Коронавирус

РБКРБКБанки заметили снижение уровня самоизоляции россиян

В ВТБ сообщили, что в конце второй недели самоизоляции по сравнению с первой неделей увеличился объем снятия наличных, на треть возросло число поездок на транспорте, в 3,5 раза увеличились траты в салонах красоты.
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Россияне бросились тратить деньги в салонах красоты на второй неделе изоляции

Lenta.ru11:51

Россияне в 3,5 раза увеличили траты на салоны красоты на второй неделе самоизоляции

Газета.Ru10:43

Банки заметили снижение уровня самоизоляции россиян

РБК10:03

Россияне в 3,5 раза увеличили траты в салонах красоты во время самоизоляции

Комсомольская правда10:28

ВТБ зафиксировал резкий рост трат россиян в салонах красоты во время самоизоляции

ТАСС10:11

Россияне на самоизоляции увеличили траты в салонах красоты

News.ru10:42

ВТБ: россияне в 3,5 раза увеличили траты в салонах красоты на второй неделе самоизоляции

ТРК Сейм (Курск)09:43
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Автоматически обработан 7141 источник, обновлено в 15:18, Ашберн
Происшествия

В Астраханской области коронавирус подозревают у 36 человек

В Астраханской области, по данным на 14 апреля, зарегистрировано 30 подтверждённых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
REGNUM 11:07
Общество

Названо число случаев заражения коронавирусом в городах Подмосковья

Красногорск, 14 апреля 2020, 16:46 — REGNUM В Московской области за сутки подтверждено заражение коронавирусом 460 жителей.
REGNUM 09:46
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Политика

МИД: десятки школьников из России оказались в сложной ситуации в США

Несколько десятков российских школьников, прибывших осенью 2019 г. в США для обучения в американских образовательных учреждениях, оказались в сложном положении в условиях распространения коронавируса, сообщил МИД России.
Ведомости 13:32
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Экономика

Forbes узнал об антикризисном пакете правительства в 1 трлн руб

Из 1 трлн рублей, которые правительство решило потратить в рамках второго пакета антикризисных мер, на поддержку малого и среднего бизнеса выделят чуть более 100 млрд рублей, пишет российская редакция журнала Forbes со ссылкой на источники.
РБК 13:45
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Общество

Польша 19 апреля ослабит введённые из-за коронавируса ограничения

Польша с 19 апреля начнёт постепенно отменять ограничительные меры, введённые в целях предотвращения дальнейшего распространения коронавируса.
News.ru 04:46
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Здоровье

Число бессимптомных случаев коронавируса в РФ увеличилось до 30%

Растет число людей в РФ, у которых коронавирус протекает бессимптомно, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире "Первого канала" во вторник.
Интерфакс 14:47
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Общество

В Калининграде вводят обязательные разрешения на передвижение граждан

Калининград, 14 апреля 2020, 19:14 — REGNUM В Калининграде и во всей Калининградской области вводятся специальные справки, которые разрешают передвижение жителей в период самоизоляции из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.
REGNUM 12:14
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Общество

Вход в кафе в центре Москвы заложили бетонными блоками

Вход в кафе на Таганке заложили бетонными блоками.
Российская газета 09:20
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Экономика

Россиянам предложили раздать деньги просто так

Группа экономистов, среди которых профессор экономики парижской Школы политических наук Сергей Гуриев и профессор Чикагского университета Константин Сонин, призвала раздавать деньги россиянам просто так и запустить программу количественного смягчения.
Lenta.ru 06:47
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Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева рассказала, как потеряла третьего ребенка

Известная телеведущая Лера Кудрявцева в ходе прямого эфира Инстаграм рассказала о том, что потеряла ребенка.
Стерлеград 04:30
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Общество

Глава Карелии продлил режим самоизоляции в регионе до 25 апреля

Глава Карелии Артур Парфенчиков продлил режим полной самоизоляции в регионе до 25 апреля в связи с увеличением числа зараженных коронавирусом.
ТАСС 13:59
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Общество

Саудовский принц назвал семейными отношения с Россией

Ведущая напомнила, что пять недель назад между Эр-Риядом и Москвой произошел «довольно неприятный развод», и уточнила, в каком состоянии сейчас отношения между странами, спросив, может ли ценовая война потенциально возобновиться через пару лет.
РБК 12:43
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Транспорт

