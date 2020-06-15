Экономика
Lenta.ruБанки захотели взимать плату с россиян за выпуск новых карт
Решением ЦБ с 15 апреля по 30 сентября максимальная ставка комиссии за эквайринг (в которую входит и комиссия в адрес банка-эмитента карты) в интернет-магазинах ограничена одним процентом от стоимости покупки, хотя обычно устанавливается рынком и составляет 1,2-2,2 процента.
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с чего всё началось
Банки будут вынуждены брать плату с клиентов за выпуск новых карт и их обслуживание, использование платежного приложения и колл-центра.Известия14 июня в 17:01
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Выпуск карт и приложения банков станут платными? Разбираемся, на что повлияет решение ЦБ по комиссиям
Телеканал 360°вчера в 10:13
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Политика
Украина отказалась считать обязательными минские соглашения
Глава комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики, заместитель руководителя делегации Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Александр Мережко заявил, что минские соглашения носят рекомендательный характер.
Lenta.ru вчера в 12:22
Происшествия
Соловьев раскритиковал заявление «Современника» в поддержку Ефремова
Lenta.ru вчера в 23:19
Политика
МИД направил ноту протеста в связи с действиями Киева в День России
Министерство иностранных дел России направило ноту протеста в МИД Украины в связи с акциями, которые прошли у российского посольства в Киеве и у генеральных консульств в других городах 12 июня, в День России.
РБК вчера в 14:52
Происшествия
Стрелявший в полицейских в Москве прохожий оказался жив
Следственный комитет опроверг сообщения о смерти мужчину, открывшего огонь по полицейским в Москве.
РИА Новости вчера в 14:11
Игры
Компания Sony показала дизайн PlayStation 5
Компания Sony неожиданно на презентации игр для новой консоли показала дизайн самой игровой приставки PlayStation 5. Она будет выпущена в двух вариантах – с дисководом и без него.
UfacityNews.ru 14 июня в 15:54
Здоровье
Минобороны сообщило о скором начале испытаний вакцины от коронавируса
5 июня сообщалось, что добровольцы из Министерства обороны России помещены в изоляцию в рамках подготовки к проведению эксперимента по испытанию новой вакцины от COVID-19.
RT на русском вчера в 23:14
Происшествия
В Дагестане граждане Азербайджана напали на полицейских
РИА Новости вчера в 19:56
Футбол
УЕФА перенесет финал Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге на 2022 год
Санкт-Петербург примет финал футбольной Лиги чемпионов в 2022 году, а не в 2021-м, как было запланировано изначально, сообщает Sky Sport.
РИА Новости вчера в 12:39
Происшествия
Полиция в Красноярске нашла женщину, избившую внучку в лифте
Полиция нашла и передала в Следственный комитет женщину, избившую в лифте в Красноярске маленькую внучку.
ТАСС вчера в 23:23
Происшествия
В Забайкалье четыре человека погибли, спасая тонущую девочку
РИА Новости вчера в 22:34
Экономика
Спрогнозирован курс доллара к концу года
Курс доллара к концу 2020 года составит 66 рублей.
Lenta.ru вчера в 00:52
Общество
В США предрекли более 200 тысяч смертей от коронавируса
Институт медицинских показателей и оценки при университете штата Вашингтон спрогнозировал более 200 тысяч смертей от коронавируса в США к октябрю.
Lenta.ru вчера в 18:53
Энергетика
WSJ узнала о задолженности Турции перед «Газпромом» на 2 млрд долларов
Некоторые турецкие компании задолжали "Газпрому" около двух миллиардов долларов, сообщила Wall Street Journal со ссылкой на источники.
РИА Новости вчера в 13:04
Гаджеты
В сети появились фотографии макетов iPhone 12 и iPhone 12 Pro
Деловое.ТВ вчера в 07:51
Происшествия
Адвокат Ефремова прокомментировал отказ семьи Захарова от помощи
Эльман Пашаев, адвокат актёра Михаила Ефремова, прокомментировал отказ от контакта и помощи семьи Сергея Захарова, погибшего в результате ДТП на Смоленской площади в Москве.
RT на русском 14 июня в 19:18
Происшествия
В бухте Нагаева на Колыме произошел разлив нефтепродуктов
ТАСС вчера в 20:03
Армия и оружие
Украина произведет более 2500 ракет «Ольха-М»
Военное дело 13 июня в 03:08
Общество
Работающие 1 июля россияне получат двойную зарплату
В Роструде РИА Новости рассказали, как будет оплачиваться работа в день всенародного голосования по поправкам к Конституции 1 июля.
РИА Новости вчера в 11:34
Общество
В Пермском крае продлили режим самоизоляции
Режим самоизоляции из-за ситуации с COVID-19 продлен в Пермском крае до 23 июня, сообщается на сайте губернатора и регионального правительства.
РИА Новости вчера в 08:56
Политика
Япония приостанавливает развертывание американских комплексов ПРО
REGNUM вчера в 08:29
Общество
Федеральные власти США в июле возобновят смертную казнь
В июле прошлого года сообщалось, что федеральные власти США возобновляют практику смертной казни в качестве исключительной меры наказания после почти 20 лет перерыва.
РИА Новости вчера в 21:05
Политика
Трамп пообещал сократить число военных в Германии
Президент США Дональд Трамп пообещал сократить число американских военнослужащих в Германии до 25 тыс. "Мы сократим число солдат США в Германии до 25 тыс.", — приводит РИА Новости слова Трампа.
RT на русском вчера в 16:33
Финансы
РФ нарастила на 80% вложения в ценные бумаги США
Вашингтон, 16 июня 2020, 01:57 — REGNUM В апреле текущего года Россия увеличила объем вложений в государственные облигации США на 80% — до $6,85 млрд, сообщается на сайте американского министерства финансов.
REGNUM вчера в 18:57
Космос
Зонд Solar Orbiter подошел на рекордно близкое расстояние к Солнцу
В сообщении отмечается, что зонд Parker Solar Probe подходил к Солнцу и на более близкое расстояние, однако он не имел аппаратуры, которая позволяла бы ему снимать с такого расстояния непосредственно Солнце.
ИА Красная Весна вчера в 16:57
Фигурное катание
Тарасова отреагировала на назначение Плющенко тренером сборной России
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на назначение двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко тренером сборной России.
РИА Новости вчера в 04:20
Шоу-бизнес
Тимати назвал Собчак «животным» за насмешку про изнасилование
Тимати отметил, что много знает о светской львице интересного что может рано или поздно рассказать публике.
Вестник вчера в 05:45
Кино
«Унесенные ветром» вернут на HBO Max с дисклеймером
NewInform вчера в 11:54
Армия и оружие
Ливийская армия стягивает силы к городу Сирт
Ливийская национальная армия (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара стягивает дополнительные силы к стратегически важному городу Сирт.
News.ru 14 июня в 10:37
Общество
Власти 13 городов отказались проводить парад Победы
РБК вчера в 16:47
Политика
Осипов ввёл должности трёх новых заместителей губернатора Забайкалья
Губернатор Забайкальского края Александр Осипов 15 июня подписал постановление №75, которым ввёл три новых должности заместителей главы региона, документ размещён на официальном портале Забайкальского края.
Чита.Ру вчера в 22:41