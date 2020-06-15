Экономика
Lenta.ruБанки захотели взимать плату с россиян за выпуск новых карт
Решением ЦБ с 15 апреля по 30 сентября максимальная ставка комиссии за эквайринг (в которую входит и комиссия в адрес банка-эмитента карты) в интернет-магазинах ограничена одним процентом от стоимости покупки, хотя обычно устанавливается рынком и составляет 1,2-2,2 процента.
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с чего всё началось
Банки будут вынуждены брать плату с клиентов за выпуск новых карт и их обслуживание, использование платежного приложения и колл-центра.Известиявчера в 17:01
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Происшествия
Скончалась лжехирург Алена Верди
Известия 03:08
Общество
Москва перешла к новому этапу снятия ограничений из-за коронавируса
Число активных случаев составляет 80,6 тыс. Согласно графику снятия в Москве ограничений, с 23 июня в городе откроют спортивные и детские площадки, а также разрешат сидеть на лавочках и пользоваться беседками.
РБК 17:50
Общество
В Волгограде выпускники школ начали получать аттестаты
В каждой из 130 городских школ, лицеев и гимназий составили графики выдачи аттестатов, а всех выпускников оповестили о дате получения.
Волга-Медиа 08:35
Политика
В Twitter заблокировали аккаунт конкурса «Лидеры России»
Аккаунт конкурса управленцев "Лидеры России" заблокировали в Twitter.
РЕН ТВ 13:15
Общество
В Ростуризме уточнили правила заселения туристов в гостиницы
У прихавших вместе на отдых людей при заселении не будут спрашивать документы, подтверждающие брак, сообщили РИА Новости в пресс-службе Федерального агентства по туризму.
РИА Новости вчера в 14:34
Происшествия
В пункте временного размещения в Дагестане произошли волнения
В пункте временного размещения, который находится в Дагестане на границе с Азербайджаном, произошли волнения с участием азербайджанцев, которые не могут вернуться на родину из-за коронавируса.
РБК 18:38
Общество
Особое мнение: Олег Сысуев
М. Курников ― Олег Николаевич, если бы вам позвонили из администрации президента и сказали бы: есть мнение, что не так все страшно, что ситуация под контролем и надо бы немножко ослабить перед 1 июля.
Эхо Москвы 13:03
Энергетика
«Газпром» начал арбитражное разбирательство с Eni по контрактам на газ
"Газпром" инициировал арбитражное разбирательство с итальянской Eni в связи с имеющимися разногласиями относительно толкования положений контрактов на поставку природного газа, говорится в отчете российского газового холдинга.
ТАСС 09:22
Армия и оружие
КНДР заявила о возможном вводе войск в демилитаризованную зону
Северная Корея изучает возможность ввести военные подразделения в демилитаризованную зону на границе с Южной Кореей, говорится в сообщении Генерального штаба Корейской народной армии.
РБК 19:06
Футбол
Далер Кузяев может перейти в «Марсель»
В переходе Кузяева лично заинтересован главный тренер французской команды Андре Виллаш-Боаш, который возглавлял «Зенит» с 2014 по 2016 год.
Чемпионат 14:30
Происшествия
Суд избрал меру пресечения украинскому радикалу Стерненко
Киев, 15 июня 2020, 22:01 — REGNUM Бывший главарь «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Одессе Сергей Стерненко, которого подозревают в убийстве, будет находиться под круглосуточным домашним арестом, сообщило 15 июня издание Liga.net.
REGNUM 15:01
Политика
В Кремле рассказали о разговоре Путина с президентом Бразилии
Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре обсудил со своим бразильским коллегой Жаиром Болсонару ситуацию вокруг пандемии коронавируса, а также перспективы взаимодействия в рамках БРИКС.
Rambler News Service 11:47
Происшествия
Адвокат Ефремова назвал причину пьянства актера перед скандальным ДТП
Именно поэтому актер решил напиться, что повлекло за собой скандальное ДТП и смерть невинного человека.
Слово и Дело 10:34
Кино
Netflix выпустил драму о ветеранах Вьетнама «Пятеро одной крови»
Лос-Гатос, США, 15 июня 2020, 15:55 — REGNUM Новую картину «Пятеро одной крови» от Спайка Ли («Черный клановец») выпустили на стриминговом сервисе Netflix.
REGNUM 08:55
Игры
Игра Star Wars: Squadrons получит «бюджетный» ценник
Вашингтон, 15 июня 2020, 20:15 — REGNUM Стало известно, по какой цене компания Electronic Arts (EA) будет продавать космический симулятор Star Wars: Squadrons, созданный на основе вселенной «Звёздных войн».
REGNUM 13:15
Общество
Названы регионы с самым высоким уровнем благосостояния семей
Согласно результатам исследования, в Ямало-Ненецком автономном округе в среднестатистической семье с двумя работающими родителями со средним по региону заработком и двумя детьми после минимальных жизненно необходимых затрат максимальный остаток составил 88,5 тыс. руб. Регион возглавил рейтинг благосостояния в девятый раз подряд.
Коммерсантъ вчера в 21:25
Футбол
Вагнер Лав может продолжить карьеру в Турции
Бразильский нападающий Вагнер Лав может продолжить карьеру в турецком чемпионате, сообщает Globo Esporte.
Газета.Ru 18:31
Политика
Захарова прокомментировала сериал ВВС об отравлении Скрипалей
Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала сериал об отравлении Сергея и Юлии Скрипалей, который начал выходить на английском телеканале ВВС.
РИА Новости 17:31
Политика
Отложен визит в Турцию Лаврова и Шойгу
Отложен визит Сергея Лаврова и Сергея Шойгу в Турцию. Он должен был состояться 14 июня.
ТВ Центр вчера в 09:44
Гаджеты
Производство игровых видеокарт NVIDIA Ampere начнётся в августе
3DNews вчера в 07:56
Футбол
Новый сезон Серии А стартует в середине сентября
В понедельник, 15-го июня, стало известно, что новый сезон в рамках высшего эшелона итальянского футбола стартует в середине сентября.
Sport.ru 12:57
Армия и оружие
Истребители России сопроводили бомбардировщики США
Россия подняла истребители Су-27 для сопровождения над Балтикой стратегических бомбардировщиков США В-52H и самолетов-разведчиков НАТО.
Lenta.ru 11:54
Шоу-бизнес
Друг Андрея Норкина рассказал о жизни ведущего после смерти жены
Телеведущий Андрей Норкин всю жизнь любил только покойную жену Юлию, рассказал журналистам его друг Евгений Спицын.
iReactor вчера в 13:28
Футбол
Хавбек «Ювентуса» Рэмси заинтересовал три английских клуба
Полузащитник туринского "Ювентуса" Аарон Рэмси вошел в сферу трансферных интересов трех английских клубов, сообщает TuttoJuve.com.
Газета.Ru 19:11
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Патриарх Кирилл освятил главный храм Вооруженных сил России в Кубинке
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в воскресенье освятил собор Воскресения Христова - главный храм Вооруженных сил России.
Телеканал Санкт-Петербург вчера в 03:32
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Выходные для геймеров стали лучшими за год: показали PlayStation 5, The Last of Us 2 и трейлер Mafia
Sntat.ru 04:48
Шоу-бизнес
Галкин показал цветущий сад Пугачевой в своем замке
Юморист Максим Галкин опубликовал видео, в котором впервые показал фанатам цветущий сад своего загородного дома.
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