Коронавирус
Lenta.ruБанки захотели взимать плату с россиян за выпуск новых карт
В апреле сообщалось, что российские банки начали отменять выплату кешбэка клиентам за покупки в интернете из-за временных правил Центробанка о снижении комиссии за эквайринг. В кредитных организациях заверили, что мера временная и является попыткой снижения убытков.
Читать в источнике
Оценить50
с чего всё началось
Банки будут вынуждены брать плату с клиентов за выпуск новых карт и их обслуживание, использование платежного приложения и колл-центра.Известия17:01
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7228 источников, обновлено в 21:31, Ашберн
Общество
В Приморье продлили режим повышенной готовности из-за коронавируса
Режим повышенной готовности в Приморье продлен до 30 июня из-за сохраняющегося прироста числа случаев коронавируса, сообщает правительство региона.
РИА Новости 21:02
Общество
Гендиректор музея толерантности назвал провокацией вакансию для славян
Объявление о поиске человека «славянской внешности» на должность бармена в Еврейский музей и центр толерантности было размещено субподрядчиком и является открытой провокацией, сообщил генеральный директор музея, раввин Александр Борода.
РБК 11:15
Авто
Названы лучшие подержанные иномарки до 100 тысяч рублей
Специалисты дали советы будущим автовладельцам, которые хотели бы приобрести автомобиль иностранного производства, но имеют в запасе не более 100 тысяч рублей.
Московский Комсомолец 12:54
Авто
Стал известен пробег, при котором в России избавляются от автомобиля
SpeedMe вчера в 09:24
Общество
С 1 июля в России повысят пенсии части пенсионеров
Пенсионерам, которые являются опекунами или попечителями несовершеннолетних, начнут индексировать выплаты с 1 июля.
RT на русском вчера в 21:02
Политика
Маски-шоу, массовый психоз, протертые колени - обзор главных событий в Хакасии с 8 по 14 июня
Минувшая неделя ознаменовалась для жителей Хакасии, пожалуй, историческим событием.
ИА Хакасия 19:00
Общество
Депутаты хотят ограничить оценку рисков опасного строительства
В свою очередь, бизнес заявляет, что проекты опасных объектов все равно будут проходить проверку на соответствие экологическим требованиям Главгосэкспертизой при Минстрое, а отмена ГЭЭ существенно ускорит процесс согласования и сроки сдачи строек.
Коммерсантъ 18:00
Шоу-бизнес
Любовь Успенская пообещала создать петицию в защиту Ефремова
Вечерняя Москва вчера в 18:38
Происшествия
На Алтае сгорела часовня, возведенная в память о погибших спасателях
Часовня у подножия горы Белуха в Алтайском крае, возведенная в память о погибших в Горном Алтае спасателях, альпинистах и туристах, полностью сгорела, причины пожара устанавливаются, сообщается на сайте Горноалтайской епархии.
РИА Новости 04:16
Авто
С 1 июля российских водителей ждёт ряд нововведений
Если правительство подтвердит вступление поправок в силу, то с 1 июля 2020 года на территории Российской Федерации начнет действовать новый ГОСТ технического регламента Таможенного союза.
Тарантас Ньюс 12 июня в 22:04
Политика
Путин объяснил важность поправок к Конституции РФ о пенсиях и МРОТ
В Конституции речь идет о "необходимости нормального функционирования пенсионной системы", сообщил Владимир Путин.
iReactor 07:10
Политика
Японцы прокомментировали слова Путина о русских Курилах
Японские читатели прокомментировали выступление президента РФ Владимира Путина о том, что Курильские острова для российских граждан – дом родной.
Газета.Ru 11:12
Политика
Трамп обвинил СМИ в замалчивании информации о протестах в Сиэтле
Президент США Дональд Трамп заявил, что СМИ намеренно мало освещают протесты в Сиэтле, где демонстранты создали "Автономную зону Капитолийского холма".
РИА Новости 19:45
Происшествия
Пара устроила секс в «Яме» в центре Москвы
В центре Москвы молодая пара занялась сексом на глазах у прохожих.
Московский Комсомолец 14:02
Футбол
«Шахтёр» обыграл «Колос» в чемпионате Украины
Чемпионат 11:57
Космос
Toyota запатентовала луноход в России
Японская компания Toyota зарегистрировала в России свой первый луноход. На разработку агрегата специалисты потратили чуть больше года.
Телеканал 360° 03:13
Армия и оружие
Атомная подлодка «Князь Владимир» вошла в состав ВМФ
Атомную подлодку "Князь Владимир" приняли в состав ВМФ РФ в честь Дня России, 12 июня, сообщили в Министерстве обороны РФ.
Экономика сегодня 12 июня в 04:58
Футбол
«Динамо» разгромило «Спартак» в товарищеском матче
RT на русском 11:50
Политика
Визит Лаврова и Шойгу в Турцию отложили
Визит двух российских министров — главы МИД Сергея Лаврова и главы Минобороны Сергея Шойгу — в Турцию отложили на неопределенный срок, говорится в сообщении на сайте министерства иностранных дел.
Lenta.ru 10:26
Происшествия
Мосгорсуд огласит приговор обвиняемому в шпионаже американцу Полу Уилану
Мосгорсуд в понедельник огласит приговор обвиняемому в шпионаже американцу Полу Уилану, в суде будут заслушаны лишь вводная и резолютивная части приговора, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
РИА Новости 19:29
Общество
СМИ рассказали о доходах Михаила Ефремова
Газета.Ru 13:45
Кино
Стала известна дата выхода военной драмы «Грейхаунд» с Томом Хэнксом
Ранее СМИ распространяли информацию о том, что Sony продала права на показ военной драмы «Грейхаунд» с Томом Хэнксом платформе Apple TV+.
OvideO.ru 12 июня в 11:32
Наука
Найдена еще одна угроза коронавируса для организма
Группа ученых из Мельбурнского университета, Лондонского королевского колледжа и нескольких других исследовательских учреждений провела новое исследование о коронавирусе и выяснила, что инфекция повышает риск развития диабета у пациентов.
Lenta.ru 12:10
Политика
Власти ФРГ опасаются, что санкции США против «СП-2» затронут госслужбы
Берлин, 13 июня 2020, 09:33 — REGNUM Новые санкции США, которые могут быть введении в отношении газопровода «Северный поток — 2» («СП-2»), впервые смогут затронуть немецкие госслужбы, в какой-либо степени связанные с данным проектом и компании из Германии.
REGNUM вчера в 02:33
Общество
Счетная палата обнаружила на 900 млн рублей нарушений в Минсельхозе
Счетная палата выявила в работе Минсельхоза и подчиненных ему Росрыболовства и Россельхознадзора нарушения в исполнении федерального бюджета на 900,7 млн руб. Об этом сообщила палата по итогам проверки за 2019 г. "Почти две трети от этой суммы (650,1 млн руб.) приходится на Минсельхоз", — отмечается в сообщении.
Ведомости 18:48
Происшествия
В подмосковном Жуковском экстренно сел грузовой Ту-204
В Москве совершил аварийную посадку грузовой самолет Ту-204.
Российская газета 21:02
Общество
Дожди, грозы и град ждут Алтайский край 15 июня
В понедельник, 15 июня, в Алтайском крае продолжает действовать штормовое предупреждение из-за непогоды.
Алтайская правда 19:50
Общество
Роспотребнадзор дал рекомендации по заселению в гостиницы
Рекомендация дана во избежание дополнительных рисков новых случаев коронавируса при тесном контакте.
Известия 12:00