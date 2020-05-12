Экономика

Lenta.ruLenta.ruБанки захотели выдавать кредиты россиянам по-новому

Российские банки захотели выдавать кредиты по-новому. В период пандемии многие банки могут ввести ограничения на короткие потребительские займы без залога, так как не могут проверить платежеспособность клиента. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на экспертов.
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с чего всё началось

Пандемия требует залога

В пресс-службе Кредит Европа банка подтвердили, что «выдачи кредитов наличными временно приостановлены в связи с низкой востребованностью в текущей ситуации». При этом там уточнили, что «кредиты наличными занимают незначительную долю в кредитном портфеле банка».
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СМИ узнали о планах банков отказаться от кредитов наличными без залога

Говорит Москва02:03

СМИ: Банки задумали отказаться от потребительских кредитов без залога

Московский Комсомолец03:33

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СМИ: банки в России могут приостановить выдачу некоторых виды кредитов

Телеканал 360°03:51

Банки захотели выдавать кредиты россиянам по-новому

Lenta.ru01:42

Банки откажутся давать потребительские кредиты без залога

Ведомостивчера в 23:26

Пандемия требует залога

Коммерсантъвчера в 17:41
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Автоспорт

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В «Ювентусе» недовольны тем, что Рабьо еще не вернулся в Турин

Gazzetta dello Sport отмечает, что большинство игроков «Ювентуса» уже в расположении клуба.
Sport24.ru 03:53
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Путин подписал указ о порядке продления ограничений из-за коронавируса

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Общество

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RT на русском вчера в 17:45
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Общество

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REGNUM 04:14
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Общество

Путин пообещал по 10 тысяч рублей семьям с детьми

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Политика

Поклонская впервые дала интервью украинскому журналисту Гордону

Экс-прокурор Крыма и депутат Госдумы Наталья Поклонская дала интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону, высказавшись о политической ситуации на Украине и в России.
Газета.Ru 04:03
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Происшествия

В Екатеринбурге злостные нарушители самоизоляции напали на полицейских

Российская газета 02:59
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Театры

В Петербурге скончалась старейшая актриса МДТ Светлана Григорьева

Старейшая актриса Малого драматического театра - Театра Европы Светлана Григорьева скончалась в Санкт-Петербурге на 93-м году жизни, сообщает официальный сайт театра.
Российская газета вчера в 11:27
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Происшествия

В прокуратуре рассказали о погибших при пожаре в больнице Петербурга

Газета.Ru 04:20
Общество

Сайт Госуслуг столкнулся со сбоями после обращения Путина

Портал государственных услуг столкнулся со сбоями после телеобращения президента Владимира Путина 11 мая, во время которого он анонсировал дополнительные выплаты семьям с детьми из-за эпидемии коронавируса.
РБК вчера в 12:27
Общество

В Подмосковье продлены некоторые ограничения

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BFM.ru 01:24
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Общество

Беглов объяснил, почему в Петербурге продлили введенные ограничения

Беглов отметил, что на продление ограничений есть причина – «ухудшение санитарно-эпидемиологической обстановки».
Gazeta.SPb вчера в 16:01
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Общество

Один из основателей Lamoda перейдет на работу в «Магнит»

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РБК 03:10
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Общество

В правительстве обозначили условия открытия российских курортов

Курорты в России откроются этим летом, если снизится темп распространения коронавируса - пояснил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
Газета.Ru вчера в 14:31
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Здоровье

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Озвученные Роспотребнадзором показатели, при достижении которых область сможет перейти к первому из трех этапов снятия ограничений, позволяют планировать снятие этих ограничений уже на этой неделе, считает глава Калужской области.
ИА Красная Весна 04:25
Авто

Доля займов под залог авто в России выросла в 12 раз

Доля кредитования под залог автомобилей в России выросла более, чем в 10 раз.
Car.ru 00:47
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Общество

Россия вышла на второе место по числу зараженных коронавирусом

Общее число заразившихся коронавирусом достигло 232 243. Россия вышла на второе место по числу заболевших COVID-19, обогнав Испанию.
Коммерсантъ 03:36
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Общество

В России появился новый вид мошенничества с кредитными историями

Как сообщает газета «Известия», граждан завлекают на фейковые сайты, предлагая услуги по улучшению кредитной истории за символическую сумму в 50-300 рублей.
Ридус вчера в 15:51
10
Общество

В Госдуму внесли законопроект о наказании чиновников за хамство

В Государственную думу России внесли законопроект о наказании чиновников за хамство.
Газета.Ru 02:50
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Происшествия

В Крыму умерли еще два пациента с коронавирусом

РИА Новости 03:39
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Гаджеты

Геймерские телевизоры HiSense E75F обладают частотой обновления 120 Гц

Панели обладают частотой обновления 120 Гц. В оснащение входит качественная аудиосистема DTS Virtual-X Sound.
3DNews 03:26
Здоровье

В США у детей с коронавирусом обнаружили нехарактерные симптомы

Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо на прошлой неделе сообщил, что у многих детей, у которых диагностировали воспалительный синдром, были положительные анализы на антитела к коронавирусу.
РИА Новости 03:06
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Политика

Трамп прекратил брифинг после конфликта с журналисткой

Вашингтон, 12 мая 2020, 03:26 — REGNUM Пресс-конференция в Белом доме, которую 11 мая проводил президент США Дональд Трамп, была им прервана после конфликта с журналисткой телеканала CBS.
REGNUM вчера в 20:26
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Политика

В России сохранятся ограничительные меры для граждан старше 65 лет

Президент России Владимир Путин заявил, что в России вскоре начнется смягчение режима ограничений, однако они сохранятся для людей старше 65 лет и тех, кто страдает хроническими заболеваниями.
Газета.Ru вчера в 09:25
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Общество

Путин объявил о новых выплатах на детей

Российские семьи, в которых есть дети в возрасте до трех лет, смогут получить за апрель, май и июнь дополнительные выплаты.
РИА Новости вчера в 16:10
Кино

Онлайн-кинотеатр Okko впервые покажет мультфильм «Викинг Вик»

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Футбол

Подсчитаны убытки клубов АПЛ из-за пандемии коронавируса

Клубы Английской премьер-лиги (АПЛ) понесут многомиллионные убытки из-за пандемии коронавируса.
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Главврач московской Боткинской больницы Алексей Шабунин заразился коронавирусом, сообщили в столичном департаменте здравоохранения.
Известия вчера в 17:48
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