Экономика
РБКБанки запустили переводы от компаний гражданам по номеру телефона
До сих пор через систему можно было осуществлять только переводы между счетами граждан в разных банках и переводы на брокерский счет, а также оплачивать товары и услуги в некоторых магазинах.
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с чего всё началось
Банки-участники созданной ЦБ Системы быстрых платежей (СБП) запустили новый сервис — переводы по номеру телефона от юридического лица в адрес физического (B2С), рассказали РБК два источника на платежном рынке.РБКвчера в 23:01
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Банки запустили новый сервис — переводы по номеру телефона от юридических лиц физическим
Авторадиовчера в 23:31
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Общество
У соавтора поправок нашли недвижимость на 450 млн
Центр антикоррупционной политики партии "Яблоко" нашел у одного из главных авторов поправок в Конституцию Талии Хабриевой элитную недвижимость на 450 млн рублей, сообщается 1июля на сайте партии.
SakhaNews вчера в 13:21
Шоу-бизнес
Саша Савельева призналась, что ее брак с Кириллом Сафоновым не идеален
Певица Саша Савельева не считает свой брак с Кириллом Сафоновым идеальным.
Mockva.ru вчера в 23:16
Кино
Запрет ЕС не помешает съёмкам сериала «Сокол и Зимний солдат»
Вашингтон, 1 июля 2020, 04:30 — REGNUM Запрет на посещение стран Евросоюза жителями США из-за эпидемии коронавируса не помешает проведению съёмок будущего сериала Marvel «Сокол и Зимний солдат».
REGNUM 30 июня в 21:30
Политика
Мэр Якутска против поправок к Конституции — это выстрел самому себе в ногу
Якутск, 2 июля 2020, 08:11 — REGNUM Мэр Якутска Сардана Авксентьева проголосовала 25 июня против внесения поправок в Конституцию РФ.
REGNUM 01:11
Наука
Выявлена причина алмазных дождей на Уране и Нептуне
Live24 30 июня в 05:37
Космос
Астрономы зафиксировали необъяснимое исчезновение гигантской звезды
Астрономы зафиксировали необъяснимое исчезновение гигантской звезды в галактике, расположенной в 75 млн световых лет от Земли.
Профиль 01:40
Шоу-бизнес
Ольга Бузова рассказала о перенесенной операции
Ольга Бузова рассказала о перенесенной операции Ольга Бузова нервничала перед операцией.
Экспресс газета 01:10
Политика
ЦИК огласила данные по голосованию после обработки 97,03% протоколов
Принятие поправок в Конституцию РФ поддержали 78,06% россиян, против высказались 21,13%, такие данные предоставила ЦИК после обработки 97,03% протоколов.
Известия вчера в 19:26
Экономика
Промышленники хотят выйти из списков получателей господдержки
Промышленники хотят выйти из списков получателей господдержки Многие компании, еще недавно боровшиеся за право войти в список системообразующих предприятий, предъявляют к нему все больше претензий.
Коммерсантъ вчера в 18:00
Игры
Ooblets выходит в ранний доступ 15 июля
Студия Glumberland наконец объявила дату выхода своей игры Ooblets в ранний доступ, и сделала это в коротком беззвучном трейлере.
Игромания.ру вчера в 12:17
Экономика
Экс-советник Путина предложил ввести налог на обмен валют
Экс-советник президента РФ Сергей Глазьев предложил ввести налог на валютные спекуляции.
URA.Ru 30 июня в 06:29
Общество
Говорят, детям от 16 до 18 лет тоже начислят коронавирусные выплаты. Рассказываем подробности
Пока же на государственном уровне есть три выплаты: пособие на три месяца детям до трех лет — 5 тысяч рублей, детям от 3 до 16 лет — разовая выплата 10 тысяч рублей и еще одна выплата всем детям от 0 до 16 лет.
