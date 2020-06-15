Экономика
Lenta.ruБанки захотели взимать плату с россиян за выпуск новых карт
Решением ЦБ с 15 апреля по 30 сентября максимальная ставка комиссии за эквайринг (в которую входит и комиссия в адрес банка-эмитента карты) в интернет-магазинах ограничена одним процентом от стоимости покупки, хотя обычно устанавливается рынком и составляет 1,2-2,2 процента.
Читать в источнике
Оценить3,2K
с чего всё началось
Банки будут вынуждены брать плату с клиентов за выпуск новых карт и их обслуживание, использование платежного приложения и колл-центра.Известиявчера в 17:01
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7231 источник, обновлено в 20:55, Ашберн
Общество
Жириновский предложил ввести зарплатный стандарт
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что в стране необходимо установить стандарт по зарплате.
Известия 13 июня в 22:41
Происшествия
На Сахалине установлен подозреваемый в незаконной переработке и сбыте камчатского краба
МВД медиа 08:28
Армия и оружие
На репетиции парада Победы замечена новейшая боевая машина
Фотографы в рамках репетиции парада Победы, проходящей на полигоне Алабино, смогли запечатлеть новую военную машину, недавно поступившую на вооружение российской армии.
Discover24 03:54
Общество
Названы регионы с самым высоким уровнем благосостояния семей
Согласно результатам исследования, в Ямало-Ненецком автономном округе в среднестатистической семье с двумя работающими родителями со средним по региону заработком и двумя детьми после минимальных жизненно необходимых затрат максимальный остаток составил 88,5 тыс. руб. Регион возглавил рейтинг благосостояния в девятый раз подряд.
Коммерсантъ вчера в 21:25
Наука
Создан первый прототип функциональной файловой системы на ДНК
Функциональный прототип, разработанный учеными, доказал жизнеспособность идеи.
Хайтек+ 07:34
Футбол
«Челси» выставит на трансфер шестерых футболистов
Лондонский «Челси» собирается устроить распродажу футболистов в летнее трансферное окно, об этом сообщает издание The Sun.
Евро-футбол.ру 02:40
Кино
Universal возобновит съёмки нового «Мира Юрского периода» в июле
Universal уже на этой неделе просит начать подготовку к возвращению на работу, в частности – создание протоколов безопасности от вируса.
Evo-rus.com 11:36
Политика
Аккаунт конкурса «Лидеры России» заблокирован в Twitter
Социальная сеть "Твиттер" заблокировала официальный аккаунт Всероссийского конкурса управленцев "Лидеры России".
Life.ru 19:40
Общество
В Ростуризме уточнили правила заселения туристов в гостиницы
У прихавших вместе на отдых людей при заселении не будут спрашивать документы, подтверждающие брак, сообщили РИА Новости в пресс-службе Федерального агентства по туризму.
РИА Новости вчера в 14:34
Здоровье
Снятие ограничений начали в Архангельской области
Первый этап снятия ограничительных мер стартует в Архангельской области, за исключением Северодвинска, где зарегистрировано 45% всех заболевших COVID-19 в регионе.
DP.RU 14:15
Происшествия
Во Франции начали расследование беспорядков с участием чеченцев
Во Франции начали расследование, которое позволит установить обстоятельства, спровоцировавшие в Дижоне беспорядки с участием выходцев из Чечни, говорится в распространенном в понедельник коммюнике МВД Франции.
РИА Новости 15:32
Фигурное катание
Тарасова отреагировала на назначение Плющенко тренером сборной России
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на назначение двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко тренером сборной России.
РИА Новости 04:20
Интернет
WhatsApp запустил денежные переводы в чатах
WhatsApp запустил денежные переводы внутри чатов мессенджера. Воспользоваться новой функцией могут рядовые пользователи и предприниматели.
The GEEK 13:33
Происшествия
СМИ узнало о подготовке стрелка к нападению на полицейских в Москве
"Пятый канал" опубликовал кадры, на которых запечатлена тетрадь с экстремистским содержанием, которая, как утверждается, принадлежала стрелку, напавшему на сотрудников полиции на Ленинском проспекте в Москве.
РИА Новости 19:32
Общество
Особое мнение: Олег Сысуев
М. Курников ― Олег Николаевич, если бы вам позвонили из администрации президента и сказали бы: есть мнение, что не так все страшно, что ситуация под контролем и надо бы немножко ослабить перед 1 июля.
Эхо Москвы 13:03
Происшествия
В Краснодаре умерла лжехирург Алёна Верди
В Краснодаре умерла лжехирург Алёна Верди, которую подозревали в том, что она изуродовала нескольких пациентов.
RT на русском 07:20
Происшествия
Опубликовано видео ссоры Соколова и Ещенко перед убийством аспирантки
Санкт-Петербург, 15 июня 2020, 21:12 — REGNUM На платформе YouTube 15 июня размещено видео ссоры между аспиранткой Анастасией Ещенко и ее сожителем, петербургским историком Олегом Соколовым.
REGNUM 14:12
Футбол
Три футболиста «Спартака» вернулись в Россию на велосипедах
Три футболиста «Спартака-2» вернулись в Россию через границу с Финляндией на велосипедах.
Metaratings 15:26
Шоу-бизнес
На могиле Юлии Началовой появился огромный черный памятник
На снимках запечатлена огромная конструкция из черного гранита с портретом покойной и небольшой фигурой ангела из белого мрамора.
Мослента 12:10
Политика
МИД направил ноту протеста в связи с действиями Киева в День России
Министерство иностранных дел России направило ноту протеста в МИД Украины в связи с акциями, которые прошли у российского посольства в Киеве и у генеральных консульств в других городах 12 июня, в День России.
РБК 14:52
Армия и оружие
КНДР заявила о возможном вводе войск в демилитаризованную зону
Северная Корея изучает возможность ввести военные подразделения в демилитаризованную зону на границе с Южной Кореей, говорится в сообщении Генерального штаба Корейской народной армии.
РБК 19:47
Авто
Составлен рейтинг практически не ломающихся кроссоверов
Эксперты немецкого журнала Auto Bild составили рейтинг самых надежных кроссоверов на европейском рынке, которые могут без проблем проехать 100 тысяч километров.
Автоновости дня вчера в 03:10
Авто
5 причин, почему не стоит покупать автомобиль с вариатором
Эксперты портала "АвтоВзгляд" назвали пять причин, почему не стоит покупать машину с вариатором.
Новые автомобили вчера в 12:41