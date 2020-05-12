Как следует из опроса других банков, пока это выглядит как исключение. Однако эксперты полагают, что ограничения на беззалоговые кредиты на фоне пандемии могут ввести и другие банки, так как процентный доход по ним может быть несопоставим с издержками.

с чего всё началось

Российские банки захотели выдавать кредиты по-новому. В период пандемии многие банки могут ввести ограничения на короткие потребительские займы без залога, так как не могут проверить платежеспособность клиента. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на экспертов.

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