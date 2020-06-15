Экономика
РИА НовостиБанкиры предупредили, что выпуск карт может стать платным
Возможно, придется платить за выпуск и обслуживание карт, использование мобильных приложений банков, доступ к кол-центру. Также компании могут сократить или отменить программы лояльности, сообщает издание.
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с чего всё началось
Банки будут вынуждены брать плату с клиентов за выпуск новых карт и их обслуживание, использование платежного приложения и колл-центра.Известиявчера в 17:01
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Общество
Минтруд назвал число реальных безработных в России
«В центрах занятости официально зарегистрированы в качестве безработных 2 млн 424 тысячи человек», — сказал министр на совещании президента РФ Владимира Путина о реализации мер по поддержке экономики и социальной сферы.
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Газпром обязали вернуть Польше 1,5 млрд долларов переплаты за газ
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Взгляд.ру 08:11
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Калечившая пациенток лжехирург Алена Верди умерла, не выходя из комы
Как сообщают местные СМИ, речь идет об Алене Верди, которая без соответствующего диплома работала пластическим хирургом и искалечила многих пациенток, за что ее стали называть "краснодарская Франкенштейн".
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Футбол
Тедеско выразился по-русски о решении сыграть с «Зенитом» в Санкт-Петербурге
Наставник московского «Спартака» Доменико Тедеско признался, что он спокойно воспринял решение о проведении полуфинальной встречи Кубка России против «Зенита» в Санкт-Петербурге.
ProstoProSport 15:15
Происшествия
Стрелявший в полицейских в Москве прохожий оказался жив
Следственный комитет опроверг сообщения о смерти мужчину, открывшего огонь по полицейским в Москве.
РИА Новости 14:11
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Телеведущая Шукшина раскритиковала семью погибшего в ДТП с Ефремовым
Актриса и телеведущая Мария Шукшина возмутилась тем, что семья родственников погибшего в ДТП Сергея Захарова пришла на телевидение и отказывается простить актера Михаила Ефремова.
Газета.Ru 14:55
Кино
Второй сезон «Ведьмака» станет менее запутанным во времени
Вместе со звездой "Человека из стали", а также Фрейей Аллан, Аней Чалотрой и прочими знакомыми лицами в касте второго сезона шоу Netflix задействованы Ким Бодниа (Весемир), Кристофер Хивью (Нивеллен), Аиша Фабьен Росс (Лидия ван Бредевоорт), Ясен Атор (Коэн), Туэ Ерстед Расмуссен (Эскель), Агнес Брукнер (Вереена), Пол Бульон (Ламберт) и Месия Симсон (Францеска Финдабаир).
Киноафиша России 07:57
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Вирусолог спрогнозировал новые вспышки коронавируса в мире
Москва, 15 июня 2020, 14:43 — REGNUM В будущем коронавирус останется в мире в виде вспышек по всей планете.
REGNUM 07:43
Общество
Ждущие отправки из России азербайджанцы устроили беспорядки
Граждане Азербайджана, ждущие отправки из России, устроили беспорядки в пункте временного размещения в Дагестане.
Lenta.ru 15:54
Политика
Японцы прокомментировали слова Путина о русских Курилах
Газета.Ru вчера в 11:12
Общество
Представитель Киркорова ответила на возмущения экс-командующего ВДВ
Ранее бывший командующий Воздушно-десантными войсками (ВДВ) генерал-полковник Владимир Шаманов призвал Киркорова извиниться за юмористическое видео, опубликованное в Instagram артиста.
Газета.Ru вчера в 06:09
Происшествия
ФСБ задержала подростка за подготовку массового убийства в школе
1. ФСБ предотвратила теракт в Волгограде Утром в понедельник, 15 июня, стало известно, что сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России предотвратили массовое убийство в школе Волгограда, — об этом сообщил Центр общественных связей (ЦОС) спецслужбы.
Lenta.ru 07:56
Политика
Путин обсудил с Вучичем косовское урегулирование
Путин высказался в пользу выработки приемлемого для Белграда компромиссного решения.
REGNUM 15:03
Армия и оружие
Истребители России сопроводили бомбардировщики США
Россия подняла истребители Су-27 для сопровождения над Балтикой стратегических бомбардировщиков США В-52H и самолетов-разведчиков НАТО.
Lenta.ru 11:54
Происшествия
Опубликовано видео ссоры Соколова и Ещенко перед убийством аспирантки
Санкт-Петербург, 15 июня 2020, 21:12 — REGNUM На платформе YouTube 15 июня размещено видео ссоры между аспиранткой Анастасией Ещенко и ее сожителем, петербургским историком Олегом Соколовым.
REGNUM 14:12
Общество
Президента Арктической академии наук заподозрили в госизмене
Президенту Арктической академии наук в Санкт-Петербурге Валерию Митько предъявили обвинение в государственной измене, сообщил РИА Новости его адвокат Иван Павлов.
РИА Новости 02:34
Общество
ВОЗ обеспокоена вспышкой коронавируса в Пекине
Вспышка коронавируса в столице Китая вызывает серьезную обеспокоенность.
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Ученые отследили корональные выбросы на Солнце
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Армия и оружие
Авиация Сирии уничтожила колонну террористов в провинции Идлиб
Известия вчера в 18:21
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На трех автозаводах в России выпускается половина всех иномарок
В прошлом году на российских заводах было собрано около 1,2 млн новых автомобилей иностранных брендов, из которых порядка 611 тыс. единиц сошло с конвейеров трех автопредприятий.
SpeedMe 00:59
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В МВД объяснили поведение душившего подростка полицейского
Подросток, которого душил приехавший на вызов полицейский, сам напал на сотрудника перед задержанием.
Lenta.ru 09:35