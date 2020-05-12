Экономика

Капитал страныКапитал страныБанки могут отказаться выдавать кредиты без залога

В пресс-службе кредитной организации подтвердили, что в настоящее время прекращена выдача кредитов без залога, но представитель банка уточнил, что доля таких кредитов занимает лишь малую часть в кредитном портфеле организации.
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с чего всё началось

Пандемия требует залога

В пресс-службе Кредит Европа банка подтвердили, что «выдачи кредитов наличными временно приостановлены в связи с низкой востребованностью в текущей ситуации». При этом там уточнили, что «кредиты наличными занимают незначительную долю в кредитном портфеле банка».
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Коммерсантъвчера в 17:41
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Политика

Главной угрозой в польской стратегии безопасности названа Россия

Варшава, 12 мая 2020, 12:49 — REGNUM 12 мая президент и главнокомандующий вооружённых сил Польши Анджей Дуда подписал Стратегию национальной безопасности, которая была одобрена правительством 30 апреля 2020 года.
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Общество

В правительстве обозначили условия открытия российских курортов

Курорты в России откроются этим летом, если снизится темп распространения коронавируса - пояснил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
Газета.Ru вчера в 14:31
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Происшествия

В Ростехе заявили, что разбираются в ситуации с ИВЛ в Петербурге

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Космос

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Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в интервью "Российской газете" рассказал, что предстоящее лето будет неоднородным.
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Путин: семьи с детьми от 3 до 16 лет получат по 10 000 рублей

"С 1 июня текущего года будет осуществляться разовая выплата в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка с трех лет до наступления 16-летнего возраста", — сказал президент.
Газета.Ru вчера в 10:03
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Политика

В конгресс США внесли резолюцию по «нарушению прав человека в России»

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Среди ближайших к столице городов Московской области самое высокое значение индекса самоизоляции зафиксировали в Железнодорожном (2,9), самое низкое - в Ногинске (1,8). При этом стоит напомнить, что в Москве и Московской области с сегодняшнего дня введен обязательный "масочный" и "перчаточный" режимы в общественных местах, для его нарушителей предусмотрены штрафы.
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Общество

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Жителей центра европейской России ждет резкое похолодание, сообщает РИА Новости.
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Умер писатель Константин Крылов

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Как сообщили в ТПУ, соглашение о создании на базе вуза научно-исследовательского центра ядерной медицины «ПЭТ-Технолоджи» подписали во вторник первый проректор ТПУ Андрей Яковлев, директор ТНИМЦ Вадим Степанов и руководитель проектов «МедИнвестГрупп» Виктор Бабиков.
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В калининградской больнице умерла врач-реаниматолог с коронавирусом

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Портал госуслуг оказался частично недоступен после обращения Путина

Россияне вечером 11 мая столкнулись с временной частичной недоступностью портала госуслуг после обращения президента России Владимира Путина, сообщали РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании «РТ Лабс».
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Экономика

Путин предложил списать малому бизнесу налоги за второй квартал

Президент РФ Владимир Путин предложил полностью списать за второй квартал налоги и страховые взносы для малого и среднего бизнеса, пострадавшего от пандемии коронавируса.
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Общество

В Липецкой области приостанавливается режим самоизоляции

Меры по борьбе с коронавирусом в Липецкой области обсудили сегодня на совещании оперативного штаба.
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