Экономика
Lenta.ruБанки захотели взимать плату с россиян за выпуск новых карт
Решением ЦБ с 15 апреля по 30 сентября максимальная ставка комиссии за эквайринг (в которую входит и комиссия в адрес банка-эмитента карты) в интернет-магазинах ограничена одним процентом от стоимости покупки, хотя обычно устанавливается рынком и составляет 1,2-2,2 процента.
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с чего всё началось
Банки будут вынуждены брать плату с клиентов за выпуск новых карт и их обслуживание, использование платежного приложения и колл-центра.Известия14 июня в 17:01
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Эксперт прокомментировал идею сделать платными выпуск и обслуживание карт
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