Власти Москвы раскрыли механизм проверки пропусков у пассажиров такси

При заказе машины клиенту не придётся вводить номер цифрового пропуска, сообщил ТАСС замглавы столичного департамента транспорта Дмитрий Пронин.
Говорит Москва 13:45
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Армия и оружие

В Черном море заметили американский эсминец

В акваторию Черного моря зашел эсминец ВМС США Porter. Об этом проинформировали в Национальном центре управления обороной.
Профиль вчера в 15:47
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Политика

Лукашенко обвинил российские СМИ в предвзятости

Президент добавил, что "в каждой шутке есть доля шутки". Президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил российские СМИ в предвзятости.
Деловое.ТВ вчера в 12:47
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Кино

Сериал «Зулейха открывает глаза» вышел в свет

В сериале рассказывается о раскулачивании - трудном и жестоком явлении, социальном бедствии 1930-х годов прошлого века.
Ревизор.ру 05:01
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Общество

Попова рассказала, когда будут видны результаты самоизоляции

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала в эфире Первого канала, когда будут видны результаты мер российских властей по борьбе с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 15:11
Политика

Госдума приняла закон о переносе дня окончания Второй мировой войны

Госдума во вторник, 14 апреля, в третьем чтении приняла закон о корректировке дня окончания Второй мировой войны.
Известия 11:54
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Наука

Физические упражнения помогают предотвратить рак печени

Rusargument 11:58
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Наука

В Китае нашли лекарство против тяжелой пневмонии при коронавирусе

Китайские ученые установили, что применение так называемых адъювантных препаратов, которые назначаются при при гипертензии, существенно снижают риск развития тяжелой пневмонии при COVID-19. результаты исследования опубликованы на сайте препринтов medRxiv.
Страна Советов on-line 12:55
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Игры

EA продолжает тизерить анонс по Crysis

Игромания.ру 13:55
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Политика

На Украине разоблачили высокопоставленного агента ФСБ

Председатель Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов заявил о разоблачении высокопоставленного агента ФСБ в высших эшелонах власти с погонами генерал-майора СБУ.
Lenta.ru 07:28
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Экономика

Букмекерские конторы исключили из системообразующих предприятий

Ранее Генпрокуратура поручила ведомству проверить, как букмекерские конторы попали в список из 646 системообразующих для российской экономики предприятий.
Коммерсантъ 14:15
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Общество

Нарушителям самоизоляции грозит уголовное наказание

В Подмосковье водителям, которые нарушают режим самоизоляции, может грозить уголовная ответственность.
ТВ Центр 14:33
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Общество

Липецкие власти внедряют в регионе пропускной режим

Власти Липецкой области первыми в Центральном федеральном округе (ЦФО) после Москвы и Подмосковья начали внедрять в регионе пропускную систему для снижения заражений новой коронавирусной инфекцией.
ТАСС 12:15
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Шоу-бизнес

В больнице назвали состояние Надежды Бабкиной тяжелым

Источник в больнице, где проходит лечение от пневмонии певица Надежда Бабкина, в беседе с изданием "Стархит" рассказал о прогнозах относительно здоровья артистки.
Газета.Ru 11:32
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Шоу-бизнес

Любовь Успенская в розовом платье сообщила, что влюбилась

Несколько минут назад Любовь, сидя на диване в розовом платье, чёрных колготках и чёрных туфлях заявила, что её сердце теперь занято.
Paparazzi.ru вчера в 17:43
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Политика

Захарова призвала США привлечь New York Times к ответственности

Официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала США начать привлекать причастных к дезинформации о пандемии коронавируса с издания New York Times.
РИА Новости 14:45
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Общество

В ВОЗ заявили, что пик пандемии коронавируса еще не пройден

Пандемия коронавируса в мире еще не достигла пика, заявила официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Маргарет Харрис.
Православие и Мир 10:54
14
Общество

Врач рассказал о парадоксальной ситуации с коронавирусом в Москве

В Москве сложилась парадоксальная ситуация с изменением индекса самоизоляции и распространением коронавируса.
Lenta.ru вчера в 19:35
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