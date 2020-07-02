Экономика

РБКРБКБанки запустили переводы от компаний гражданам по номеру телефона

До сих пор через систему можно было осуществлять только переводы между счетами граждан в разных банках и переводы на брокерский счет, а также оплачивать товары и услуги в некоторых магазинах.
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с чего всё началось

Банки запустили переводы от компаний гражданам по номеру телефона

Банки-участники созданной ЦБ Системы быстрых платежей (СБП) запустили новый сервис — переводы по номеру телефона от юридического лица в адрес физического (B2С), рассказали РБК два источника на платежном рынке.
РБКвчера в 23:01

Подробнее о событии

Банки запустили переводы по номеру телефона от компаний физическим лицам

Smolnarod.ru01:41

В России упростили перевод денег по номеру телефона

URA.Ru01:32

TalkBank запускает переводы по номеру телефона в мессенджерах

Банки.ру29 июня в 06:08

РБК: банки запустили B2С переводы по номеру телефона

Коммерсантъ00:57

Банки запустили новый сервис — переводы по номеру телефона от юридических лиц физическим

Авторадиовчера в 23:31

Банки запустили переводы от компаний гражданам по номеру телефона

РБКвчера в 23:01

Компании теперь могут перечислять деньги физлицам по номеру телефона

Долг.рф01:08
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Общество

У соавтора поправок нашли недвижимость на 450 млн

Центр антикоррупционной политики партии "Яблоко" нашел у одного из главных авторов поправок в Конституцию Талии Хабриевой элитную недвижимость на 450 млн рублей, сообщается 1июля на сайте партии.
SakhaNews вчера в 13:21
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Шоу-бизнес

Саша Савельева призналась, что ее брак с Кириллом Сафоновым не идеален

Певица Саша Савельева не считает свой брак с Кириллом Сафоновым идеальным.
Mockva.ru вчера в 23:16
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Кино

Запрет ЕС не помешает съёмкам сериала «Сокол и Зимний солдат»

Вашингтон, 1 июля 2020, 04:30 — REGNUM Запрет на посещение стран Евросоюза жителями США из-за эпидемии коронавируса не помешает проведению съёмок будущего сериала Marvel «Сокол и Зимний солдат».
REGNUM 30 июня в 21:30
Политика

Мэр Якутска против поправок к Конституции — это выстрел самому себе в ногу

Якутск, 2 июля 2020, 08:11 — REGNUM Мэр Якутска Сардана Авксентьева проголосовала 25 июня против внесения поправок в Конституцию РФ.
REGNUM 01:11
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Наука

Выявлена причина алмазных дождей на Уране и Нептуне

Live24 30 июня в 05:37
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Космос

Астрономы зафиксировали необъяснимое исчезновение гигантской звезды

Астрономы зафиксировали необъяснимое исчезновение гигантской звезды в галактике, расположенной в 75 млн световых лет от Земли.
Профиль 01:40
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Шоу-бизнес

Ольга Бузова рассказала о перенесенной операции

Ольга Бузова рассказала о перенесенной операции Ольга Бузова нервничала перед операцией.
Экспресс газета 01:10
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Политика

ЦИК огласила данные по голосованию после обработки 97,03% протоколов

Принятие поправок в Конституцию РФ поддержали 78,06% россиян, против высказались 21,13%, такие данные предоставила ЦИК после обработки 97,03% протоколов.
Известия вчера в 19:26
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Экономика

Промышленники хотят выйти из списков получателей господдержки

Промышленники хотят выйти из списков получателей господдержки Многие компании, еще недавно боровшиеся за право войти в список системообразующих предприятий, предъявляют к нему все больше претензий.
Коммерсантъ вчера в 18:00
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Игры

Ooblets выходит в ранний доступ 15 июля

Студия Glumberland наконец объявила дату выхода своей игры Ooblets в ранний доступ, и сделала это в коротком беззвучном трейлере.
Игромания.ру вчера в 12:17
Экономика

Экс-советник Путина предложил ввести налог на обмен валют

Экс-советник президента РФ Сергей Глазьев предложил ввести налог на валютные спекуляции.
URA.Ru 30 июня в 06:29
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Общество

Говорят, детям от 16 до 18 лет тоже начислят коронавирусные выплаты. Рассказываем подробности

