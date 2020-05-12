Экономика
Lenta.ruБанки захотели выдавать кредиты россиянам по-новому
Российские банки захотели выдавать кредиты по-новому. В период пандемии многие банки могут ввести ограничения на короткие потребительские займы без залога, так как не могут проверить платежеспособность клиента. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на экспертов.
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с чего всё началось
В пресс-службе Кредит Европа банка подтвердили, что «выдачи кредитов наличными временно приостановлены в связи с низкой востребованностью в текущей ситуации». При этом там уточнили, что «кредиты наличными занимают незначительную долю в кредитном портфеле банка».Коммерсантъвчера в 17:41
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Общество
Лукашенко заявил о перенявших метод Белоруссии странах Запада и России
Западные страны и Россия в конце концов воспользовались в борьбе с коронавирусной инфекцией тем же методом, которым Белоруссия пользуется уже три месяца, заявил президент республики Александр Лукашенко.
РБК 06:09
Общество
В США объяснили процесс формирования иммунитета к коронавирусу
Большинство переболевших COVID-19 получают либо слабый и непродолжительный иммунитет к инфекции, либо вообще никакого, сообщили в американской Школе системной биологии GMU.
Газета.Ru 02:17
Общество
Умер писатель Константин Крылов
Российский писатель и философ Константин Крылов умер в возрасте 52 лет. Об этом написала в Facebook его супруга Надежда Шалимова.
РИА Новости 06:27
Общество
В Роспотребнадзоре назвали сроки открытия детских садов и школ
В Роспотребнадзоре озвучили реальные сроки открытия детских садов и школ.
Evo-rus.com вчера в 15:14
Общество
Российские семьи получат по 10 тысяч рублей за каждого ребёнка
Российский президент Владимир Путин объявил, что принял решение о выплате 10 тысяч рублей на каждого ребёнка в возрасте с 3-х до 16-ти лет.
Ореанда-Новости вчера в 10:04
Происшествия
В Красноярске насильника и его жертв накажут за нарушение самоизоляции
Красноярская полиция собрала материалы о нарушении режима самоизоляции в отношении мужчины, который подозревается в сексуальном насилии, а также в отношении двух его жертв, сообщили РИА Новости в пресс-службе городской полиции.
РИА Новости 05:45
Общество
Утверждены правила единовременных выплат на детей от 3 до 16 лет
Правительство утвердило правила единовременных выплат на детей в возрасте от 3 до 16 лет, сообщается на сайте кабинета министров.
Российская газета вчера в 17:05
Происшествия
Чиновники решили проверить аппараты ИВЛ в недавно горевших больницах
Росздравнадзор начал проверять качество и безопасность аппаратов ИВЛ, которые установлены в больницах, где недавно были пожары.
Интерфакс 06:32
Экономика
Компании Абрамовича и Гуцериева предупредили о коллапсе офисного рынка
Под письмом подписались представители одиннадцати компаний, владеющих и управляющих коммерческой недвижимостью общей площадью более 4 млн кв.м. Среди них структуры миллиардеров Романа Абрамовича, Михаила Гуцериева, Александра Клячина и других бизнесменов.
РБК 06:50
Общество
В Тульской области введен обязательный масочный режим, но не для всех
Согласно указу главы региона, без масок запрещено появляться на улицах и в общественных местах жителям Тулы, Новомосковска, Щекинского, Веневского, Заокского, Тепло-Огаревского и Ясногорского районов.
ИА Красная Весна вчера в 12:47
Происшествия
Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Тверской области
В городе Кимры Тверской области предотвращен теракт. Об этом во вторник, 12 мая, сообщили в Федеральной службе безопасности России.
Известия 06:44
Кино
Гендиректор Disney заявил, что «Мулан» всё же выйдет в кинотеатрах
Генеральный директор компании Disney Боб Чапек заявил, что игровая версия мультфильма «Мулан» получит прокат в кинотеатрах.
News.ru 06:23
Общество
Бизнес просит разрешить турпоездки по России с 1 июня
Российский союз туриндустрии (РСТ) и Российская гостиничная ассоциация (РГА) попросили власти разрешить туристические поездки между регионами страны с 1 июня 2020 года, передает ТАСС.
Газета.Ru 06:01
Общество
Онищенко назвал заявления FT о смертности в России от COVID-19 хайпом
Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач Геннадий Онищенко назвал мотивированным злорадством заявления о том, что смертность от коронавируса в России может быть на 70 процентов выше официальной статистики.
РИА Новости 04:45
Авто
Седан Mercedes-Benz S-класса обнажился до премьеры
Интерьер S-класса, явленный на свет, сильно перекликается с салоном концепта Vision EQS 2019 года.
Драйв 06:24
Фигурное катание
Фигуристка Щербакова опровергла уход из группы Тутберидзе
Российская газета 04:33
Кино
В сети появился новый кадр «Дюны» с Тимоти Шаламе и Джошем Бролином
Киноафиша России 05:42
Общество
В Госдуму внесен проект о наказании чиновников за хамство
В Госдуму внесен законопроект, предусматривающий наказание чиновников за хамство.
Известия 04:56
Общество
Нуждающиеся семьи получат разовую выплату на ребенка
NewInform вчера в 09:41
Финансы
Рубль снизился к доллару и евро на старте торгов
Доллар и евро начали торги на Московской бирже с роста. Рубль снизился по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов.
Вести.Ru 03:25
Игры
Авторы Disco Elysium официально переводят игру на русский
Игромания.ру вчера в 13:28
Экономика
Сбербанк снижает ставки по ипотеке при регистрации в электронном виде
Сбербанк снижает ставки по ипотеке на 0,3 процентного пункта при регистрации сделок в электронном виде, сообщил банк.
РИА Новости 02:58
Экономика
Третий антикризисный пакет мер стоит 800 млрд рублей
Силуанов говорил «Ведомостям», что для финансирования поддержки экономики будут использованы доходы от сделки по приобретению Сбербанка у ЦБ (покупка оплачена из ФНБ, и бюджет получает часть суммы назад в виде прибыли ЦБ) – 1,07 трлн руб. в этом году.
Ведомости вчера в 13:36
Общество
В Краснодарском крае возобновляют работу промпредприятия
Краснодар, 12 мая 2020, 13:29 — REGNUM Все предприятия сельскохозяйственного комплекса, промышленности, предприятия связи на территории Краснодарского края возобновляют работу.
REGNUM 06:29
Авто
В России в апреле рекордно упали продажи легковых автомобилей
Москва, 12 мая 2020, 13:37 — REGNUM По итогам апреля 2020 года в России было продано 38 922 авто — на 72,4% меньше, чем в апреле 2019 года.
REGNUM 06:37
Автоспорт
Себастьян Феттель покинет «Феррари» в конце 2020 года
Немецкий гонщик выступает за «Феррари» с 2015 года и его действующий контракт с командой рассчитан до конца 2020 года — стороны, обсудив возможности дальнейшего сотрудничества, приняли решение прекратить совместную работу.
Коммерсантъ 04:54
Общество
«Люди стали зелеными от отсутствия солнца»: как Испания выходила с карантина
Понятно, что все сидели на балконах с ноутбуками, планшетами — старались обустроить рабочее место так, чтобы было много солнца.
НГС55 05:30
Общество
Голикова: 11 регионов могут выйти на второй этап снятия ограничений
Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что 11 регионов России могут начинать снимать ограничения сразу со второго этапа.
Коммерсантъ вчера в 11:02