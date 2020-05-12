Экономика

Lenta.ruLenta.ruБанки захотели выдавать кредиты россиянам по-новому

Российские банки захотели выдавать кредиты по-новому. В период пандемии многие банки могут ввести ограничения на короткие потребительские займы без залога, так как не могут проверить платежеспособность клиента. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на экспертов.
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с чего всё началось

Пандемия требует залога

Как следует из опроса других банков, пока это выглядит как исключение. Однако эксперты полагают, что ограничения на беззалоговые кредиты на фоне пандемии могут ввести и другие банки, так как процентный доход по ним может быть несопоставим с издержками.
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РИА Новости вчера в 16:09
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Путин поручил списать фискальные платежи за II квартал 2020 года

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Армия и оружие

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В учениях, которые проходят в 60 километрах от Калининградской области, принимают участие подразделения 2-го моторизованного полка армии США совместно с группами британских военнослужащих.
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Телеканал 360° вчера в 13:32
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Общество

Путин объявил о новых выплатах на детей

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Общество

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Футбол

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Армия и оружие

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Происшествия

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Общество

В Гидрометцентре рассказали о причудах погоды летом

REGNUM 02:04
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Политика

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Общество

Правительство утвердило выплаты для семей с детьми

Правительство России утвердило дополнительные выплаты для семей с детьми в возрасте от трёх до 16 лет.
RT на русском вчера в 17:45
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Авто

Продажи новых легковых машин и LCV в России в апреле упали на 72,4%

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Общество

Путин поручил удвоить минимальный размер пособия по уходу за ребенком

Минимальный размер пособия по уходу за ребенком необходимо увеличить в два раза, заявил президент России Владимир Путин.
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Общество

Лукашенко назвал терпимой ситуацию с заболеваниями в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал терпимой ситуацию с заболеваниями в стране.
RT на русском 05:14
Общество

Голикова: 11 регионов могли бы частично снять режим ограничений

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RT на русском вчера в 10:48
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Происшествия

В Петербурге за 9 мая проверили на коронавирус 9182 человека

Санкт-Петербург, 10 мая 2020, 10:11 — REGNUM За субботу, 9 мая, в Петербурге обследовали на наличие коронавирусной инфекции 9182 человека.
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Автоспорт

Феттель покинет «Феррари» в конце сезона

Четырехкратный чемпион мира отверг предложенные командой условия, и после окончания сезона Феттель покинет команду.
Российская газета 01:15
Общество

Минстрой предлагает снизить допустимую долю расходов на услуги ЖКХ

Москва, 12 мая 2020, 11:14 — REGNUM Максимально допустимая доля расходов граждан на оплату услуг ЖКХ должна быть снижена до 15%.
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Армия и оружие

Индия выпустила истребители в ответ на угрозу со стороны Китая

Индия подняла несколько истребителей из-за появления китайских вертолетов в районе границы: это расценили как потенциальную угрозу.
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Политика

«Брат-2»: Как сложилась судьба проститутки Мэрилин, хакера Сетевого и Кости Большого

Комсомольская правда вчера в 07:13
Общество

В Москве пассажирам без масок и перчаток вынесут предупреждения

В первый день действия указа мэра Москвы, обязавшего горожан при нахождении в общественном транспорте носить перчатки и закрывающие рот и нос маски, на станциях московского метро и в поездах начнут проводиться рейды по выявлению нарушителей.
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Политика

Путин подписал указ о порядке продления ограничений из-за коронавируса

Президент России Владимир Путин подписал указ о порядке продления ограничений по коронавирусу, сообщает пресс-служба Кремля.
РИА Новости вчера в 09:55
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Происшествия

СК предъявил обвинение хозяину хосписа в Красногорске

Следователи в Подмосковье предъявили обвинение хозяину частного хосписа в Красногорске после гибели 11 людей в пожаре, он полностью признал вину и раскаялся, сообщила старший помощник руководителя ГСУСК по Московской области Ольга Врадий.
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