Экономика
Lenta.ruБанки захотели выдавать кредиты россиянам по-новому
Российские банки захотели выдавать кредиты по-новому. В период пандемии многие банки могут ввести ограничения на короткие потребительские займы без залога, так как не могут проверить платежеспособность клиента. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на экспертов.
Читать в источнике
Оценить45
с чего всё началось
В пресс-службе Кредит Европа банка подтвердили, что «выдачи кредитов наличными временно приостановлены в связи с низкой востребованностью в текущей ситуации». При этом там уточнили, что «кредиты наличными занимают незначительную долю в кредитном портфеле банка».Коммерсантъвчера в 17:41
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7177 источников, обновлено в 04:37, Ашберн
Шоу-бизнес
24-летняя Анастасия Решетова показала, как выглядела пять лет назад
Вокруг ТВ вчера в 12:26
Автоспорт
Официально: Феттель покинет Ferrari в конце сезона
В Ferrari подтвердили расставание с Себастьяном Феттелем в конце сезона 2020 года.
F1news.ru 03:20
Футбол
В «Ювентусе» недовольны тем, что Рабьо еще не вернулся в Турин
Gazzetta dello Sport отмечает, что большинство игроков «Ювентуса» уже в расположении клуба.
Sport24.ru 03:53
Политика
Путин подписал указ о порядке продления ограничений из-за коронавируса
Президент России Владимир Путин подписал указ о порядке продления ограничений по коронавирусу, сообщает пресс-служба Кремля.
РИА Новости вчера в 09:55
Общество
Правительство утвердило выплаты для семей с детьми
Правительство России утвердило дополнительные выплаты для семей с детьми в возрасте от трёх до 16 лет.
RT на русском вчера в 17:45
Общество
Минстрой предлагает снизить допустимую долю расходов на услуги ЖКХ
Москва, 12 мая 2020, 11:14 — REGNUM Максимально допустимая доля расходов граждан на оплату услуг ЖКХ должна быть снижена до 15%.
REGNUM 04:14
Общество
Путин пообещал по 10 тысяч рублей семьям с детьми
Президент Владимир Путин пообещал выплатить по 10 тысяч рублей всем российским семьям с детьми в возрасте от трех до 15 лет включительно.
Медиазона вчера в 09:36
Политика
Поклонская впервые дала интервью украинскому журналисту Гордону
Экс-прокурор Крыма и депутат Госдумы Наталья Поклонская дала интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону, высказавшись о политической ситуации на Украине и в России.
Газета.Ru 04:03
Происшествия
В Екатеринбурге злостные нарушители самоизоляции напали на полицейских
Российская газета 02:59
Театры
В Петербурге скончалась старейшая актриса МДТ Светлана Григорьева
Старейшая актриса Малого драматического театра - Театра Европы Светлана Григорьева скончалась в Санкт-Петербурге на 93-м году жизни, сообщает официальный сайт театра.
Российская газета вчера в 11:27
Общество
Сайт Госуслуг столкнулся со сбоями после обращения Путина
Портал государственных услуг столкнулся со сбоями после телеобращения президента Владимира Путина 11 мая, во время которого он анонсировал дополнительные выплаты семьям с детьми из-за эпидемии коронавируса.
РБК вчера в 12:27
Общество
В Подмосковье продлены некоторые ограничения
В Подмосковье ограничения, связанные с работой экономики, продлены до 18 мая.
BFM.ru 01:24
Общество
Беглов объяснил, почему в Петербурге продлили введенные ограничения
Беглов отметил, что на продление ограничений есть причина – «ухудшение санитарно-эпидемиологической обстановки».
Gazeta.SPb вчера в 16:01
Общество
Один из основателей Lamoda перейдет на работу в «Магнит»
Вместе с Янсеном перейдут еще несколько бывших топ-менеджеров Lamoda: директором по трансформации ретейлера станет Пол Роговски, директором по аналитике и управлению данными — Фабиан Шефер, директором по информационным технологиям — Валентин Щитов и директором по инновационному развитию и партнерству — Павел Орлов.
РБК 03:10
Общество
В правительстве обозначили условия открытия российских курортов
Курорты в России откроются этим летом, если снизится темп распространения коронавируса - пояснил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
Газета.Ru вчера в 14:31
Здоровье
Калужская область готовится к первому этапу снятия ограничений
Озвученные Роспотребнадзором показатели, при достижении которых область сможет перейти к первому из трех этапов снятия ограничений, позволяют планировать снятие этих ограничений уже на этой неделе, считает глава Калужской области.
ИА Красная Весна 04:25
Авто
Доля займов под залог авто в России выросла в 12 раз
Доля кредитования под залог автомобилей в России выросла более, чем в 10 раз.
Car.ru 00:47
Общество
Россия вышла на второе место по числу зараженных коронавирусом
Общее число заразившихся коронавирусом достигло 232 243. Россия вышла на второе место по числу заболевших COVID-19, обогнав Испанию.
Коммерсантъ 03:36
Общество
В России появился новый вид мошенничества с кредитными историями
Как сообщает газета «Известия», граждан завлекают на фейковые сайты, предлагая услуги по улучшению кредитной истории за символическую сумму в 50-300 рублей.
Ридус вчера в 15:51
Общество
В Госдуму внесли законопроект о наказании чиновников за хамство
В Государственную думу России внесли законопроект о наказании чиновников за хамство.
Газета.Ru 02:50
Происшествия
В Крыму умерли еще два пациента с коронавирусом
РИА Новости 03:39
Гаджеты
Геймерские телевизоры HiSense E75F обладают частотой обновления 120 Гц
Панели обладают частотой обновления 120 Гц. В оснащение входит качественная аудиосистема DTS Virtual-X Sound.
3DNews 03:26
Здоровье
В США у детей с коронавирусом обнаружили нехарактерные симптомы
Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо на прошлой неделе сообщил, что у многих детей, у которых диагностировали воспалительный синдром, были положительные анализы на антитела к коронавирусу.
РИА Новости 03:06
Политика
Трамп прекратил брифинг после конфликта с журналисткой
Вашингтон, 12 мая 2020, 03:26 — REGNUM Пресс-конференция в Белом доме, которую 11 мая проводил президент США Дональд Трамп, была им прервана после конфликта с журналисткой телеканала CBS.
REGNUM вчера в 20:26
Политика
В России сохранятся ограничительные меры для граждан старше 65 лет
Президент России Владимир Путин заявил, что в России вскоре начнется смягчение режима ограничений, однако они сохранятся для людей старше 65 лет и тех, кто страдает хроническими заболеваниями.
Газета.Ru вчера в 09:25
Общество
Путин объявил о новых выплатах на детей
Российские семьи, в которых есть дети в возрасте до трех лет, смогут получить за апрель, май и июнь дополнительные выплаты.
РИА Новости вчера в 16:10
Футбол
Подсчитаны убытки клубов АПЛ из-за пандемии коронавируса
Клубы Английской премьер-лиги (АПЛ) понесут многомиллионные убытки из-за пандемии коронавируса.
Lenta.ru 03:57
Общество
Главврач Боткинской больницы в Москве заразился коронавирусом
Главврач московской Боткинской больницы Алексей Шабунин заразился коронавирусом, сообщили в столичном департаменте здравоохранения.
Известия вчера в 17:48