Экономика
РИА НовостиБанкиры предупредили, что выпуск карт может стать платным
Возможно, придется платить за выпуск и обслуживание карт, использование мобильных приложений банков, доступ к кол-центру. Также компании могут сократить или отменить программы лояльности, сообщает издание.
Читать в источнике
Оценить3,1K
с чего всё началось
Банки будут вынуждены брать плату с клиентов за выпуск новых карт и их обслуживание, использование платежного приложения и колл-центра.Известиявчера в 17:01
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7231 источник, обновлено в 13:07, Ашберн
Происшествия
Источник раскрыл личность стрелка, ранившего полицейских в Москве
Устроившим стрельбу на Ленинском проспекте в столице оказался 25-летний уроженец Назрани, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
РИА Новости 12:14
Политика
Грызлов: Украина трактует Минские соглашения как рекомендацию
Пришли «новые люди», которые начали заявлять о рекомендательном характере Минских соглашений, отрицать правовую основу договоренностей и тем самым перечеркивать работу своих предшественников.
REGNUM 11:30
Энергетика
Польская PGNiG ожидает от «Газпрома» 1,5 млрд долларов
Польская компания PGNiG ожидает от "Газпрома" возмещения переплаты за газ в размере $1,5 млрд, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 08:37
Политика
Премьер-министр Киргизии подал в отставку
Глава киргизского правительства Мухаммедкалый Абылгазиев подал в понедельник в отставку.
ТАСС 11:02
Политика
В МИД прокомментировали претензии США к приговору Уилану
Ранее 15 июня госсекретарь США Майк Помпео заявил, что возмущен приговором Уилану и требует его немедленно освободить.
Известия 11:26
Общество
Плющенко ответил Навальному, предложив разобраться по-мужски
Metaratings 12:30
Гаджеты
Геймерский смартфон ASUS ROG Phone 3 готовится к выходу в Европе
Игровой смартфон ASUS ROG Phone 3 должен дебютировать летом, хотя точных сроков пока нет.
The GEEK 07:40
Общество
Президента Арктической академии наук заподозрили в госизмене
Президенту Арктической академии наук в Санкт-Петербурге Валерию Митько предъявили обвинение в государственной измене, сообщил РИА Новости его адвокат Иван Павлов.
РИА Новости 02:34
Шоу-бизнес
Агата Муцениеце и Павел Прилучный официально развелись
Очередная известная пара распалась в российском шоу-бизнесе. Официальный развод оформили актёры Агата Муцениеце и Павел Прилучный.
News.ru 06:20
Игры
Показана разница между графикой оригинальной Mafia и ремейком
Live24 вчера в 02:03
Политика
Путин предложил правительству продумать новые меры поддержки экономики
Стенограмма встречи опубликована на сайте Кремля. Президент напомнил, что действие части ранее принятых мер поддержки закончится 1 июля.
РБК 12:45
Шоу-бизнес
Андрей и Кристина Черкасовы раскрыли имя сына
Жена Андрея Черкасова Кристина родила сына в одной из столичных клиник. А вот имя первенца супруги рассекретили лишь сегодня.
StarHit.ru 07:00
Игры
На разработку игры Star Citizen от поклонников собрали более $300 млн
Вашингтон, 14 июня 2020, 15:09 — REGNUM Студия Cloud Imperium Games Corporation собрала на разработку космического симулятора Star Citizen от игроков более $300 млн.
REGNUM вчера в 08:09
Происшествия
В центре Волгограда убили студента-медика
По данным следствия, студент первого курса медицинского университета 12 июня находился в гостях у своего приятеля в Центральном районе, откуда поздно ночью пешком отправился в свое общежитие.
Российская газета 02:32
Общество
С 1 июля в России повысят пенсии некоторым пенсионерам
Некоторым категориям работающих пенсионеров с 1 июля 2020 года проиндексируют пенсии.
Известия 13 июня в 19:47
Энергетика
Мировые цены на нефть падают из-за неясных перспектив спроса
Утром стоимость августовских контрактов на нефть марки Brent снизилась на 2,3%. В денежном выражении цена упала до 37,85 долларов за баррель.
Финансовая газета 02:33
Единоборства
Фергюсон вызвал на бой Макгрегора
RT на русском 12:47
Армия и оружие
Протодиакон Андрей Кураев раскритиковал главный храм Минобороны России. Интервью Znak.com
Известный богослов и философ, протодиакон Андрей Кураев назвал главный храм ВС РФ китчевым памятником путинской эпохе .
Znak.com 12:51
Политика
В МИД РФ назвали причину вызова чешского посла
В МИД РФ пообещали, что действия Праги получат адекватный ответ и будут учтены при формировании российской линии в отношении Чехии.
Российская газета 05:20
Гаджеты
Xiaomi Mi 10 Pro+ получит 12-кратный оптический зум и экран 120 Гц
В середине февраля в формате онлайн-презентации состоялась премьера двух флагманов: Xiaomi Mi 10 и Mi 10 Pro.
ITZine.ru 09:00
Религия
Экс-духовник Поклонской сбежал со слушания церковного суда
Телеканал 360° 10:11
Политика
Путин впервые прокомментировал события в США
Владимир Путин отреагировал на массовые протесты в США, которые начались после гибели афроамериканца по вине белого полицейского.
РИА Новости вчера в 05:17
Общество
СК возбудил дело против Навального о клевете в адрес ветерана
RT на русском 10:41
Культура
Фото со съемок «Сокола и Зимнего Солдата» намекают на появление нового злодея
Инсайдер Чарльз Мерфи опубликовал фотографии со съемок «Сокола и Зимнего Солдата». На одной из них виден участник массовки в кожаной куртке.
Popcornnews.ru 09:20
Авто
Nissan представил Nissan X-Trail нового поколения
Компания Nissan официально представила новый Nissan X-Trail.
Автоновости дня 09:27
Общество
В Италии зафиксировали самый низкий прирост жертв коронавируса с марта
Число скончавшихся вследствие заражения коронавирусом в Италии за сутки составило 26 и достигло 34 371 человек, следует из сводки службы гражданской обороны.
РИА Новости 12:18
Космос
Резервный экипаж МКС-64 провёл тренировку по работе в открытом космосе
REGNUM вчера в 07:35