Банки будут вынуждены брать плату с клиентов за выпуск новых карт и их обслуживание, использование платежного приложения и колл-центра.

с чего всё началось

Решением ЦБ с 15 апреля по 30 сентября максимальная ставка комиссии за эквайринг (в которую входит и комиссия в адрес банка-эмитента карты) в интернет-магазинах ограничена одним процентом от стоимости покупки, хотя обычно устанавливается рынком и составляет 1,2-2,2 процента.

Банки захотели взимать плату с россиян за выпуск новых карт

Общество Москва перешла к новому этапу снятия ограничений из-за коронавируса Число активных случаев составляет 80,6 тыс. Согласно графику снятия в Москве ограничений, с 23 июня в городе откроют спортивные и детские площадки, а также разрешат сидеть на лавочках и пользоваться беседками. 581

Общество В Волгограде выпускники школ начали получать аттестаты В каждой из 130 городских школ, лицеев и гимназий составили графики выдачи аттестатов, а всех выпускников оповестили о дате получения. 1

Общество В Ростуризме уточнили правила заселения туристов в гостиницы У прихавших вместе на отдых людей при заселении не будут спрашивать документы, подтверждающие брак, сообщили РИА Новости в пресс-службе Федерального агентства по туризму. 2,8K

Происшествия В пункте временного размещения в Дагестане произошли волнения В пункте временного размещения, который находится в Дагестане на границе с Азербайджаном, произошли волнения с участием азербайджанцев, которые не могут вернуться на родину из-за коронавируса. 21

Общество Особое мнение: Олег Сысуев М. Курников ― Олег Николаевич, если бы вам позвонили из администрации президента и сказали бы: есть мнение, что не так все страшно, что ситуация под контролем и надо бы немножко ослабить перед 1 июля.

Энергетика «Газпром» начал арбитражное разбирательство с Eni по контрактам на газ "Газпром" инициировал арбитражное разбирательство с итальянской Eni в связи с имеющимися разногласиями относительно толкования положений контрактов на поставку природного газа, говорится в отчете российского газового холдинга. 9

Армия и оружие КНДР заявила о возможном вводе войск в демилитаризованную зону Северная Корея изучает возможность ввести военные подразделения в демилитаризованную зону на границе с Южной Кореей, говорится в сообщении Генерального штаба Корейской народной армии. 7

Футбол Далер Кузяев может перейти в «Марсель» В переходе Кузяева лично заинтересован главный тренер французской команды Андре Виллаш-Боаш, который возглавлял «Зенит» с 2014 по 2016 год.

Происшествия Суд избрал меру пресечения украинскому радикалу Стерненко Киев, 15 июня 2020, 22:01 — REGNUM Бывший главарь «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Одессе Сергей Стерненко, которого подозревают в убийстве, будет находиться под круглосуточным домашним арестом, сообщило 15 июня издание Liga.net.

Политика В Кремле рассказали о разговоре Путина с президентом Бразилии Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре обсудил со своим бразильским коллегой Жаиром Болсонару ситуацию вокруг пандемии коронавируса, а также перспективы взаимодействия в рамках БРИКС. 5

Игры Игра Star Wars: Squadrons получит «бюджетный» ценник Вашингтон, 15 июня 2020, 20:15 — REGNUM Стало известно, по какой цене компания Electronic Arts (EA) будет продавать космический симулятор Star Wars: Squadrons, созданный на основе вселенной «Звёздных войн». 16

Общество Названы регионы с самым высоким уровнем благосостояния семей Согласно результатам исследования, в Ямало-Ненецком автономном округе в среднестатистической семье с двумя работающими родителями со средним по региону заработком и двумя детьми после минимальных жизненно необходимых затрат максимальный остаток составил 88,5 тыс. руб. Регион возглавил рейтинг благосостояния в девятый раз подряд. 855

Футбол Вагнер Лав может продолжить карьеру в Турции Бразильский нападающий Вагнер Лав может продолжить карьеру в турецком чемпионате, сообщает Globo Esporte.

Политика Захарова прокомментировала сериал ВВС об отравлении Скрипалей Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала сериал об отравлении Сергея и Юлии Скрипалей, который начал выходить на английском телеканале ВВС.

Политика Отложен визит в Турцию Лаврова и Шойгу Отложен визит Сергея Лаврова и Сергея Шойгу в Турцию. Он должен был состояться 14 июня. 515

Футбол Новый сезон Серии А стартует в середине сентября В понедельник, 15-го июня, стало известно, что новый сезон в рамках высшего эшелона итальянского футбола стартует в середине сентября.