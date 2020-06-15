Экономика

Lenta.ruLenta.ruБанки захотели взимать плату с россиян за выпуск новых карт

Решением ЦБ с 15 апреля по 30 сентября максимальная ставка комиссии за эквайринг (в которую входит и комиссия в адрес банка-эмитента карты) в интернет-магазинах ограничена одним процентом от стоимости покупки, хотя обычно устанавливается рынком и составляет 1,2-2,2 процента.
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с чего всё началось

Любой кэшбэк за ваши деньги: выпуск карт в России может стать платным

Банки будут вынуждены брать плату с клиентов за выпуск новых карт и их обслуживание, использование платежного приложения и колл-центра.
Известиявчера в 17:01

Подробнее о событии

Выпуск карт и приложения банков станут платными? Разбираемся, на что повлияет решение ЦБ по комиссиям

Телеканал 360°10:13

Тысячу за пластик: придётся ли россиянам платить за банковские карты

News.ru11:41

Интернет-омбудсмен назвал платный выпуск банковских карт «страшилкой»

РИА Новости10:44

Эксперт прокомментировал идею сделать платными выпуск и обслуживание карт

RT на русском11:38

Российские банки пока не планируют вводить плату за пользование пластиковыми картами

ТАСС13:32

Банки ждут потери в ₽10-15 млрд. При чем здесь криптовалюты

РБК08:15

Эксперты оценили последствия от взимания платы банкирами за выпуск карт

Известия04:53
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Происшествия

Скончалась лжехирург Алена Верди

Известия 03:08
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Общество

Москва перешла к новому этапу снятия ограничений из-за коронавируса

Число активных случаев составляет 80,6 тыс. Согласно графику снятия в Москве ограничений, с 23 июня в городе откроют спортивные и детские площадки, а также разрешат сидеть на лавочках и пользоваться беседками.
РБК 17:50
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Общество

В Волгограде выпускники школ начали получать аттестаты

В каждой из 130 городских школ, лицеев и гимназий составили графики выдачи аттестатов, а всех выпускников оповестили о дате получения.
Волга-Медиа 08:35
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Политика

В Twitter заблокировали аккаунт конкурса «Лидеры России»

Аккаунт конкурса управленцев "Лидеры России" заблокировали в Twitter.
РЕН ТВ 13:15
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Шоу-бизнес

Пригожин объяснил, зачем Наталии Орейро российское гражданство

News.ru 09:21
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Происшествия

Стрелявший в сотрудников ДПС в Москве не находился в розыске

ТАСС 13:12
Общество

В Ростуризме уточнили правила заселения туристов в гостиницы

У прихавших вместе на отдых людей при заселении не будут спрашивать документы, подтверждающие брак, сообщили РИА Новости в пресс-службе Федерального агентства по туризму.
РИА Новости вчера в 14:34
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Происшествия

В пункте временного размещения в Дагестане произошли волнения

В пункте временного размещения, который находится в Дагестане на границе с Азербайджаном, произошли волнения с участием азербайджанцев, которые не могут вернуться на родину из-за коронавируса.
РБК 18:38
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Общество

Особое мнение: Олег Сысуев

М. Курников ― Олег Николаевич, если бы вам позвонили из администрации президента и сказали бы: есть мнение, что не так все страшно, что ситуация под контролем и надо бы немножко ослабить перед 1 июля.
Эхо Москвы 13:03
Происшествия

Бастрыкин поручил изучить дело девочки, убитой в Красноярском крае

РИА Новости 09:17
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Энергетика

«Газпром» начал арбитражное разбирательство с Eni по контрактам на газ

"Газпром" инициировал арбитражное разбирательство с итальянской Eni в связи с имеющимися разногласиями относительно толкования положений контрактов на поставку природного газа, говорится в отчете российского газового холдинга.
ТАСС 09:22
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Армия и оружие

КНДР заявила о возможном вводе войск в демилитаризованную зону

Северная Корея изучает возможность ввести военные подразделения в демилитаризованную зону на границе с Южной Кореей, говорится в сообщении Генерального штаба Корейской народной армии.
РБК 19:06
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Футбол

Далер Кузяев может перейти в «Марсель»

