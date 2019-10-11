Экономика

КоммерсантъКоммерсантъБанки заплатят за навязывание страховок при кредитовании

Минфин предлагает законодательно закрепить запрет для кредиторов обуславливать получение гражданами ссуды приобретением допуслуг, а также обязывать заемщика оплачивать страховку сразу за весь срок кредита.
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с чего всё началось

Банки заплатят за навязывание страховок при кредитовании

Минфин предлагает дополнить закон статьей, запрещающей обуславливать получение потребкредита или займа «необходимостью приобретения за отдельную плату дополнительных услуг», за исключением случаев, когда это вытекает из требований по страхованию предмета залога.
Коммерсантъвчера в 19:04

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Минфин предложил запретить банкам навязывать допуслуги

Интерфаксвчера в 21:40

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Минфин хочет заставить «навязчивые» банки выплачивать россиянам штрафы

URA.Ruвчера в 20:33

Банки заплатят за навязывание страховок при кредитовании

Коммерсантъвчера в 19:04
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Автоматически обработано 7025 источников, обновлено в 01:58, Ашберн
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Lenta.ru вчера в 23:18
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Ведомости вчера в 08:44
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По мнению Зеленского, если разговоры с Путиным будут опубликованы, то встречи с российским президентом автоматически прекратятся.
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Эль Фаннинг назвала Анджелину Джоли «агрессивной» противницей

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Врачи назвали симптом рака кишечника, который часто игнорируется

Основным симптомом рака кишечника является кровотечение во время дефекации.
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Президент США Дональд Трамп подверг резкой критике представителей американской Демократической партии, которые выступают за его импичмент.
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