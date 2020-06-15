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Lenta.ruLenta.ruБанки захотели взимать плату с россиян за выпуск новых карт

В апреле сообщалось, что российские банки начали отменять выплату кешбэка клиентам за покупки в интернете из-за временных правил Центробанка о снижении комиссии за эквайринг. В кредитных организациях заверили, что мера временная и является попыткой снижения убытков.
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с чего всё началось

Любой кэшбэк за ваши деньги: выпуск карт в России может стать платным

Банки будут вынуждены брать плату с клиентов за выпуск новых карт и их обслуживание, использование платежного приложения и колл-центра.
Известия17:01

Подробнее о событии

Банки захотели взимать плату с россиян за выпуск новых карт

Lenta.ru20:53

Выпуск и обслуживание банковских карт в России могут сделать платными

РЕН ТВ18:49

«Известия»: выпуск банковских карт в РФ могут сделать платным

Газета.Ru20:16

Выпуск банковских карт и использование приложений могут стать платными в РФ

News.ru19:14

Банкиры предупредили, что выпуск карт может стать платным

РИА Новости19:04

«Известия»: в России выпуск банковских карт может стать платным

ТАСС20:44

В ЦБ объяснили ограничение эквайринга

Известия20:01
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Общество

В Приморье продлили режим повышенной готовности из-за коронавируса

Режим повышенной готовности в Приморье продлен до 30 июня из-за сохраняющегося прироста числа случаев коронавируса, сообщает правительство региона.
РИА Новости 21:02
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Общество

Гендиректор музея толерантности назвал провокацией вакансию для славян

Объявление о поиске человека «славянской внешности» на должность бармена в Еврейский музей и центр толерантности было размещено субподрядчиком и является открытой провокацией, сообщил генеральный директор музея, раввин Александр Борода.
РБК 11:15
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Авто

Названы лучшие подержанные иномарки до 100 тысяч рублей

Специалисты дали советы будущим автовладельцам, которые хотели бы приобрести автомобиль иностранного производства, но имеют в запасе не более 100 тысяч рублей.
Московский Комсомолец 12:54
31
Авто

Стал известен пробег, при котором в России избавляются от автомобиля

SpeedMe вчера в 09:24
Общество

С 1 июля в России повысят пенсии части пенсионеров

Пенсионерам, которые являются опекунами или попечителями несовершеннолетних, начнут индексировать выплаты с 1 июля.
RT на русском вчера в 21:02
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Политика

Маски-шоу, массовый психоз, протертые колени - обзор главных событий в Хакасии с 8 по 14 июня

Минувшая неделя ознаменовалась для жителей Хакасии, пожалуй, историческим событием.
ИА Хакасия 19:00
Общество

Депутаты хотят ограничить оценку рисков опасного строительства

В свою очередь, бизнес заявляет, что проекты опасных объектов все равно будут проходить проверку на соответствие экологическим требованиям Главгосэкспертизой при Минстрое, а отмена ГЭЭ существенно ускорит процесс согласования и сроки сдачи строек.
Коммерсантъ 18:00
Шоу-бизнес

Любовь Успенская пообещала создать петицию в защиту Ефремова

Вечерняя Москва вчера в 18:38
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Происшествия

На Алтае сгорела часовня, возведенная в память о погибших спасателях

Часовня у подножия горы Белуха в Алтайском крае, возведенная в память о погибших в Горном Алтае спасателях, альпинистах и туристах, полностью сгорела, причины пожара устанавливаются, сообщается на сайте Горноалтайской епархии.
РИА Новости 04:16
9
Авто

С 1 июля российских водителей ждёт ряд нововведений

Если правительство подтвердит вступление поправок в силу, то с 1 июля 2020 года на территории Российской Федерации начнет действовать новый ГОСТ технического регламента Таможенного союза.
Тарантас Ньюс 12 июня в 22:04
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Политика

Путин объяснил важность поправок к Конституции РФ о пенсиях и МРОТ

В Конституции речь идет о "необходимости нормального функционирования пенсионной системы", сообщил Владимир Путин.
iReactor 07:10
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Политика

Японцы прокомментировали слова Путина о русских Курилах

Японские читатели прокомментировали выступление президента РФ Владимира Путина о том, что Курильские острова для российских граждан – дом родной.
Газета.Ru 11:12
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Политика

