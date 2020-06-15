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РИА НовостиРИА НовостиБанкиры предупредили, что выпуск карт может стать платным

Отмечается, что клиентам, возможно, придется платить за выпуск и обслуживание карт, использование мобильных приложений банков, доступ к колл-центру. Также банки могут сократить или отменить программы лояльности, сообщает издание.
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с чего всё началось

Любой кэшбэк за ваши деньги: выпуск карт в России может стать платным

Банки будут вынуждены брать плату с клиентов за выпуск новых карт и их обслуживание, использование платежного приложения и колл-центра.
Известия17:01

Подробнее о событии

Банкиры предупредили, что выпуск карт может стать платным

РИА Новости19:04

Банки захотели взимать плату с россиян за выпуск новых карт

Lenta.ru20:53

«Известия»: в России выпуск банковских карт может стать платным

ТАСС20:44

«Известия»: выпуск банковских карт в РФ могут сделать платным

Газета.Ru20:16

Банки в России могут сделать платным выпуск и обслуживание карт

RT на русском21:46

Выпуск и обслуживание банковских карт в России могут сделать платными

РЕН ТВ18:49

В ЦБ объяснили ограничение эквайринга

Известия20:01
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Общество

Представитель Киркорова ответила на возмущения экс-командующего ВДВ

Газета.Ru 06:09
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Авто

Названы лучшие подержанные иномарки до 100 тысяч рублей

Специалисты дали советы будущим автовладельцам, которые хотели бы приобрести автомобиль иностранного производства, но имеют в запасе не более 100 тысяч рублей.
Московский Комсомолец 12:54
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Общество

Жителям и гостям Сахалинской области напоминают правила пограничного режима

Пограничное управление ФСБ России по Сахалинской области напоминает жителям и гостям островного региона о необходимости соблюдения требований правил пограничного режима, сообщает ИА Sakh.com со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Сахалин.Инфо 20:46
Политика

Японцы прокомментировали слова Путина о русских Курилах

Японские читатели прокомментировали выступление президента РФ Владимира Путина о том, что Курильские острова для российских граждан – дом родной.
Газета.Ru 11:12
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Общество

В Приморье продлили режим повышенной готовности из-за коронавируса

Режим повышенной готовности в Приморье продлен до 30 июня из-за сохраняющегося прироста числа случаев коронавируса.
РИА Новости 21:02
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Политика

Джонсон заступился за Черчилля после обвинений в расизме

Политик обратил внимание на несправедливость обвинений в адрес Черчилля, который «один стоял против расистской тирании, способной захлестнуть страну и остальную часть Европы, если бы не сопротивление с его стороны».
Lenta.ru 21:21
Интернет

Эксперт рассказал об опасности сетей Wi-Fi

Любая сеть Wi-Fi, кроме корпоративной, может представлять опасность.
Lenta.ru 20:23
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Футбол

АЕК Карреры обыграл ОФИ и поднялся на 2-е место в чемпионате Греции

Столь успешные выступления позволили АЕК (55 очков) сместить ПАОК (53) со второго места в чемпионате Греции.
Sport24.ru 14:12
Шоу-бизнес

Наследство семьи Жанны Фриске достанется сыну певицы Платону

Платон является сыном певицы Жанны Фриске и телеведущего Дмитрия Шепелева.
Экономика сегодня 18:11
Киберспорт

Divinity: Original Sin 2 получит бесплатное дополнение

Srnsk 14:24
Общество

В Пекине выявлено 49 заболевших COVID-19, введено военное положение

На одном из оптовых рынков на юге Пекина выявлено 49 случаев заражения коронавирусом COVID-19.
Вести.Ru вчера в 00:47
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Армия и оружие

Военные Турции начали операцию против курдов в Ираке

Минобороны Турции в своем Twitter уведомило, что военные страны начали новую операцию против членов запрещенной в государстве Рабочей партии Курдистана (РПК) на севере Ирака.
Газета.Ru 18:59
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Авто

На базе Ford Transit сделали кемпер

Компания Leisure Travel Vans представила новый автодом, в основу которого лет американский фургон Ford Transit.
32CARS.ru 06:54
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Энергетика

