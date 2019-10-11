Экономика
ВедомостиМинфин предложил запретить банкам навязывать дополнительные услуги
Минфин предложил штрафовать банки за навязывание дополнительных услуг при выдаче потребкредита или займа, за исключением случаев, когда это вытекает из требований по страхованию предмета залога, сообщает «Коммерсантъ».
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с чего всё началось
Минфин предлагает дополнить закон статьей, запрещающей обуславливать получение потребкредита или займа «необходимостью приобретения за отдельную плату дополнительных услуг», за исключением случаев, когда это вытекает из требований по страхованию предмета залога.Коммерсантъвчера в 19:04
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Политика
Трамп раскритиковал выступающих за его импичмент демократов
Президент США Дональд Трамп подверг резкой критике представителей американской Демократической партии, которые выступают за его импичмент.
Политика
Познер отказался считать Соловьева своим коллегой
Журналист Владимир Познер не считает своим коллегой по профессии телеведущего Владимира Соловьева.
Происшествия
Пропавшую в Саратове девятилетнюю девочку нашли мертвой
Девятилетняя девочка, пропавшая в Саратове в среду по пути из дома в школу, найдена мертвой, сообщил РИА Новости в пятницу зампред правительства области Роман Бусаргин.
Здоровье
Водителей проверят на хронический алкоголизм
Будущих водителей и граждан, желающих вернуть права после лишения, ждет обязательный тест на определение в крови карбогидрат-дефицитного трансферрина (CDT) — маркера, который указывает на хронический алкоголизм.
Здоровье
Названы регионы-лидеры по заболеваемости алкоголизмом
Шесть из десяти регионов с наибольшими количеством заболевших находятся на Дальнем Востоке.
Футбол
Как сборная России по футболу разгромила Шотландию
Космос
Европейский модуль МКС модернизируют для работы после 2024 года
"Международная космическая станция открыта для бизнеса, и ЕКА призывает промышленность расширить возможности европейской лаборатории Columbus (один из модулей МКС - ред.), чтобы поддерживать научные и технологические исследования в космосе после 2024 года", - говорится в сообщении.
Экономика
«Роснефть» может получить 49,9% нефтеперерабатывающей компании Citgo
В собственность «Роснефти» могут перейти 49,9% акций американской нефтеперерабатывающей компании Citgo, принадлежащие венесуэльской госкомпании PDVSA, пишет газета The Miami Herald со ссылкой на источники.
Армия и оружие
В Китае построили «безголовую» субмарину
В 2018 году в Китае осуществили спуск на воду подводной лодки, в верхней части которой отсутствует рубка.
Культура
Масляков прокомментировал слова известного комика о поборах в КВН
Космос
НАСА запустило с самолета космический зонд ICON на ракете Pegasus XL
Ракета Pegasus XL осуществила успешный воздушный запуск космического зонда ICON (Ionospheric Connection Explorer), трансляцию запуска осуществляло НАСА.
Происшествия
На иранском танкере в Красном море произошел взрыв
Взрыв произошел в пятницу утром на иранском танкере, находящемся в Красном море неподалеку от саудовского порта Джидда.
Экономика
Директор ФБК объяснил провокацией перевод денег из Испании
Директор Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов посчитал провокацией денежный перевод из Испании на счет фонда, который стал одним из поводов для включения организации в список иностранных агентов.
Происшествия
Экс-президент Киргизии отказался приезжать в суд
Бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев отказался приезжать на заседание в суд, где рассматривается дело, фигурантом которого он является.
Экономика
Украина возродится через пять лет: запущена волшебная программа
Верховная рада Украины поддержала программу действий кабинета министров Украины, которую презентовал премьер Алексей Гончарук.
Технологии
Россиянам разрешат оформлять банковские карты в мессенджерах
Пилотный проект по выдаче виртуальных банковских карт через мессенджеры планирует запустить МТС-банк, сообщает «Коммерсантъ».
Происшествия
В Москве задержали подозреваемую в выводе за границу миллиарда рублей
По предварительным данным, общая сумма денег, выведенных за пределы России с 2015 по 2018 год, превысила миллиард рублей.
Хоккей
Дубль Овечкина не помог «Вашингтону» обыграть «Нэшвилл»
«Вашингтон Кэпиталз» проиграл «Нэшвилл Предаторз» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Политика
Норвегия отказалась войти в систему ПРО НАТО из-за России
Власти Норвегии отказались от установки противоракетного щита НАТО на территории страны.
Происшествия
В Уссурийске задержали засыпавших землей Вечный огонь вандалов
В Уссурийске полиция накануне задержала вандалов, засыпавших землей Вечный огонь на мемориале воинам Великой Отечественной войны, находящемся на площади Победы.
Политика
Скабеева предложила Зеленскому: Давайте поговорим
Предложение «поговорить наконец» сделала российская журналистка Ольга Скабеева украинскому президенту Владимиру Зеленскому через Telegram.
Здоровье
Глава Коми предъявил министрам риски невыполнения нацпроектов
Фото Виктора Бобыря На заседании правительства 10 октября министр экономики Константин Плехов напомнил, что в республике разработано 53 региональных проекта, которые являются составной частью национальных проектов.
Гаджеты
Холодильники Xiaomi Miija представлены официально: от $140 за базовую модель до $425 за топовую с голосовым управлением
Происшествия
Россиянки убили надзирательницу в пакистанской тюрьме
Политика
КБ Миля и Камова будут объединены к 2022 году
Крупнейшие разработчики вертолётов России конструкторское бюро «Миль» и «Камов» будут объединены в Национальный центр вертолётостроения, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу холдинга «Вертолёты России» (входит в «Ростех»).
Политика
Зеленский считает странным отсутствие авиасообщения с Россией
Президент Украины Владимир Зеленский назвал странной ситуацию, когда поезда в Россию ходят, а прямое авиасообщение прервано.
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк поблагодарила Стаса Михайлова за поддержку
Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна в сторис Instagram поблагодарила певца Стаса Михайлова, который ранее на своей страничке высказался о ее матери.
Происшествия
В Шереметьево пассажир пронес пистолет на борт самолета
Пассажир в московском аэропорту Шереметьево пронес пистолет на борт, самолет экстренно сел в Ростове-на-Дону, а в аэропорту вылета проводится проверка.
Наука
В Китае создали боевую летающую тарелку
Китайские конструкторы разработали боевую летающую тарелку, которая похожа на неопознанный летающий объект (НЛО).