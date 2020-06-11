Экономика
РБКБанки попросили блокировать сомнительные операции без ответа клиентов
В сентябре 2018 года банки получили право блокировать денежный перевод клиента-физлица на два дня, если он содержит признаки совершения операции без согласия клиента.
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с чего всё началось
Банки предложили ЦБ блокировать денежные переводы с признаками совершенных операций без согласия клиента, если тот не вышел на связь с банком. Об этом говорится в сводном документе предложений участников платежного рынка (есть у РБК) для «регуляторной гильотины» ЦБ.РБК00:00
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Российские банки предложили блокировать сомнительные операции без согласия клиента
Комсомольская правда04:29
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Российская газета вчера в 03:35
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Деловое.ТВ вчера в 06:32
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Первая партия российского препарата против коронавируса «Авифавир» поступила в больницы Московской, Ленинградской, Новгородской, Кировской и Нижегородской областей, а также в Татарстан и Екатеринбург, сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).
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Профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова в интервью «МК» рассказала о коронавирусе и особенностях восстановления после него.
Аргументы и Факты вчера в 14:35
Экономика
Мишустин рассказал о влиянии коронавируса на экономику
Влияние внешних факторов на экономику России в первом квартале 2020 года было умеренным.
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Фильм «Унесенные ветром» запретили в США
Решение о блокировке фильма «Унесенные ветром», вышедшему в 1939 году, приняла платформа HBO Max. Теперь ленты в США в открытом доступе нет.
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Ранее прогноз ВБ по спаду ВВП России составлял 1%. Теперь же во Всемирном банке считают в 2020 году российская экономика упадет на 6%.
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