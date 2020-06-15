Экономика

Lenta.ruLenta.ruБанки захотели взимать плату с россиян за выпуск новых карт

Решением ЦБ с 15 апреля по 30 сентября максимальная ставка комиссии за эквайринг (в которую входит и комиссия в адрес банка-эмитента карты) в интернет-магазинах ограничена одним процентом от стоимости покупки, хотя обычно устанавливается рынком и составляет 1,2-2,2 процента.
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с чего всё началось

Любой кэшбэк за ваши деньги: выпуск карт в России может стать платным

Банки будут вынуждены брать плату с клиентов за выпуск новых карт и их обслуживание, использование платежного приложения и колл-центра.
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Автоматически обработан 7231 источник, обновлено в 18:43, Ашберн
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