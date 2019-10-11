Экономика

ВедомостиВедомостиМинфин предложил запретить банкам навязывать дополнительные услуги

Минфин предложил штрафовать банки за навязывание дополнительных услуг при выдаче потребкредита или займа, за исключением случаев, когда это вытекает из требований по страхованию предмета залога, сообщает «Коммерсантъ».
Читать в источнике
Комментировать11
с чего всё началось

Банки заплатят за навязывание страховок при кредитовании

Минфин предлагает дополнить закон статьей, запрещающей обуславливать получение потребкредита или займа «необходимостью приобретения за отдельную плату дополнительных услуг», за исключением случаев, когда это вытекает из требований по страхованию предмета залога.
Коммерсантъвчера в 19:04

Подробнее о событии

Минфин предложил запретить банкам навязывать дополнительные услуги

Ведомости01:51

Банки решили наказать за навязывание страховок по кредитам

Lenta.ru01:32

Банки начнут наказывать за навязывание страховок при кредитовании

Московский Комсомолец00:22

СМИ: банкам запретят навязывать страховку при кредитовании

Телеканал 360°вчера в 23:22

Минфин предложил запретить банкам навязывать допуслуги

Интерфаксвчера в 21:40

Минфин хочет заставить «навязчивые» банки выплачивать россиянам штрафы

URA.Ruвчера в 20:33

Банки заплатят за навязывание страховок при кредитовании

Коммерсантъвчера в 19:04
Показать все источники
Автоматически обработано 7025 источников, обновлено в 02:21, Ашберн
Политика

Трамп раскритиковал выступающих за его импичмент демократов

Президент США Дональд Трамп подверг резкой критике представителей американской Демократической партии, которые выступают за его импичмент.
RT на русском вчера в 23:22
Политика

Познер отказался считать Соловьева своим коллегой

Журналист Владимир Познер не считает своим коллегой по профессии телеведущего Владимира Соловьева.
URA.Ru вчера в 22:19
Происшествия

Пропавшую в Саратове девятилетнюю девочку нашли мертвой

Девятилетняя девочка, пропавшая в Саратове в среду по пути из дома в школу, найдена мертвой, сообщил РИА Новости в пятницу зампред правительства области Роман Бусаргин.
РИА Новости вчера в 19:42
Здоровье

Водителей проверят на хронический алкоголизм

Будущих водителей и граждан, желающих вернуть права после лишения, ждет обязательный тест на определение в крови карбогидрат-дефицитного трансферрина (CDT) — маркера, который указывает на хронический алкоголизм.
Коммерсантъ вчера в 19:04
Здоровье

Названы регионы-лидеры по заболеваемости алкоголизмом

Шесть из десяти регионов с наибольшими количеством заболевших находятся на Дальнем Востоке.
Газета.Ru 01:27
Футбол

Как сборная России по футболу разгромила Шотландию

RT на русском вчера в 18:28
Космос

Европейский модуль МКС модернизируют для работы после 2024 года

"Международная космическая станция открыта для бизнеса, и ЕКА призывает промышленность расширить возможности европейской лаборатории Columbus (один из модулей МКС - ред.), чтобы поддерживать научные и технологические исследования в космосе после 2024 года", - говорится в сообщении.
РИА Новости вчера в 08:24
Экономика

«Роснефть» может получить 49,9% нефтеперерабатывающей компании Citgo

В собственность «Роснефти» могут перейти 49,9% акций американской нефтеперерабатывающей компании Citgo, принадлежащие венесуэльской госкомпании PDVSA, пишет газета The Miami Herald со ссылкой на источники.
Ведомости вчера в 20:47
Армия и оружие

В Китае построили «безголовую» субмарину

В 2018 году в Китае осуществили спуск на воду подводной лодки, в верхней части которой отсутствует рубка.
Наша версия 01:46
Культура

Масляков прокомментировал слова известного комика о поборах в КВН

Discover24 09 октября в 05:57
Космос

НАСА запустило с самолета космический зонд ICON на ракете Pegasus XL

Ракета Pegasus XL осуществила успешный воздушный запуск космического зонда ICON (Ionospheric Connection Explorer), трансляцию запуска осуществляло НАСА.
РИА Новости вчера в 22:48
Происшествия

