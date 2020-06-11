Экономика

Lenta.ruLenta.ruБанки захотели ужесточить правила блокировки счетов россиян

Российские банки попросили у Центробанка больше прав для борьбы с подозрительными операциями. Они захотели ужесточить правила блокировки счетов физических лиц, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на источники на платежном рынке.
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с чего всё началось

Банки попросили блокировать сомнительные операции без ответа клиентов

Банки предложили ЦБ блокировать денежные переводы с признаками совершенных операций без согласия клиента, если тот не вышел на связь с банком. Об этом говорится в сводном документе предложений участников платежного рынка (есть у РБК) для «регуляторной гильотины» ЦБ.
РБК00:00

Подробнее о событии

Российские банки предложили блокировать сомнительные операции без согласия клиента

Комсомольская правда04:29

Банки просят разрешить им блокировать сомнительные переводы без ответа клиента

Коммерсантъ02:58

Банки попросили блокировать сомнительные операции без ответа клиентов

РБК00:00

Банки просят ЦБ блокировать сомнительные переводы без подтверждения операции клиентом

ТАСС02:35

Банки захотели ужесточить правила блокировки счетов россиян

Lenta.ru02:20

Банки попросили ЦБ блокировать сомнительные операции без ответа клиентов

Ведомости01:26

Российские банки хотят блокировать сомнительные переводы без согласия клиентов

Газета.Ru02:35
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Политика

На Украине предложили создать ядерные бомбы против России и Венгрии

Депутат Тернопольского горсовета от партии бывшего президента Украины Петра Порошенко «Солидарность» Тарас Билан призвал взорвать ядерные бомбы в Будапеште, Москве и Санкт-Петербурге.
RT на русском вчера в 09:37
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Политика

Кремль назвал страны, подтвердившие участие в параде Победы

ФАН вчера в 05:49
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Политика

Глава Бурятии: без обнуления сроков Путина олигархи поделят страну

Россию поделят между собой олигархи, если граждане не проголосуют за поправки к Конституции, в том числе за обнуление сроков правления президента РФ Владимира Путина.
News.ru вчера в 10:48
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Транспорт

Открылась продажа билетов на новые поезда в Крым

Сегодня открылась продажа билетов, сообщили в Минтрансе России.
Российская газета 04:43
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Политика

Зеленский предлагал Саакашвили стать советником

Киев, 11 июня 2020, 11:45 — REGNUM Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили мог стать советником президента Украины Владимира Зеленского.
REGNUM 04:45
Общество

Власти Подмосковья назвали сроки открытия ТЦ и ресторанов

Как заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, торговые центры и летние веранды заведений общепита планируется открыть перед выходными.
Моллы.Ru 03:13
127
Общество

Работающих 1 июля россиян ждет двойная оплата

Глава комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко заявила, что оплата труда россиян, которые будут работать в день общероссийского голосования по внесению изменений в Конституцию РФ, будет производиться в повышенном размере.
Газета.Ru 01:24
1,6K
Происшествия

Адвокат Добровинский представит семью погибшего в ДТП с Ефремовым

РЕН ТВ вчера в 15:56
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Политика

Песков сообщил, что Зеленский не приглашен на парад Победы

ТАСС вчера в 05:57
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Шоу-бизнес

Андрей Разин вспомнил, как Ефремов наводил на всех ужас

Bimru.ru 00:40
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Гаджеты

Xiaomi Mi Band 5 обзаведется магнитной зарядкой

В Mi Band 5 китайский производитель реализует магнитную зарядку, которая подключается с обратной стороны браслета.
Astera 09 июня в 06:46
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Космос

Маск прокомментировал колонку Рогозина для журнала Forbes

Американский предприниматель Илон Маск, возглавляющий компании SpaceX и Tesla, прокомментировал колонку главы госкорпорации Роскосмос Дмитрия Рогозина в журнале Forbes.
ТАСС вчера в 17:25
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Происшествия

