Экономика

РИА НовостиРИА НовостиБанкиры предупредили, что выпуск карт может стать платным

Возможно, придется платить за выпуск и обслуживание карт, использование мобильных приложений банков, доступ к кол-центру. Также компании могут сократить или отменить программы лояльности, сообщает издание.
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с чего всё началось

Любой кэшбэк за ваши деньги: выпуск карт в России может стать платным

Банки будут вынуждены брать плату с клиентов за выпуск новых карт и их обслуживание, использование платежного приложения и колл-центра.
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Подробнее о событии

Тысячу за пластик: придётся ли россиянам платить за банковские карты

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Автоматически обработан 7231 источник, обновлено в 13:07, Ашберн
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Игры

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Мировые цены на нефть падают из-за неясных перспектив спроса

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