помочь с разъяснением ситуации по учрежденным им стимулирующим выплатам.
Четвертая Власть вчера в 05:38
71
Происшествия

Полиция возбудила уголовное дело по факту сбыта Ефремову наркотиков

Вести.Ru вчера в 14:36
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Общество

В ВОЗ объяснили низкую смертность от коронавируса в России

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает "необычным" тот факт, что в России смертность от коронавируса ниже, чем во многих других странах.
ТАСС вчера в 14:37
2,7K
Происшествия

Чиновник мэрии Иркутска арестован за получение взяток

В Иркутске задержан чиновник мэрии за получение взятки от подрядчика, прокладывающего сети водоснабжения и ремонтирующего их.
КП - Иркутск 04:37
2
Общество

В России стартуют выплаты опекунам инвалидов и пенсионеров

В России стартуют выплаты волонтерам, взявшим на временное попечительство пенсионеров, инвалидов, детей-сирот или оставшихся без родительского попечения, сообщает "Парламентская газета".
Газета.Ru 02:38
129
Общество

МЧС предупредило о крупном граде и грозе в Москве

RT на русском вчера в 09:35
93
Политика

В МИД России допустили выкуп у Праги памятника Коневу

МИД России не исключает выкупа у Чехии памятника маршалу Ивану Коневу, демонтированного в Праге.
Известия 04:42
Политика

Посольство Украины во Франции возмутилось из-за рекламы с Пореченковым

News.ru вчера в 08:22
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Общество

ФСБ пресекла деятельность подпольных оружейников

Российская газета 03:37
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Финансы

Курс рубля снижается к евро в начале торгов

Курс рубля в начале торгов повышается к доллару и снижается к евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Газета.Ru вчера в 03:18
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Политика

Член ОНФ попросил наказать Навального за оскорбление ветерана

Член центрального штаба Общероссийского народного фронта выступил с обращением к председателю СК РФ Александру Бастрыкину и генеральному прокурору Игорь Краснову, потребовав дать правовую оценку высказыванию Навального о ветеране Игнате Артеменко.
iReactor 03:50
4
Общество

Amazon запретила полиции использовать технологию распознавания лиц

Компания Amazon заявила, что ближайши год полиция не будет использовать программное обеспечение для распознавания лиц.
ITZine.ru 01:01
17
Общество

Протестующие снесли статуи конфедератов и памятник Колумбу в США

Народные новости 03:44
24
Общество

В России выявлено 8779 заразившихся коронавирусом

В России за минувшие сутки выявлено 8779 человек с диагнозом «коронавирусная инфекция», сообщает оперативный штаб.
BFM.ru 03:39
14
Политика

Трамп заявил, что Сиэтл захватили внутренние террористы

Президент США Дональд Трамп заявил, что город Сиэтл (штат Вашингтон), где продолжаются акции протеста против расовой дискриминации и полицейского произвола, захватили внутренние террористы.
ТАСС 00:14
43
Экономика

ФРС США сохранила базовую ставку

Федеральная резервная система (ФРС) США сохранила базовую ставку на уровне 0—0,25% годовых, сообщает пресс-служба регулятора.
RT на русском вчера в 14:08
96
Политика

Кремль назвал страны, подтвердившие участие в параде Победы

ФАН вчера в 05:49
68
Шоу-бизнес

Светлана Пермякова похорошела после карантина

В своем аккаунте Instagram 48-летняя актриса разместила новое фото.
RuNews24.ru 02:33
Происшествия

В Подмосковье задержан адвокат Эдуард Гладилин

В подмосковных Мытищах задержан адвокат Эдуард Гладилин.
BFM.ru 01:06
20
Шоу-бизнес

Екатерина Андреева показала редкий кадр с мужем

Недавно Екатерина Андреева обнародовала в аккаунте в «Инстаграм» фотографию, сделанную как раз во время одной из совместных поездок, по которым они, по всей видимости, соскучилась на карантине.
Bimru.ru 04:30
Экономика

Глава магазинов Sela рассказал о «действующем на нервы» Роспотребнадзоре

Открывающаяся с конца мая непродовольственная розница находится под пристальным вниманием Роспотребнадзора, рассказал гендиректор одного из крупнейших российских фэшн-ретейлеров Melon Fashion Group (развивает сети Zarina, befree, Love Republic и Sela) Михаил Уржумцев в интервью телеканалу РБК.
РБК 03:24
Футбол

«Аякс» продлил контракт с Гравенберхом

Амстердамский «Аякс» продолжит сотрудничество с полузащитником Райаном Гравенберхом. Соглашение с футболистом рассчитано до лета 2023 года.
Матч ТВ 04:50
Политика

Генпрокурор Украины заявила о давлении со стороны Порошенко

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что бывший украинский лидер Пётр Порошенко и его однопартийцы из партии «Европейская солидарность» оказывают на неё давление.
RT на русском вчера в 16:55
42
Общество

Алексей Стрельников обещает через неделю открыть бани в Энгельсе

Ровно через неделю, 18 июня, в Энгельсе Саратовской области откроются бани №№ 2 и 10.
Взгляд-инфо 03:57
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