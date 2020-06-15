Банки будут вынуждены брать плату с клиентов за выпуск новых карт и их обслуживание, использование платежного приложения и колл-центра.

с чего всё началось

В апреле сообщалось, что российские банки начали отменять выплату кешбэка клиентам за покупки в интернете из-за временных правил Центробанка о снижении комиссии за эквайринг. В кредитных организациях заверили, что мера временная и является попыткой снижения убытков.

Банки захотели взимать плату с россиян за выпуск новых карт

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