На иранском танкере в Красном море произошел взрыв

Взрыв произошел в пятницу утром на иранском танкере, находящемся в Красном море неподалеку от саудовского порта Джидда.
ТАСС 01:49
Экономика

Директор ФБК объяснил провокацией перевод денег из Испании

Директор Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов посчитал провокацией денежный перевод из Испании на счет фонда, который стал одним из поводов для включения организации в список иностранных агентов.
Новая газета вчера в 01:32
Происшествия

Экс-президент Киргизии отказался приезжать в суд

Бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев отказался приезжать на заседание в суд, где рассматривается дело, фигурантом которого он является.
RT на русском 01:43
Экономика

Украина возродится через пять лет: запущена волшебная программа

Верховная рада Украины поддержала программу действий кабинета министров Украины, которую презентовал премьер Алексей Гончарук.
РИА Новости 01:00
Армия и оружие

В Турции сообщили о гибели первого военного в ходе операции в Сирии

РИА Новости 01:57
Технологии

Россиянам разрешат оформлять банковские карты в мессенджерах

Пилотный проект по выдаче виртуальных банковских карт через мессенджеры планирует запустить МТС-банк, сообщает «Коммерсантъ».
Ferra вчера в 09:59
Происшествия

В Москве задержали подозреваемую в выводе за границу миллиарда рублей

По предварительным данным, общая сумма денег, выведенных за пределы России с 2015 по 2018 год, превысила миллиард рублей.
РИА Новости вчера в 23:05
Хоккей

Дубль Овечкина не помог «Вашингтону» обыграть «Нэшвилл»

«Вашингтон Кэпиталз» проиграл «Нэшвилл Предаторз» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Sport24.ru вчера в 22:51
Политика

Норвегия отказалась войти в систему ПРО НАТО из-за России

Власти Норвегии отказались от установки противоракетного щита НАТО на территории страны.
Комсомольская правда вчера в 15:18
Происшествия

В Уссурийске задержали засыпавших землей Вечный огонь вандалов

В Уссурийске полиция накануне задержала вандалов, засыпавших землей Вечный огонь на мемориале воинам Великой Отечественной войны, находящемся на площади Победы.
РБК вчера в 22:35
Политика

Скабеева предложила Зеленскому: Давайте поговорим

Предложение «поговорить наконец» сделала российская журналистка Ольга Скабеева украинскому президенту Владимиру Зеленскому через Telegram.
REGNUM вчера в 19:14
Здоровье

Глава Коми предъявил министрам риски невыполнения нацпроектов

Фото Виктора Бобыря На заседании правительства 10 октября министр экономики Константин Плехов напомнил, что в республике разработано 53 региональных проекта, которые являются составной частью национальных проектов.
ИА БНК вчера в 11:25
Гаджеты

Холодильники Xiaomi Miija представлены официально: от $140 за базовую модель до $425 за топовую с голосовым управлением

iXBT.com вчера в 23:57
Происшествия

Россиянки убили надзирательницу в пакистанской тюрьме

Lenta.ru вчера в 11:11
Политика

КБ Миля и Камова будут объединены к 2022 году

Крупнейшие разработчики вертолётов России конструкторское бюро «Миль» и «Камов» будут объединены в Национальный центр вертолётостроения, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу холдинга «Вертолёты России» (входит в «Ростех»).
RT на русском вчера в 18:23
Политика

Зеленский считает странным отсутствие авиасообщения с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский назвал странной ситуацию, когда поезда в Россию ходят, а прямое авиасообщение прервано.
ТАСС вчера в 17:01
Шоу-бизнес

Дочь Заворотнюк поблагодарила Стаса Михайлова за поддержку

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна в сторис Instagram поблагодарила певца Стаса Михайлова, который ранее на своей страничке высказался о ее матери.
Телепрограмма вчера в 08:46
Происшествия

В Шереметьево пассажир пронес пистолет на борт самолета

Пассажир в московском аэропорту Шереметьево пронес пистолет на борт, самолет экстренно сел в Ростове-на-Дону, а в аэропорту вылета проводится проверка.
РИА Новости вчера в 14:02
Наука

В Китае создали боевую летающую тарелку

Китайские конструкторы разработали боевую летающую тарелку, которая похожа на неопознанный летающий объект (НЛО).
Газета.Ru вчера в 19:35
Как работают Яндекс.Новости?
Главное