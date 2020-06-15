Банки будут вынуждены брать плату с клиентов за выпуск новых карт и их обслуживание, использование платежного приложения и колл-центра.

с чего всё началось

Решением ЦБ с 15 апреля по 30 сентября максимальная ставка комиссии за эквайринг (в которую входит и комиссия в адрес банка-эмитента карты) в интернет-магазинах ограничена одним процентом от стоимости покупки, хотя обычно устанавливается рынком и составляет 1,2-2,2 процента.

Банки захотели взимать плату с россиян за выпуск новых карт

Происшествия Адвокат: Ефремов находится в тяжелом состоянии Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев, заявил, что тот находится в очень тяжелом состоянии после ДТП. 451

Общество Москва перешла к новому этапу снятия ограничений из-за коронавируса Число активных случаев составляет 80,6 тыс. Согласно графику снятия в Москве ограничений, с 23 июня в городе откроют спортивные и детские площадки, а также разрешат сидеть на лавочках и пользоваться беседками. 598

Общество Названы регионы с самым высоким уровнем благосостояния семей Согласно результатам исследования, в Ямало-Ненецком автономном округе в среднестатистической семье с двумя работающими родителями со средним по региону заработком и двумя детьми после минимальных жизненно необходимых затрат максимальный остаток составил 88,5 тыс. руб. Регион возглавил рейтинг благосостояния в девятый раз подряд. 867

Политика Трамп пообещал сократить число военных в Германии Президент США Дональд Трамп пообещал сократить число американских военнослужащих в Германии до 25 тыс. "Мы сократим число солдат США в Германии до 25 тыс.", — приводит РИА Новости слова Трампа. 21

Общество Экс-командующий ВДВ обвинил Киркорова в оскорблении десантников Депутат Госдумы, бывший командующий Воздушно-десантными войсками генерал-полковник Владимир Шаманов напомнил артисту крылатое выражение известного десантника Валерия Востротина: «Десантника может обидеть каждый, но не каждый успевает извиниться». 4,5K

Армия и оружие США пытались следить за погружением «Витязя» в Марианскую впадину Телеканал «Звезда» показал сюжет о погружении российского беспилотного аппарата «Витязь» в Марианскую впадину, в котором представители центрального конструкторского бюро морской техники «Рубин» и Фонда перспективных исследований рассказали, что за погружением пытались следить крейсер и разведывательные самолеты США. 63

Происшествия Полиция в Красноярске нашла женщину, избившую внучку в лифте В понедельник в социальных сетях появились видео с камеры из лифта дома №18Д на улице Вильского, на которых видно, как женщина нанесла несколько ударов по голове девочке, на вид ребенку около трех лет. 232

Происшествия Опубликовано видео ссоры Соколова и Ещенко перед убийством аспирантки Санкт-Петербург, 15 июня 2020, 21:12 — REGNUM На платформе YouTube 15 июня размещено видео ссоры между аспиранткой Анастасией Ещенко и ее сожителем, петербургским историком Олегом Соколовым. 2

Общество Работающие 1 июля россияне получат двойную зарплату В Роструде РИА Новости рассказали, как будет оплачиваться работа в день всенародного голосования по поправкам к Конституции 1 июля. 2,1K

Политика Захарова оценила заявление главы МИД Украины о паспортах для Донбасса Официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично ответила на заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о том, что российские паспорта для жителей Донбасса - это "филькина грамота". 35

Общество Правительство России расширило меры поддержки безработных Расширяется число семей с несовершеннолетними детьми, которые вместе с пособием по безработице получат по три тысячи рублей в месяц на каждого ребёнка в июне-августе. 2,1K