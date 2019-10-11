Минфин предлагает дополнить закон статьей, запрещающей обуславливать получение потребкредита или займа «необходимостью приобретения за отдельную плату дополнительных услуг», за исключением случаев, когда это вытекает из требований по страхованию предмета залога.

с чего всё началось

Минфин предложил штрафовать банки за навязывание дополнительных услуг при выдаче потребкредита или займа, за исключением случаев, когда это вытекает из требований по страхованию предмета залога, сообщает «Коммерсантъ».

Политика Трамп раскритиковал выступающих за его импичмент демократов Президент США Дональд Трамп подверг резкой критике представителей американской Демократической партии, которые выступают за его импичмент.

Происшествия Пропавшую в Саратове девятилетнюю девочку нашли мертвой Девятилетняя девочка, пропавшая в Саратове в среду по пути из дома в школу, найдена мертвой, сообщил РИА Новости в пятницу зампред правительства области Роман Бусаргин.

Здоровье Водителей проверят на хронический алкоголизм Будущих водителей и граждан, желающих вернуть права после лишения, ждет обязательный тест на определение в крови карбогидрат-дефицитного трансферрина (CDT) — маркера, который указывает на хронический алкоголизм.

Здоровье Названы регионы-лидеры по заболеваемости алкоголизмом Шесть из десяти регионов с наибольшими количеством заболевших находятся на Дальнем Востоке.

Космос Европейский модуль МКС модернизируют для работы после 2024 года "Международная космическая станция открыта для бизнеса, и ЕКА призывает промышленность расширить возможности европейской лаборатории Columbus (один из модулей МКС - ред.), чтобы поддерживать научные и технологические исследования в космосе после 2024 года", - говорится в сообщении.

Экономика «Роснефть» может получить 49,9% нефтеперерабатывающей компании Citgo В собственность «Роснефти» могут перейти 49,9% акций американской нефтеперерабатывающей компании Citgo, принадлежащие венесуэльской госкомпании PDVSA, пишет газета The Miami Herald со ссылкой на источники.

Армия и оружие В Китае построили «безголовую» субмарину В 2018 году в Китае осуществили спуск на воду подводной лодки, в верхней части которой отсутствует рубка.

Экономика Директор ФБК объяснил провокацией перевод денег из Испании Директор Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов посчитал провокацией денежный перевод из Испании на счет фонда, который стал одним из поводов для включения организации в список иностранных агентов.

Происшествия Экс-президент Киргизии отказался приезжать в суд Бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев отказался приезжать на заседание в суд, где рассматривается дело, фигурантом которого он является.

Происшествия В Уссурийске задержали засыпавших землей Вечный огонь вандалов В Уссурийске полиция накануне задержала вандалов, засыпавших землей Вечный огонь на мемориале воинам Великой Отечественной войны, находящемся на площади Победы.

Политика Скабеева предложила Зеленскому: Давайте поговорим Предложение «поговорить наконец» сделала российская журналистка Ольга Скабеева украинскому президенту Владимиру Зеленскому через Telegram.

Здоровье Глава Коми предъявил министрам риски невыполнения нацпроектов Фото Виктора Бобыря На заседании правительства 10 октября министр экономики Константин Плехов напомнил, что в республике разработано 53 региональных проекта, которые являются составной частью национальных проектов.

Политика КБ Миля и Камова будут объединены к 2022 году Крупнейшие разработчики вертолётов России конструкторское бюро «Миль» и «Камов» будут объединены в Национальный центр вертолётостроения, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу холдинга «Вертолёты России» (входит в «Ростех»).

Шоу-бизнес Дочь Заворотнюк поблагодарила Стаса Михайлова за поддержку Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна в сторис Instagram поблагодарила певца Стаса Михайлова, который ранее на своей страничке высказался о ее матери.