Экономика

Lenta.ruLenta.ruБанки захотели взимать плату с россиян за выпуск новых карт

Решением ЦБ с 15 апреля по 30 сентября максимальная ставка комиссии за эквайринг (в которую входит и комиссия в адрес банка-эмитента карты) в интернет-магазинах ограничена одним процентом от стоимости покупки, хотя обычно устанавливается рынком и составляет 1,2-2,2 процента.
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с чего всё началось

Любой кэшбэк за ваши деньги: выпуск карт в России может стать платным

Банки будут вынуждены брать плату с клиентов за выпуск новых карт и их обслуживание, использование платежного приложения и колл-центра.
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Подробнее о событии

Российские банки пока не планируют вводить плату за пользование пластиковыми картами

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Банки ждут потери в ₽10-15 млрд. При чем здесь криптовалюты

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Тысячу за пластик: придётся ли россиянам платить за банковские карты

News.ru11:41

Эксперты оценили последствия от взимания платы банкирами за выпуск карт

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Автоматически обработан 7231 источник, обновлено в 19:23, Ашберн
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В России утверждена программа развития угольной промышленности

В России утверждена программа развития угольной промышленности до 2035 года.
BFM.ru вчера в 07:30
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Доктор Александр Мясников спрогнозировал сроки второй волны коронавируса. Он считает, что заболевание вернется в Россию в октябре-ноябре.
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Против Навального возбудили дело о клевете

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Происшествия

Театр «Современник» выступил с заявлением по делу Ефремова

BFM.ru 16:08
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Политика

МИД направил ноту протеста в связи с действиями Киева в День России

Министерство иностранных дел России направило ноту протеста в МИД Украины в связи с акциями, которые прошли у российского посольства в Киеве и у генеральных консульств в других городах 12 июня, в День России.
РБК 14:52
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Происшествия

Стрелявший в полицейских в Москве прохожий оказался жив

Следственный комитет опроверг сообщения о смерти мужчину, открывшего огонь по полицейским в Москве.
РИА Новости 14:11
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Происшествия

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На могиле Юлии Началовой появился огромный черный памятник

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Футбол

Объявлены претенденты на награду Golden Boy

Турин, Италия, 15 июня 2020, 20:37 — REGNUM Итальянская газета Tuttosport объявила список футболистов, номинированных на трофей Golden Boy.
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Политика

Япония приостанавливает развертывание американских комплексов ПРО

REGNUM 08:29
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Музыка

Евровидение объявило даты проведения конкурса в 2021 году

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Футбол

Экс-игрок «Реала»: «Гризманн похож на 14-летнего ребенка»

Летом прошлого года «Барселона» заплатила «Атлетико» за Гризманна 120 миллионов евро. В этом сезоне француз забил 14 мячей в 38 играх.
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У переболевших коронавирусом нашли общее осложнение

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Армия и оружие

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Ближе к концу Второй мировой войны американские военнослужащие познакомились с одной вещью, которую им было сложно понять.
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Россияне определились с желаемой зарплатой после пандемии коронавируса

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Lenta.ru вчера в 22:39
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Дату проведения «Оскара» перенесли

Дату проведения церемонии вручения премии «Оскар» перенесли на 25 апреля 2021 года.
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Коронавирус в Пекине оказался более заразным, чем он был в Ухане

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С 1 июля в России повысят пенсии некоторым категориям пенсионеров

С 1 июля 2020 года некоторым категориям работающих пенсионеров проиндексируют пенсии.
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В петербургском НИИ гриппа назвали сроки «второй волны» коронавируса

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Эксперт Лиги здоровья нации, кардиолог Мехман Мамедов рассказал, как скорректировать пульс в домашних условиях.
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