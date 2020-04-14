Коронавирус
РБКБанки заметили снижение уровня самоизоляции россиян
В ВТБ сообщили, что в конце второй недели самоизоляции по сравнению с первой неделей увеличился объем снятия наличных, на треть возросло число поездок на транспорте, в 3,5 раза увеличились траты в салонах красоты.
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Россияне в 3,5 раза увеличили траты в салонах красоты во время самоизоляции
Комсомольская правда10:28
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