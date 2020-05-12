Экономика
Lenta.ruБанки захотели выдавать кредиты россиянам по-новому
Российские банки захотели выдавать кредиты по-новому. В период пандемии многие банки могут ввести ограничения на короткие потребительские займы без залога, так как не могут проверить платежеспособность клиента. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на экспертов.
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с чего всё началось
Как следует из опроса других банков, пока это выглядит как исключение. Однако эксперты полагают, что ограничения на беззалоговые кредиты на фоне пандемии могут ввести и другие банки, так как процентный доход по ним может быть несопоставим с издержками.Коммерсантъвчера в 17:41
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Политика
В конгресс США внесли резолюцию по «нарушению прав человека в России»
"Резолюция призывает Российскую Федерацию немедленно освободить политических заключенных и призывает администрацию (Дональда - ред.) Трампа наложить санкции на тех официальных лиц в российском правительстве, которые ответственны за нарушение прав человека", - говорится в заявлении авторов резолюции - председателя комитета, демократа Элиота Энгела и члена комитета, республиканца Майкла Маккола.
РИА Новости вчера в 16:09
Экономика
Путин поручил списать фискальные платежи за II квартал 2020 года
Индивидуальные предприниматели и малые предприятия получат возможность списания всех налоговых платежей за II квартал 2020 года, кроме НДС.
Известия вчера в 09:58
Общество
Москвичам объяснили, как маска и перчатки защищают от коронавируса
Департамент здравоохранения столицы сообщил, что только одновременное ношение медицинской маски и перчаток поможет защититься от коронавируса.
Москва 24 03:27
Происшествия
Загоревшийся в больнице в Петербурге аппарат ИВЛ был новым
Аппарат искусственной вентиляции легких, загоревшийся во вторник в реанимационном отделении больницы Святого Георгия в Санкт-Петербурге, был новым, его установили в начале мая.
ТАСС 03:28
Общество
FT сообщила о превышении реальной смертности от COVID в России на 70%
Реальное число умерших в результате заболевания COVID-19 может быть на 70% больше, чем сообщает официальная российская статистика, пишет Financial Times.
РБК 01:06
Армия и оружие
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В учениях, которые проходят в 60 километрах от Калининградской области, принимают участие подразделения 2-го моторизованного полка армии США совместно с группами британских военнослужащих.
Русская Планета 00:55
Общество
Власти разъяснили, как получить выплату 10 тысяч рублей на ребенка
Более 22 миллионов детей попадают под единовременную выплату в 10 тысяч рублей в качестве меры поддержки, о которой заявил президент.
Телеканал 360° вчера в 13:32
Общество
Путин объявил о новых выплатах на детей
Российские семьи, в которых есть дети в возрасте до трех лет, смогут получить за апрель, май и июнь дополнительные выплаты.
РИА Новости вчера в 16:10
Общество
Путин рассказал о доплатах для сотрудников соцучреждений
Президент России Владимир Путин в обращении к россиянам поручил установить доплаты для работников социальных учреждений сроком на три месяца — с 15 апреля по 15 июля.
RT на русском вчера в 09:40
Футбол
«Барселоне» предложили подписать защитника «Тоттенхэма»
Центральный защитник «Тоттенхэма» Хуан Фойт был предложен «Барселоне» для потенциального трансфера этим летом.
Матч ТВ 02:55
Армия и оружие
Норвежцы испугались реакции России из-за «американского» радара
Жители норвежского города Варде, где расположена американская радиолокационная система "Глобус", переживают из-за возможной реакции на этот радар со стороны России, передают норвежские СМИ.
Газета.Ru 03:09
Политика
Воронежская область готовится к аккуратному выходу из ограничений
Областные власти намерены во вторник, 12 мая, провести широкое обсуждение с экспертным сообществом по поводу «дальнейшего аккуратного выхода региона из ограничений», связанных с угрозой распространения коронавируса.
Обозреватель Врн вчера в 13:32
Происшествия
В администрации Инты проходят следственные мероприятия
В администрации Инты проходят следственные мероприятия, работают оперативники, сообщает источник БНК.
КП - Сыктывкар 05:00
Политика
Премьер Украины заявил, что карантин в стране продлят после 22 мая
Карантин, объявленный на Украине в связи с пандемией коронавируса до 22 мая, будет продлен и после этой даты.
ТАСС 02:01
Общество
Правительство утвердило выплаты для семей с детьми
Правительство России утвердило дополнительные выплаты для семей с детьми в возрасте от трёх до 16 лет.
RT на русском вчера в 17:45
Авто
Продажи новых легковых машин и LCV в России в апреле упали на 72,4%
Продажи новых легковых и легких коммерческих (LCV) автомобилей в апреле в России упали на 72,4% в годовом выражении — до 38 тысяч 922 машин, следует из данных Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).
ПРАЙМ 05:15
Общество
Путин поручил удвоить минимальный размер пособия по уходу за ребенком
Минимальный размер пособия по уходу за ребенком необходимо увеличить в два раза, заявил президент России Владимир Путин.
ПолитРоссия вчера в 11:19
Общество
Лукашенко назвал терпимой ситуацию с заболеваниями в Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал терпимой ситуацию с заболеваниями в стране.
RT на русском 05:14
Общество
Голикова: 11 регионов могли бы частично снять режим ограничений
Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что 11 российских регионов уже готовы к первому и даже второму этапам снятия ограничений в связи с коронавирусом.
RT на русском вчера в 10:48
Происшествия
В Петербурге за 9 мая проверили на коронавирус 9182 человека
Санкт-Петербург, 10 мая 2020, 10:11 — REGNUM За субботу, 9 мая, в Петербурге обследовали на наличие коронавирусной инфекции 9182 человека.
REGNUM 10 мая в 03:11
Автоспорт
Феттель покинет «Феррари» в конце сезона
Четырехкратный чемпион мира отверг предложенные командой условия, и после окончания сезона Феттель покинет команду.
Российская газета 01:15
Общество
Минстрой предлагает снизить допустимую долю расходов на услуги ЖКХ
Москва, 12 мая 2020, 11:14 — REGNUM Максимально допустимая доля расходов граждан на оплату услуг ЖКХ должна быть снижена до 15%.
REGNUM 04:14
Армия и оружие
Индия выпустила истребители в ответ на угрозу со стороны Китая
Индия подняла несколько истребителей из-за появления китайских вертолетов в районе границы: это расценили как потенциальную угрозу.
Lenta.ru 04:16
Политика
«Брат-2»: Как сложилась судьба проститутки Мэрилин, хакера Сетевого и Кости Большого
Комсомольская правда вчера в 07:13
Общество
В Москве пассажирам без масок и перчаток вынесут предупреждения
В первый день действия указа мэра Москвы, обязавшего горожан при нахождении в общественном транспорте носить перчатки и закрывающие рот и нос маски, на станциях московского метро и в поездах начнут проводиться рейды по выявлению нарушителей.
РБК 04:50
Кино
Актеры трилогии «Назад в будущее» встретились онлайн
Piter.tv 04:55
Политика
Путин подписал указ о порядке продления ограничений из-за коронавируса
Президент России Владимир Путин подписал указ о порядке продления ограничений по коронавирусу, сообщает пресс-служба Кремля.
РИА Новости вчера в 09:55
Происшествия
СК предъявил обвинение хозяину хосписа в Красногорске
Следователи в Подмосковье предъявили обвинение хозяину частного хосписа в Красногорске после гибели 11 людей в пожаре, он полностью признал вину и раскаялся, сообщила старший помощник руководителя ГСУСК по Московской области Ольга Врадий.
РИА Новости 05:12