Пока же на государственном уровне есть три выплаты: пособие на три месяца детям до трех лет — 5 тысяч рублей, детям от 3 до 16 лет — разовая выплата 10 тысяч рублей и еще одна выплата всем детям от 0 до 16 лет.
НГС24 вчера в 21:00
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Политика

NYT назвала «посредника между российскими агентами и талибами»

Американские спецслужбы считают, что посредником между российскими военными разведчиками и боевиками афганского движения «Талибан» (запрещенная в России организация) был некий наркоторговец Рахматулла Азизи, утверждает The New York Times со ссылкой на свои источники.
РБК вчера в 23:12
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Происшествия

В Красногорске расследуют инцидент с упавшей на девочку бутылкой

РИА Новости 01:32
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Общество

На Пушкинской площади в Москве проходит акция против поправок к Конституции

Коммерсантъ вчера в 11:51
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Футбол

«Зенит» обыграл «Тамбов» в матче чемпионата России

«Тамбов» (25 очков) находится на 14-м месте.
Говорит Москва вчера в 12:48
Кино

Лапунов назвал реалистичным фильм HBO о пытках гомосексуалов в Чечне

Документальный фильм "Добро пожаловать в Чечню", премьера которого состоялась сегодня в США, точно изображает проблему преследований за сексуальную ориентацию в республике, заявил герой киноленты Максим Лапунов.
Кавказский узел 30 июня в 16:41
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Общество

США ограничили доступ странам Европы к препарату от коронавируса

США скупили около 90 процентов трехмесячного запаса препарата ремдесивир, который применяют при лечении коронавируса.
Lenta.ru вчера в 10:34
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Армия и оружие

Forbes рассказал о построенном в СССР корабле ВМС США

Forbes рассказал о построенном в СССР корабле Военно-мроских сил США.
Piter.tv 30 июня в 02:35
4
Общество

Собянин назвал маловероятной вторую волну коронавируса в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин назвал маловероятным возникновение второй волны эпидемии коронавируса в столице, передает «Интерфакс».
Ведомости вчера в 11:09
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Общество

ЦИК обработал 99% протоколов на голосовании по поправкам в Конституцию

К 5:00 мск ЦИК обработал 99,65% протоколов на голосовании по поправкам в Конституцию.
РБК вчера в 22:18
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Политика

Аксенов напомнил о ролике про Крым с участием Зеленского

Известия вчера в 11:38
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Общество

С 1 июля россияне смогут получить выплату в 10 тыс. рублей на детей

С 1 июля россияне смогут получить единовременную выплату в размере 10 тыс. рублей на каждого ребенка до 16 лет.
Известия вчера в 05:40
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Авто

В России с 1 июля три новых изменения для водителей вступят в силу

Ряд правил, которые должны были действовать с первого июля, перенесли на 2021 год.
Evo-rus.com 01:19
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Шоу-бизнес

Друг Харламова рассказал о его переживаниях из-за фильма «Текст»

Резидент Comedy Club Гарик Харламов хорошо держался, когда на него обрушились нападки пользователей соцсетей из-за эротических сцен в фильме "Текст" с участием его жены Кристины Асмус.
Известия 00:32
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Здоровье

Роспотребнадзор проверил россиян на антитела к коронавирусу

Исследование иммунитета населения к коронавирусу SARS-CoV-2 организовано Роспотребнадзором в 23 субъектах России с разной эпидемиологической ситуацией, сообщается на сайте службы.
Lenta.ru 01:50
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Политика

Экс-депутат Рады заявил о страхе Киева вернуть Донбасс под контроль

Как считает Мураев, боязнь киевских властей заключается том, что в случае возвращения самопровозглашенных республик под контроль Киев должен будет выплачивать жителям пенсии, искать резервы на восстановление территорий, а также разбираться — кто на самом деле «герой», а кто «преступник», после чего возбуждать уголовные дела против последних.
РБК 01:19
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Экономика

Объём ипотеки в России вырос на 3% в мае

В мае 2020 года объём ипотечных кредитов вырос на 3% по отношению к аналогичному периоду 2019-го.
RT на русском вчера в 08:07
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Общество

В России проиндексируют тарифы на услуги ЖКХ с 1 июля

Тарифы на услуги жилищнo-коммунальногo хозяйства вырастут в России с 1 июля.
Известия вчера в 19:06
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Происшествия

В Камчатском крае медведь напал на рыбака

Российская газета вчера в 23:44
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