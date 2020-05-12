Экономика

Lenta.ruLenta.ruБанки захотели выдавать кредиты россиянам по-новому

Российские банки захотели выдавать кредиты по-новому. В период пандемии многие банки могут ввести ограничения на короткие потребительские займы без залога, так как не могут проверить платежеспособность клиента. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на экспертов.
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с чего всё началось

Пандемия требует залога

В пресс-службе Кредит Европа банка подтвердили, что «выдачи кредитов наличными временно приостановлены в связи с низкой востребованностью в текущей ситуации». При этом там уточнили, что «кредиты наличными занимают незначительную долю в кредитном портфеле банка».
Коммерсантъвчера в 17:41

Подробнее о событии

Банки начали приостанавливать выдачу кредитов без залога. Им стало сложнее проверять платежеспособность заемщиков

Фонтанка.Ру05:37

СМИ: Банки задумали отказаться от потребительских кредитов без залога

Московский Комсомолец03:33

В Кредит Европа Банке приостановили выдачу кредитов наличными

Банки.ру02:09

СМИ узнали о планах банков отказаться от кредитов наличными без залога

Говорит Москва02:03

Банки захотели выдавать кредиты россиянам по-новому

Lenta.ru01:42

Банки откажутся давать потребительские кредиты без залога

Ведомостивчера в 23:26

Пандемия требует залога

Коммерсантъвчера в 17:41
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Росздравнадзор проверит аппараты ИВЛ после пожаров в двух больницах

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В конгресс США внесли резолюцию по «нарушению прав человека в России»

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РБК 06:09
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Экономика

Власти Таиланда планируют ввести сбор с иностранных туристов

Министерство туризма и спорта Таиланда рассматривает возможность введения сбора с иностранцев в размере не более 300 батов ($9).
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Общество

Российские регионы начали отменять ограничения из-за коронавируса

Российские регионы начали отменять ограничения из-за коронавируса: с 12 мая в ряде субъектов возобновляется работа промышленных предприятий.
Lenta.ru 07:15
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Наука

Биологи нашли подтверждение естественного происхождения SARS-CoV-2

Китайские и австралийские биологи, изучающие летучих мышей, недавно идентифицировали у них вирус, который, по их мнению, можно считать ближайшим родственником нового коронавируса — в некоторых областях его генома есть характерные вставки аминокислот, аналогичные SAR-CoV-2.
РИА Новости 06:15
Общество

На Кубани с 1 июня начнут работать санатории

«С 1 июня начинают работать санаторно-курортного комплекса, которые имеют медицинскую лицензию, в строгом соответствии с регламентом, утверждённым Роспотребнадзором», — уточнил Кондратьев.
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Общество

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Минимальный размер пособия по уходу за ребенком необходимо увеличить в два раза, заявил президент России Владимир Путин.
ПолитРоссия вчера в 11:19
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Политика

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Здоровье

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Авто

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Индивидуальные предприниматели и малые предприятия получат возможность списания всех налоговых платежей за II квартал 2020 года, кроме НДС.
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Политика

Поклонская впервые дала интервью украинскому журналисту Гордону

Экс-прокурор Крыма и депутат Госдумы Наталья Поклонская дала интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону, высказавшись о политической ситуации на Украине и в России.
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Политика

МИД Украины назвали рассадником шизофрении

Внешнеполитическое ведомство Украины делает ненавистнические заявления и является "рассадником шизофрении".
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Финансы

Рубль снижается к доллару и евро

Курс доллара увеличился на 28 копеек — до 73,68 рубля. Курс евро вырос на 18 копеек и составил 79,74 рубля.
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Организатору сгоревшего хосписа в Красногорске предъявили обвинение

Известия 05:35
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Общество

В Госдуму внесён законопроект о наказании чиновников за хамство

Глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн и вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак внесли на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект о наказании чиновников за хамство.
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Общество

Единовременные выплаты в 10 тысяч рублей смогут получить 22 млн детей

Семьи с детьми в возрасте от трех до 16 лет смогут получить единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка.
Российская газета вчера в 13:04
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Общество

Голикова: 11 регионов России уже могут ослаблять режим самоизоляции

Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила о том, что 11 регионов России уже сейчас могут выйти на первый и второй этапы по ослаблению режима самоизоляции.
Комсомольская правда вчера в 10:27
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Общество

Правительство утвердило выплаты для семей с детьми

Правительство России утвердило дополнительные выплаты для семей с детьми в возрасте от трёх до 16 лет.
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Музыка

Little Big хочет представить Россию на «Евровидении-2021»

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В России на детей от 3 до 16 лет выплатят по 10 тысяч рублей

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Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач Геннадий Онищенко назвал хайпом сообщения о том, что смертность от коронавируса в России может быть на 70% выше, чем сообщает официальная статистика, передает «РИА Новости».
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Студия Marvel запустила 10-часовую трансляцию из Асгарда

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