Ничего личного. Как США помогли России выиграть нефтяную войну

Пережить самый острый период ценовой войны, развязанной саудитами, нашим нефтяникам помогли американцы.
РИА Новости вчера в 01:16
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Экономика

В России утверждена программа развития угольной промышленности

В России утверждена программа развития угольной промышленности до 2035 года.
BFM.ru 07:30
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Армия и оружие

В России разрабатывается водоплавающая версия комплекса ПВО «Тор-М2»

В России разрабатывается версия комплекса ПВО "Тор-М2", умеющая плавать, сообщил начальник войсковой противовоздушной обороны Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Александр Леонов.
РИА Новости 20:07
Происшествия

Адвокат прокомментировал отказ семьи Захарова от предложенной помощи

Адвокат объяснил причину отказа семьи Захарова от помощи Ефремова.
Российская газета 21:08
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Авто

Nissan опубликовал официальные снимки нового Nissan X-Trail

Компания Nissan показала первое официальное изображение кроссовера Nissan X-Trail четвертого поколения и, пользуясь случаем, сразу назвала дату его премьеры.
Автоновости дня вчера в 03:17
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Кино

Marvel наметила перезапуск Железного человека

Напомним, что 7 мая компания объявила о выпуске нового мультсериала «Досье Фьюри».
Evo-rus.com 11:24
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Политика

Трамп обвинил СМИ в замалчивании информации о протестах в Сиэтле

Президент США Дональд Трамп заявил, что СМИ намеренно мало освещают протесты в Сиэтле, где демонстранты создали "Автономную зону Капитолийского холма".
РИА Новости 19:45
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Политика

Путин допустил создание Россией средств борьбы с гиперзвуковым оружием

У России с большой степенью вероятности появится средство борьбы с гиперзвуковым оружием, когда подобное вооружение получат другие ведущие страны мира.
RT на русском 06:26
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Происшествия

В американской Атланте продолжаются протесты

В ходе протестов в США после гибели в Миннеаполисе темнокожего Джорджа Флойда демонстранты забрасывали полицейских камнями и петардами.
BFM.ru 07:40
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Происшествия

В подмосковном Жуковском экстренно сел грузовой Ту-204

В Москве совершил аварийную посадку грузовой самолет Ту-204.
Российская газета 21:02
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Политика

Путин заявил об уверенном выходе России из пандемии

Россия выходит из пандемии коронавируса уверенно и с минимальными потерями, заявил президент Владимир Путин.
РИА Новости 05:34
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Экономика

Проект «Экология» отдаст в резервный фонд около 23 миллиардов рублей

Национальный проект "Экология" в 2020 году отдаст в резервный фонд РФ около 23 миллиардов рублей в связи с пандемией COVID-19, сообщил в интервью РИА Новости глава Минприроды Дмитрий Кобылкин.
РИА Новости 21:37
Политика

Пушков высмеял слова главы МИД Украины о «наступательной дипломатии»

В воскресенье, 14 июня, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью агентству «Укринформ» заявил, что в вопросе решения конфликта в Донбассе украинская сторона занимает позицию «наступательной дипломатии», которая якобы вынудит Россию идти на «конструктив».
Известия 16:56
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Общество

Дожди, грозы и град ждут Алтайский край 15 июня

В понедельник, 15 июня, в Алтайском крае продолжает действовать штормовое предупреждение из-за непогоды.
Алтайская правда 19:50
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Здоровье

В Белоруссии подтверждается прогноз спада эпидемии коронавируса в июне

Минск, 15 июня 2020, 01:31 — REGNUM В Белоруссии сбывается прогноз постепенного спада числа заражений коронавирусом в июне.
REGNUM 18:31
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Авто

Российских водителей ждет ряд нововведений с 1 июля

С 1 июля в России вступят ряд новых правил, которые коснуться автомобилистов и некоторых транспортных средств.
Piter.tv вчера в 08:09
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Экономика

Bloomberg нашел ошибку инвесторов в скачке цен акций компании в 13 раз

Стоимость акций малоизвестной на мировом рынке китайской компании недвижимости Fangdd подскочила в цене в 13 раз, свидетельствуют данные биржи Nasdaq.
РБК 13:58
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Как работают Яндекс.Новости?
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