Экономика
Lenta.ruБанки захотели взимать плату с россиян за выпуск новых карт
Решением ЦБ с 15 апреля по 30 сентября максимальная ставка комиссии за эквайринг (в которую входит и комиссия в адрес банка-эмитента карты) в интернет-магазинах ограничена одним процентом от стоимости покупки, хотя обычно устанавливается рынком и составляет 1,2-2,2 процента.
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с чего всё началось
Банки будут вынуждены брать плату с клиентов за выпуск новых карт и их обслуживание, использование платежного приложения и колл-центра.Известиявчера в 17:01
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Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала сериал об отравлении Сергея и Юлии Скрипалей, который начал выходить на английском телеканале ВВС.
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Министерство иностранных дел России направило ноту протеста в МИД Украины в связи с акциями, которые прошли у российского посольства в Киеве и у генеральных консульств в других городах 12 июня, в День России.
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Стрелявший в полицейских в Москве прохожий оказался жив
Следственный комитет опроверг сообщения о смерти мужчину, открывшего огонь по полицейским в Москве.
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Турин, Италия, 15 июня 2020, 20:37 — REGNUM Итальянская газета Tuttosport объявила список футболистов, номинированных на трофей Golden Boy.
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Евровидение объявило даты проведения конкурса в 2021 году
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Экс-игрок «Реала»: «Гризманн похож на 14-летнего ребенка»
Летом прошлого года «Барселона» заплатила «Атлетико» за Гризманна 120 миллионов евро. В этом сезоне француз забил 14 мячей в 38 играх.
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Ближе к концу Второй мировой войны американские военнослужащие познакомились с одной вещью, которую им было сложно понять.
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Россияне назвали желаемую зарплату после пандемии коронавируса.
Lenta.ru вчера в 22:39
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Дату проведения церемонии вручения премии «Оскар» перенесли на 25 апреля 2021 года.
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Эксперты ожидают к осени новый подъем заболеваемости коронавирусом нового типа.
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ФСБ задержала подростка за подготовку массового убийства в школе
1. ФСБ предотвратила теракт в Волгограде Утром в понедельник, 15 июня, стало известно, что сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России предотвратили массовое убийство в школе Волгограда, — об этом сообщил Центр общественных связей (ЦОС) спецслужбы.
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Кардиолог назвал способы корректировки пульса в домашних условиях
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Москва 24 06:20