В переходе Кузяева лично заинтересован главный тренер французской команды Андре Виллаш-Боаш, который возглавлял «Зенит» с 2014 по 2016 год.
Чемпионат 14:30
Происшествия

Суд избрал меру пресечения украинскому радикалу Стерненко

Киев, 15 июня 2020, 22:01 — REGNUM Бывший главарь «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Одессе Сергей Стерненко, которого подозревают в убийстве, будет находиться под круглосуточным домашним арестом, сообщило 15 июня издание Liga.net.
REGNUM 15:01
Политика

В Кремле рассказали о разговоре Путина с президентом Бразилии

Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре обсудил со своим бразильским коллегой Жаиром Болсонару ситуацию вокруг пандемии коронавируса, а также перспективы взаимодействия в рамках БРИКС.
Rambler News Service 11:47
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Происшествия

Адвокат Ефремова назвал причину пьянства актера перед скандальным ДТП

Именно поэтому актер решил напиться, что повлекло за собой скандальное ДТП и смерть невинного человека.
Слово и Дело 10:34
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Кино

Netflix выпустил драму о ветеранах Вьетнама «Пятеро одной крови»

Лос-Гатос, США, 15 июня 2020, 15:55 — REGNUM Новую картину «Пятеро одной крови» от Спайка Ли («Черный клановец») выпустили на стриминговом сервисе Netflix.
REGNUM 08:55
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Игры

Игра Star Wars: Squadrons получит «бюджетный» ценник

Вашингтон, 15 июня 2020, 20:15 — REGNUM Стало известно, по какой цене компания Electronic Arts (EA) будет продавать космический симулятор Star Wars: Squadrons, созданный на основе вселенной «Звёздных войн».
REGNUM 13:15
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Общество

Названы регионы с самым высоким уровнем благосостояния семей

Согласно результатам исследования, в Ямало-Ненецком автономном округе в среднестатистической семье с двумя работающими родителями со средним по региону заработком и двумя детьми после минимальных жизненно необходимых затрат максимальный остаток составил 88,5 тыс. руб. Регион возглавил рейтинг благосостояния в девятый раз подряд.
Коммерсантъ вчера в 21:25
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Футбол

Вагнер Лав может продолжить карьеру в Турции

Бразильский нападающий Вагнер Лав может продолжить карьеру в турецком чемпионате, сообщает Globo Esporte.
Газета.Ru 18:31
Политика

Захарова прокомментировала сериал ВВС об отравлении Скрипалей

Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала сериал об отравлении Сергея и Юлии Скрипалей, который начал выходить на английском телеканале ВВС.
РИА Новости 17:31
Политика

Отложен визит в Турцию Лаврова и Шойгу

Отложен визит Сергея Лаврова и Сергея Шойгу в Турцию. Он должен был состояться 14 июня.
ТВ Центр вчера в 09:44
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Гаджеты

Производство игровых видеокарт NVIDIA Ampere начнётся в августе

3DNews вчера в 07:56
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Футбол

Новый сезон Серии А стартует в середине сентября

В понедельник, 15-го июня, стало известно, что новый сезон в рамках высшего эшелона итальянского футбола стартует в середине сентября.
Sport.ru 12:57
Армия и оружие

Истребители России сопроводили бомбардировщики США

Россия подняла истребители Су-27 для сопровождения над Балтикой стратегических бомбардировщиков США В-52H и самолетов-разведчиков НАТО.
Lenta.ru 11:54
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Шоу-бизнес

Друг Андрея Норкина рассказал о жизни ведущего после смерти жены

Телеведущий Андрей Норкин всю жизнь любил только покойную жену Юлию, рассказал журналистам его друг Евгений Спицын.
iReactor вчера в 13:28
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Футбол

Хавбек «Ювентуса» Рэмси заинтересовал три английских клуба

Полузащитник туринского "Ювентуса" Аарон Рэмси вошел в сферу трансферных интересов трех английских клубов, сообщает TuttoJuve.com.
Газета.Ru 19:11
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Патриарх Кирилл освятил главный храм Вооруженных сил России в Кубинке

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в воскресенье освятил собор Воскресения Христова - главный храм Вооруженных сил России.
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Выходные для геймеров стали лучшими за год: показали PlayStation 5, The Last of Us 2 и трейлер Mafia

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Галкин показал цветущий сад Пугачевой в своем замке

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