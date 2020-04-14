Коронавирус
РБКБанки заметили снижение уровня самоизоляции россиян
В ВТБ сообщили, что в конце второй недели самоизоляции по сравнению с первой неделей увеличился объем снятия наличных, на треть возросло число поездок на транспорте, в 3,5 раза увеличились траты в салонах красоты.
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Россияне в 3,5 раза увеличили траты в салонах красоты во время самоизоляции
Комсомольская правда10:28
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Политика
The New York Times связала вспышку коронавируса в США с Путиным
Американская газета The New York Times (NYT) опубликовала статью научного журналиста Уильяма Брода (William J. Broad), который связал вспышку коронавируса в США с кампанией, направленной на развал американского здравоохранения, за которой якобы стоит президент России Владимир Путин.
Lenta.ru 11:01
Музыка
75 лет назад родился Ричи Блэкмор
Россия – Культура 09:25
Общество
В Москве от коронавируса умер физик РАН
В Москве умер заразившийся коронавирусом научный сотрудник Института ядерных исследований (ИЯИ) РАН кандидат физико-математических наук Данила Тлисов.
РБК 11:32
Политика
Госдума приняла закон о переносе Дня окончания Второй мировой войны
Госдума на заседании во вторник, 14 апреля, приняла в третьем, окончательном чтении закон о корректировке Дня окончания Второй мировой войны.
RT на русском 08:20
Шоу-бизнес
42-летняя Екатерина Климова предстала в образе школьницы
Не обошлось и без критиков, которые отметили, что актрисе в её 42 года строить из себя школьницу просто смешно и нелепо.
Discover24 03:28
Шоу-бизнес
Муцениеце готовится делить имущество с Прилучным
Агата Муцениеце и Павел Прилучный уже готовятся делить имущество, сообщают инсайдеры.
Pravda.Ru 10:44
Общество
Министр юстиции связал бунт в колонии Ангарска с шантажом осужденных
Беспорядки в исправительной колонии № 15 в Ангарске (Иркутская область) произошли после недавней смены руководства.
РБК 11:47
Энергетика
Американские нефтяные компании приостанавливают добычу нефти
Американская нефтяная компания Texland Petroleum LP приостанавливает добычу нефти на всех скважинах из-за резкого сокращения спроса.
Газета.Ru 01:39
Экономика
Россиянам предложили раздать деньги просто так
Группа экономистов, среди которых профессор экономики парижской Школы политических наук Сергей Гуриев и профессор Чикагского университета Константин Сонин, призвала раздавать деньги россиянам просто так и запустить программу количественного смягчения.
Lenta.ru 06:47
Общество
Жителям Кузбасса запретили выезжать из региона
В Кемеровской области жителям запретили выезжать из региона по личным нуждам, кроме как для получения медицинской помощи при социально значимых заболеваниях или прямой угрозе жизни и здоровью, а также для погребения близких.
Российская газета 09:56
Кино
Джеймс Ганн уточнил судьбу «Стражей Галактики 3»
Kinonews.ru вчера в 08:01
Общество
Начал работать сервис по оформлению пропусков в Москве
Оформлять цифровые пропуска для поездок на транспорте начали в Москве, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
РИАМО вчера в 02:41
Общество
Медэксперты из Китая посетили три больницы в Москве
Группа медицинских экспертов из Китая, прилетевших в Россию для помощи в борьбе с коронавирусом, посетила три больницы в Москве.
RT на русском вчера в 10:00
Игры
Sony раздаст трилогию Uncharted и Journey всем владельцам PS4
В Китае и Германии, правда, Uncharted заменит Knack 2.
Игромания.ру 12:07
Здоровье
Рошаль призвал СК прекратить проверку больницы в Уфе
Президент Национальной медицинской палаты доктор Леонид Рошаль призвал Следственный комитет прекратить проверку в Республиканской клинической больнице имени Куватова в Уфе, сообщила пресс-служба палаты.
РИА Новости 12:37
Экономика
Правительство примет решение о переносе для бизнеса уплаты налогов
Правительство РФ сегодня примет решение о переносе для малых и средних предприятий (МСП) из наиболее пострадавших от коронавируса отраслей сроков уплаты налогов и сборов, заявил на совещании с вице-премьерами глава кабмина Михаил Мишустин.
РИА Новости вчера в 02:51
Политика
Более 70 российских школьников застряли в США
В посольство России в США обратились более 70 российских школьников: они застряли в стране и не могут получить помощь.
Lenta.ru 12:07
Шоу-бизнес
Представитель Бабкиной рассказал о ее состоянии после выхода из комы
Певица Надежда Бабкина находится в сознании и стабильном состоянии, передает ТАСС со ссылкой на ее концертного директора Сергея Гороха.
Газета.Ru 09:48
Общество
С 19 апреля Польша ослабит введенные из-за коронавируса ограничения
Польша начнет постепенно ослаблять введенные в стране меры в связи с коронавирусом с 19 апреля.
Мой Брянск 12:18
Технологии
«Карту жителя Нижегородской области» удалили из Google Play
Мобильное приложение «Карта жителя Нижегородской области» нельзя скачать в Google Play из-за низких оценок пользователей.
Newsroom24 10:25
Экономика
В России призвали вернуть продуктовые карточки
Производители и поставщики продовольственных продуктов призвали руководство страны как можно быстрее вернуть советскую практику продуктовых карточек, которые выдавались бы наименее обеспеченным жителям, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Lenta.ru 12:29
Армия и оружие
Войска Фаиза Сарраджа заняли территорию до границы Туниса
Эль-Аджайлат, 13 апреля 2020, 19:02 — REGNUM Город Эль-Аджайлат (Ливия) занят войсками Правительства национального согласия, возглавляемого Фаизом Сарраджем, передаёт 13 апреля Al Jazeera.
REGNUM вчера в 12:02
Энергетика
Цены на нефть эталонных марок продолжают падать
По данным на 18.31 мск на лондонской бирже ICE цена на нефть Brent снизилась на 5,36%, до $30,04 за баррель.
Газета.Ru 11:39
Общество
Липецкие власти внедряют в регионе пропускной режим
Власти Липецкой области первыми в Центральном федеральном округе (ЦФО) после Москвы и Подмосковья начали внедрять в регионе пропускную систему для снижения заражений новой коронавирусной инфекцией.
ТАСС 12:15
Экономика
Игорную деятельность исключат из системообразующих предприятий
Игорная деятельность исключена из критериев отбора системообразующих предприятий. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Минэкономразвития.
Российская газета 12:03
Происшествия
В Ульяновской области умерла пациентка с коронавирусом
В Ульяновской области в инфекционном отделении Центральной городской клинической больницы скончалась 68-летняя женщина, у которой диагностировали коронавирусную инфекцию COVID-19.
RT на русском 10:59
Интернет
Сбербанк провел масштабное обновление интернет-банка
Сбербанк представил масштабное обновление сайта интернет-банка.
ТАСС вчера в 06:01
Армия и оружие
Странное поведение польского истребителя F-16 попало на видео
В сети разместили видео маневра польского истребителя F-16, который он совершил на высоте 6 км. При сближении с российской группировкой ВКС F-16 выпустил шасси.
Газета.Ru 04:20
Политика
Путин поручил рассмотреть возможность субсидирования доставки еды
Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть возможность поддержки и развития онлайн-сервисов доставки еды в период пандемии коронавируса.
РБК вчера в 08:08
Здоровье
Попова назвала процент бессимптомных пациентов с коронавирусом
Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что свыше 40 процентов зараженных коронавирусом из числа новых пациентов не имеют симптомов инфекции.
Моя Москва.онлайн 04:06