Против главы Норильска возбудили уголовное дело

Норильск, Красноярский край, 11 июня 2020, 11:11 — REGNUM Следователи возбудили уголовное дело против мэра Норильска (Красноярский край) Рината Ахметчина по факту халатности при разливе нефтепродуктов, сообщает 11 июня пресс-служба СКР.
REGNUM 04:11
451
Общество

В России с 1 июля повышаются тарифы ЖКХ

В России с 1 июля повышаются тарифы на услуги ЖКХ.
Актуальные Новости вчера в 05:38
34
Общество

Мишустин утвердил получение школьных аттестатов без экзаменов

Все российские школьники - и 9-х, и 11-х классов - в 2020 году получат аттестат без сдачи экзаменов.
Российская газета 03:06
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Шоу-бизнес

Екатерина Андреева показала редкий кадр с мужем

Недавно Екатерина Андреева обнародовала в аккаунте в «Инстаграм» фотографию, сделанную как раз во время одной из совместных поездок, по которым они, по всей видимости, соскучилась на карантине.
Bimru.ru 04:30
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Армия и оружие

Военные США пытались помешать российскому патрулю в Сирии

На опубликованных кадрах виден американский военный бронеавтомобиль M1235 MRAP, который пытается помешать продвижению российского патруля.
REGNUM 00:05
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Общество

Число случаев заражения коронавирусом в России превысило 500 тыс

Число выявленных за сутки случаев инфицирования коронавирусом в РФ составило 8 779, общее число заразившихся достигло 502 436.
ТАСС 03:36
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Происшествия

Чиновник мэрии Иркутска арестован за получение взяток

В Иркутске задержан чиновник мэрии за получение взятки от подрядчика, прокладывающего сети водоснабжения и ремонтирующего их.
КП - Иркутск 04:37
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Происшествия

Жена погибшего в ДТП отреагировала на предложение Ефремова о помощи

Взгляд.ру 09 июня в 10:28
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Происшествия

Михаил Ефремов совершил попытку суицида

Актёр Михаил Ефремов, которого вчера, 9 июня, отправили под домашний арест после ДТП, которые он устроил в центре Москвы, мог совершить попытку суицида.
Bimru.ru вчера в 11:53
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Происшествия

В Воронеже полицейский насмерть сбил пешехода

Полицейский вылетел на тротуар на личном автомобиле и сбил трех пешеходов в Воронеже, один из которых погиб, сообщил РИА Новости представитель Главного управления МВД по региону.
РИА Новости 09 июня в 15:04
1,3K
Энергетика

Экспорт российской нефти упал в январе-апреле

Снижение экспорта нефти в стоимостном выражении в первые четыре месяца 2020 года составило 25 процентов.
Городовой вчера в 12:38
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Финансы

Курс рубля снижается к евро в начале торгов

Курс рубля в начале торгов повышается к доллару и снижается к евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Газета.Ru вчера в 03:18
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Политика

Генпрокурор Украины заявила о давлении со стороны Порошенко

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что бывший украинский лидер Пётр Порошенко и его однопартийцы из партии «Европейская солидарность» оказывают на неё давление.
RT на русском вчера в 16:55
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Общество

Опубликовано видео задержания готовивших теракт в Крыму

Ранее стало известно, что ФСБ предотвратила теракт в Крыму, который готовили пятеро граждан России.
Газета.Ru вчера в 11:22
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Происшествия

Нарколог назвал приблизительные сроки лечения Ефремова от алкоголизма

iReactor 03:16
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Происшествия

Угрожающих подкинуть «наркоту» росгвардейцев записали на видео

Сотрудников Росгвардии, угрожающих мужчине подкинуть «наркоту» записала скрытая камера.
Lenta.ru 04:40
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Общество

Губернатор сделает новое заявление по карантину на Кубани

4 июня Вениамин Кондратьев заявил о том, что режим карантина по коронавирусу продлен в крае до 21 июня.
Бизнес-газета вчера в 14:50
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Политика

В Крыму назвали глупым призыв Климкина отобрать полуостров

Днем ранее Климкин отреагировал на слова президента своей страны Владимира Зеленского о том, что России «станет стыдно» за Крым, и предложил отобрать полуостров.
Известия 02:42
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