Трамп обвинил СМИ в замалчивании информации о протестах в Сиэтле

Президент США Дональд Трамп заявил, что СМИ намеренно мало освещают протесты в Сиэтле, где демонстранты создали "Автономную зону Капитолийского холма".
РИА Новости 19:45
1
Шоу-бизнес

Жена Реввы оценила скандальный ролик Киркорова про десантников

РИА Новости 17:38
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Происшествия

Пара устроила секс в «Яме» в центре Москвы

В центре Москвы молодая пара занялась сексом на глазах у прохожих.
Московский Комсомолец 14:02
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Футбол

«Шахтёр» обыграл «Колос» в чемпионате Украины

Чемпионат 11:57
Космос

Toyota запатентовала луноход в России

Японская компания Toyota зарегистрировала в России свой первый луноход. На разработку агрегата специалисты потратили чуть больше года.
Телеканал 360° 03:13
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Армия и оружие

Атомная подлодка «Князь Владимир» вошла в состав ВМФ

Атомную подлодку "Князь Владимир" приняли в состав ВМФ РФ в честь Дня России, 12 июня, сообщили в Министерстве обороны РФ.
Экономика сегодня 12 июня в 04:58
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Футбол

«Динамо» разгромило «Спартак» в товарищеском матче

RT на русском 11:50
Политика

Визит Лаврова и Шойгу в Турцию отложили

Визит двух российских министров — главы МИД Сергея Лаврова и главы Минобороны Сергея Шойгу — в Турцию отложили на неопределенный срок, говорится в сообщении на сайте министерства иностранных дел.
Lenta.ru 10:26
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Происшествия

В «Пулково» два самолета задели друг друга

BFM.ru 06:44
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Происшествия

Мосгорсуд огласит приговор обвиняемому в шпионаже американцу Полу Уилану

Мосгорсуд в понедельник огласит приговор обвиняемому в шпионаже американцу Полу Уилану, в суде будут заслушаны лишь вводная и резолютивная части приговора, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
РИА Новости 19:29
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Общество

СМИ рассказали о доходах Михаила Ефремова

Газета.Ru 13:45
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Кино

Стала известна дата выхода военной драмы «Грейхаунд» с Томом Хэнксом

Ранее СМИ распространяли информацию о том, что Sony продала права на показ военной драмы «Грейхаунд» с Томом Хэнксом платформе Apple TV+.
OvideO.ru 12 июня в 11:32
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Наука

Найдена еще одна угроза коронавируса для организма

Группа ученых из Мельбурнского университета, Лондонского королевского колледжа и нескольких других исследовательских учреждений провела новое исследование о коронавирусе и выяснила, что инфекция повышает риск развития диабета у пациентов.
Lenta.ru 12:10
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Политика

Власти ФРГ опасаются, что санкции США против «СП-2» затронут госслужбы

Берлин, 13 июня 2020, 09:33 — REGNUM Новые санкции США, которые могут быть введении в отношении газопровода «Северный поток — 2» («СП-2»), впервые смогут затронуть немецкие госслужбы, в какой-либо степени связанные с данным проектом и компании из Германии.
REGNUM вчера в 02:33
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Общество

Счетная палата обнаружила на 900 млн рублей нарушений в Минсельхозе

Счетная палата выявила в работе Минсельхоза и подчиненных ему Росрыболовства и Россельхознадзора нарушения в исполнении федерального бюджета на 900,7 млн руб. Об этом сообщила палата по итогам проверки за 2019 г. "Почти две трети от этой суммы (650,1 млн руб.) приходится на Минсельхоз", — отмечается в сообщении.
Ведомости 18:48
6
Происшествия

В подмосковном Жуковском экстренно сел грузовой Ту-204

В Москве совершил аварийную посадку грузовой самолет Ту-204.
Российская газета 21:02
5
Общество

Дожди, грозы и град ждут Алтайский край 15 июня

В понедельник, 15 июня, в Алтайском крае продолжает действовать штормовое предупреждение из-за непогоды.
Алтайская правда 19:50
2
Общество

Роспотребнадзор дал рекомендации по заселению в гостиницы

Рекомендация дана во избежание дополнительных рисков новых случаев коронавируса при тесном контакте.
Известия 12:00
2,6K
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