НГС24 вчера в 21:00
Политика
NYT назвала «посредника между российскими агентами и талибами»
Американские спецслужбы считают, что посредником между российскими военными разведчиками и боевиками афганского движения «Талибан» (запрещенная в России организация) был некий наркоторговец Рахматулла Азизи, утверждает The New York Times со ссылкой на свои источники.
РБК вчера в 23:12
Общество
На Пушкинской площади в Москве проходит акция против поправок к Конституции
Коммерсантъ вчера в 11:51
Футбол
«Зенит» обыграл «Тамбов» в матче чемпионата России
«Тамбов» (25 очков) находится на 14-м месте.
Говорит Москва вчера в 12:48
Кино
Лапунов назвал реалистичным фильм HBO о пытках гомосексуалов в Чечне
Документальный фильм "Добро пожаловать в Чечню", премьера которого состоялась сегодня в США, точно изображает проблему преследований за сексуальную ориентацию в республике, заявил герой киноленты Максим Лапунов.
Кавказский узел 30 июня в 16:41
Общество
США ограничили доступ странам Европы к препарату от коронавируса
США скупили около 90 процентов трехмесячного запаса препарата ремдесивир, который применяют при лечении коронавируса.
Lenta.ru вчера в 10:34
Армия и оружие
Forbes рассказал о построенном в СССР корабле ВМС США
Forbes рассказал о построенном в СССР корабле Военно-мроских сил США.
Piter.tv 30 июня в 02:35
Общество
Собянин назвал маловероятной вторую волну коронавируса в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин назвал маловероятным возникновение второй волны эпидемии коронавируса в столице, передает «Интерфакс».
Ведомости вчера в 11:09
Общество
ЦИК обработал 99% протоколов на голосовании по поправкам в Конституцию
К 5:00 мск ЦИК обработал 99,65% протоколов на голосовании по поправкам в Конституцию.
РБК вчера в 22:18
Политика
Аксенов напомнил о ролике про Крым с участием Зеленского
Известия вчера в 11:38
Общество
С 1 июля россияне смогут получить выплату в 10 тыс. рублей на детей
С 1 июля россияне смогут получить единовременную выплату в размере 10 тыс. рублей на каждого ребенка до 16 лет.
Известия вчера в 05:40
Авто
В России с 1 июля три новых изменения для водителей вступят в силу
Ряд правил, которые должны были действовать с первого июля, перенесли на 2021 год.
Evo-rus.com 01:19
Шоу-бизнес
Друг Харламова рассказал о его переживаниях из-за фильма «Текст»
Резидент Comedy Club Гарик Харламов хорошо держался, когда на него обрушились нападки пользователей соцсетей из-за эротических сцен в фильме "Текст" с участием его жены Кристины Асмус.
Известия 00:32
Здоровье
Роспотребнадзор проверил россиян на антитела к коронавирусу
Исследование иммунитета населения к коронавирусу SARS-CoV-2 организовано Роспотребнадзором в 23 субъектах России с разной эпидемиологической ситуацией, сообщается на сайте службы.
Lenta.ru 01:50
Политика
Экс-депутат Рады заявил о страхе Киева вернуть Донбасс под контроль
Как считает Мураев, боязнь киевских властей заключается том, что в случае возвращения самопровозглашенных республик под контроль Киев должен будет выплачивать жителям пенсии, искать резервы на восстановление территорий, а также разбираться — кто на самом деле «герой», а кто «преступник», после чего возбуждать уголовные дела против последних.
РБК 01:19
Экономика
Объём ипотеки в России вырос на 3% в мае
В мае 2020 года объём ипотечных кредитов вырос на 3% по отношению к аналогичному периоду 2019-го.
RT на русском вчера в 08:07
Общество
В России проиндексируют тарифы на услуги ЖКХ с 1 июля
Тарифы на услуги жилищнo-коммунальногo хозяйства вырастут в России с 1 июля.
Известия вчера в 19:06
Происшествия
В Камчатском крае медведь напал на рыбака
Российская газета вчера в 23:44