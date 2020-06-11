Экономика
Lenta.ruБанки захотели ужесточить правила блокировки счетов россиян
Российские банки попросили у Центробанка больше прав для борьбы с подозрительными операциями. Они захотели ужесточить правила блокировки счетов физических лиц, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на источники на платежном рынке.
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с чего всё началось
Банки предложили ЦБ блокировать денежные переводы с признаками совершенных операций без согласия клиента, если тот не вышел на связь с банком. Об этом говорится в сводном документе предложений участников платежного рынка (есть у РБК) для «регуляторной гильотины» ЦБ.РБК00:00
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Российские банки предложили блокировать сомнительные операции без согласия клиента
Комсомольская правда04:29
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Политика
На Украине предложили создать ядерные бомбы против России и Венгрии
Депутат Тернопольского горсовета от партии бывшего президента Украины Петра Порошенко «Солидарность» Тарас Билан призвал взорвать ядерные бомбы в Будапеште, Москве и Санкт-Петербурге.
RT на русском вчера в 09:37
Политика
Кремль назвал страны, подтвердившие участие в параде Победы
ФАН вчера в 05:49
Политика
Глава Бурятии: без обнуления сроков Путина олигархи поделят страну
Россию поделят между собой олигархи, если граждане не проголосуют за поправки к Конституции, в том числе за обнуление сроков правления президента РФ Владимира Путина.
News.ru вчера в 10:48
Транспорт
Открылась продажа билетов на новые поезда в Крым
Сегодня открылась продажа билетов, сообщили в Минтрансе России.
Российская газета 04:43
Политика
Зеленский предлагал Саакашвили стать советником
Киев, 11 июня 2020, 11:45 — REGNUM Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили мог стать советником президента Украины Владимира Зеленского.
REGNUM 04:45
Общество
Власти Подмосковья назвали сроки открытия ТЦ и ресторанов
Как заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, торговые центры и летние веранды заведений общепита планируется открыть перед выходными.
Моллы.Ru 03:13
Общество
Работающих 1 июля россиян ждет двойная оплата
Глава комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко заявила, что оплата труда россиян, которые будут работать в день общероссийского голосования по внесению изменений в Конституцию РФ, будет производиться в повышенном размере.
Газета.Ru 01:24
Происшествия
Адвокат Добровинский представит семью погибшего в ДТП с Ефремовым
РЕН ТВ вчера в 15:56
Политика
Песков сообщил, что Зеленский не приглашен на парад Победы
ТАСС вчера в 05:57
Гаджеты
Xiaomi Mi Band 5 обзаведется магнитной зарядкой
В Mi Band 5 китайский производитель реализует магнитную зарядку, которая подключается с обратной стороны браслета.
Astera 09 июня в 06:46
Космос
Маск прокомментировал колонку Рогозина для журнала Forbes
Американский предприниматель Илон Маск, возглавляющий компании SpaceX и Tesla, прокомментировал колонку главы госкорпорации Роскосмос Дмитрия Рогозина в журнале Forbes.
ТАСС вчера в 17:25
Происшествия
Против главы Норильска возбудили уголовное дело
Норильск, Красноярский край, 11 июня 2020, 11:11 — REGNUM Следователи возбудили уголовное дело против мэра Норильска (Красноярский край) Рината Ахметчина по факту халатности при разливе нефтепродуктов, сообщает 11 июня пресс-служба СКР.
REGNUM 04:11
Общество
В России с 1 июля повышаются тарифы ЖКХ
В России с 1 июля повышаются тарифы на услуги ЖКХ.
Актуальные Новости вчера в 05:38
Общество
Мишустин утвердил получение школьных аттестатов без экзаменов
Все российские школьники - и 9-х, и 11-х классов - в 2020 году получат аттестат без сдачи экзаменов.
Российская газета 03:06
Шоу-бизнес
Екатерина Андреева показала редкий кадр с мужем
Недавно Екатерина Андреева обнародовала в аккаунте в «Инстаграм» фотографию, сделанную как раз во время одной из совместных поездок, по которым они, по всей видимости, соскучилась на карантине.
Bimru.ru 04:30
Армия и оружие
Военные США пытались помешать российскому патрулю в Сирии
На опубликованных кадрах виден американский военный бронеавтомобиль M1235 MRAP, который пытается помешать продвижению российского патруля.
REGNUM 00:05
Общество
Число случаев заражения коронавирусом в России превысило 500 тыс
Число выявленных за сутки случаев инфицирования коронавирусом в РФ составило 8 779, общее число заразившихся достигло 502 436.
ТАСС 03:36
Происшествия
Чиновник мэрии Иркутска арестован за получение взяток
В Иркутске задержан чиновник мэрии за получение взятки от подрядчика, прокладывающего сети водоснабжения и ремонтирующего их.
КП - Иркутск 04:37
Происшествия
Жена погибшего в ДТП отреагировала на предложение Ефремова о помощи
Взгляд.ру 09 июня в 10:28
Происшествия
Михаил Ефремов совершил попытку суицида
Актёр Михаил Ефремов, которого вчера, 9 июня, отправили под домашний арест после ДТП, которые он устроил в центре Москвы, мог совершить попытку суицида.
Bimru.ru вчера в 11:53
Происшествия
В Воронеже полицейский насмерть сбил пешехода
Полицейский вылетел на тротуар на личном автомобиле и сбил трех пешеходов в Воронеже, один из которых погиб, сообщил РИА Новости представитель Главного управления МВД по региону.
РИА Новости 09 июня в 15:04
Энергетика
Экспорт российской нефти упал в январе-апреле
Снижение экспорта нефти в стоимостном выражении в первые четыре месяца 2020 года составило 25 процентов.
Городовой вчера в 12:38
Финансы
Курс рубля снижается к евро в начале торгов
Курс рубля в начале торгов повышается к доллару и снижается к евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Газета.Ru вчера в 03:18
Политика
Генпрокурор Украины заявила о давлении со стороны Порошенко
Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что бывший украинский лидер Пётр Порошенко и его однопартийцы из партии «Европейская солидарность» оказывают на неё давление.
RT на русском вчера в 16:55
Общество
Опубликовано видео задержания готовивших теракт в Крыму
Ранее стало известно, что ФСБ предотвратила теракт в Крыму, который готовили пятеро граждан России.
Газета.Ru вчера в 11:22
Происшествия
Угрожающих подкинуть «наркоту» росгвардейцев записали на видео
Сотрудников Росгвардии, угрожающих мужчине подкинуть «наркоту» записала скрытая камера.
Lenta.ru 04:40
Общество
Губернатор сделает новое заявление по карантину на Кубани
4 июня Вениамин Кондратьев заявил о том, что режим карантина по коронавирусу продлен в крае до 21 июня.
Бизнес-газета вчера в 14:50
Политика
В Крыму назвали глупым призыв Климкина отобрать полуостров
Днем ранее Климкин отреагировал на слова президента своей страны Владимира Зеленского о том, что России «станет стыдно» за Крым, и предложил отобрать полуостров.
Известия 02:42