Экономика
РБКБанки запустили переводы от компаний гражданам по номеру телефона
До сих пор через систему можно было осуществлять только переводы между счетами граждан в разных банках и переводы на брокерский счет, а также оплачивать товары и услуги в некоторых магазинах.
Читать в источнике
Оценить15
с чего всё началось
Банки — участники созданной ЦБ Системы быстрых платежей (СБП) запустили новый сервис — переводы по номеру телефона от юридического лица в адрес физического (b2c), рассказали РБК два источника на платежном рынке.РБКвчера в 23:01
Подробнее о событии
Показать все источники
Банки запустили новый сервис — переводы по номеру телефона от юридических лиц физическим
Авторадиовчера в 23:31
Автоматически обработано 7247 источников, обновлено в 02:50, Ашберн
Шоу-бизнес
Саша Савельева призналась, что ее брак с Кириллом Сафоновым не идеален
Mockva.ru вчера в 23:16
Общество
Бизнесмен Александр Лебедев стал совладельцем сети кафе «Андерсон»
В 2016 году Forbes оценивал состояние господина Лебедева в $400 млн. Сеть кафе «Андерсон» основана в 2009 году.
Коммерсантъ вчера в 23:21
Общество
В России предложили создать единую электронную базу ЖКХ
Минстрой России намерен собрать всю документацию на жилые дома в единой электронной базе.
Lenta.ru вчера в 19:09
Происшествия
Адвокат Ефремова рассказал о состоянии актера
Известия вчера в 20:35
Здоровье
На Украине выявили 664 новых случая коронавируса
На Украине выявили 664 новых случая коронавируса.
Газета.Ru вчера в 03:00
Общество
Путин поручил генпрокурору разобраться с арестом члена «списка Титова»
Президент Владимир Путин дал генпрокурору Игорю Краснову поручение разобраться в ситуации с арестом бывшего гендиректора компании «Трансфин-М» Дмитрия Зотова и доложить о них.
РБК 02:00
Шоу-бизнес
Бывшая самая молодая миллиардерша обнажила грудь на фотографии
Недавно Дженнер считалась самой молодой миллиардершей в мире, но в мае ее лишили этого статуса.
ИнфоСМИ вчера в 15:55
Общество
С 1 июля в России упразднён специальный знак «Инвалид» для автомобилей
Во многих регионах страны штраф выносится автоматически, при этом средства фото и видеофиксации не могут распознать установленный на машине знак, а считывают автомобильный номер для сверки его с базой данных.
Областная Рязанская Газета вчера в 04:29
Наука
Потенциально опасный свиной грипп выявлен в Китае
Среди них особое внимание специалисты уделили новому штамму - G4 EA H1N1, который имеет гены вируса H1N1, ставшего причиной пандемии свиного гриппа в 2009 году.
Live24 вчера в 03:57
Происшествия
В Западной Монголии объявлен карантин из-за бубонной чумы
Известия вчера в 08:59
Общество
Казахстан с 5 июля введет двухнедельный жесткий карантин
Власти Казахстана с 5 июля введут в стране двухнедельных жесткий карантин для борьбы с пандемией коронавируса.
Lenta.ru 02:33
Политика
Всего один регион России проголосовал против поправок в Конституцию
Явка составила 67,9% населения России. Единственным регионом, проголосовавшим против поправок, стал Ненецкий автономный округ (НАО).
Все новости (Нижний Тагил) 02:38
Общество
Памфилова заявила, что явка на голосовании по Конституции достигла 65%
Ранее «Мойка78» сообщала, что председатель ЦИК России Элла Памфилова назвала «очень достойной» явку на общероссийском голосовании по внесению поправок к Конституции РФ.
Мойка78 вчера в 15:04
Шоу-бизнес
Друг Харламова рассказал о его переживаниях из-за фильма «Текст»
Резидент Comedy Club Гарик Харламов хорошо держался, когда на него обрушились нападки пользователей соцсетей из-за эротических сцен в фильме "Текст" с участием его жены Кристины Асмус.
Известия 00:32
Общество
Бездомные и мигранты начали захватывать дома россиян в Испании
На фоне пандемии и закрытия границ бездомные выходцы преимущественно из африканских и восточноевропейских стран в Испании стали активно практиковать так называемый "сквоттинг" - самовольный захват жилых помещений.
Российская газета 01:07
Политика
В США выступили за новые санкции против РФ за якобы сговор с талибами
Сенатор-демократ от штата Нью-Джерси Боб Менендес внес на рассмотрение сената законопроект о новых санкциях в отношении России за якобы сговор с радикальным движением «Талибан» (запрещено в РФ).
Известия вчера в 13:58
Здоровье
В Сахалинской области за сутки выявили 29 случаев коронавируса
Как сообщает региональный оперативный штаб, в Сахалинской области коронавирусная инфекция подтвердилась еще у 29 человек.
RuNews24.ru 30 июня в 03:02
Общество
Серебренников не намерен покидать Россию, пока не выплатит штраф
РИА Новости вчера в 16:16
Общество
В Минэнерго России подсчитали экономию от «умного» учета электричества
С 1 июля в России действует закон о внедрении интеллектуальных систем учета электроэнергии, которые включают в себя, в частности, «умные» счетчики.
Известия вчера в 08:45
Политика
Экс-депутат Рады заявил о страхе Киева вернуть Донбасс под контроль
Как считает Мураев, боязнь киевских властей заключается том, что в случае возвращения самопровозглашенных республик под контроль Киев должен будет выплачивать жителям пенсии, искать резервы на восстановление территорий, а также разбираться — кто на самом деле «герой», а кто «преступник», после чего возбуждать уголовные дела против последних.
РБК 01:19
Политика
Аксенов опубликовал шуточный ролик про Крым с участием Зеленского
Глава Крыма Сергей Аксенов напомнил о шутке президента Украины Владимира Зеленского, когда тот еще был артистом студии "Квартал 95".
Газета.Ru 02:28
Энергетика
Нефть марки WTI подорожала на 93% по итогам второго квартала
Нефть марки WTI подорожала по итогам второго квартала текущего года на 93%, Brent - на 59%, свидетельствуют данные торгов.
РИА Новости 30 июня в 16:03
Общество
У соавтора поправок нашли недвижимость на 450 млн
Центр антикоррупционной политики партии "Яблоко" нашел у одного из главных авторов поправок в Конституцию Талии Хабриевой элитную недвижимость на 450 млн рублей, сообщается 1июля на сайте партии.
SakhaNews вчера в 13:21
Космос
Потоки нейтрино расскажут о приближающейся вспышке сверхновой
Недавнее исследование, посвященное изучению нейтрино, предваряющих вспышку сверхновой – крохотных частиц, наличие которых очень тяжело зафиксировать – помогло ученым стать на один шаг ближе к разгадке тайн последних этапов эволюции звезд.
AstroNews.ru вчера в 09:09
Политика
Мэр Якутска против поправок к Конституции — это выстрел самому себе в ногу
Якутск, 2 июля 2020, 08:11 — REGNUM Мэр Якутска Сардана Авксентьева проголосовала 25 июня против внесения поправок в Конституцию РФ.
REGNUM 01:11
Общество
Минпросвещения одобрило начало учебного года в школах 1 сентября
News-24.ru вчера в 02:24
Общество
В Карелии объявлены итоги голосования по поправкам в Конституцию
По последним данным, явка на голосование по поправкам в Конституцию РФ за шесть дней в Карелии составила 46,07%.
Карелинформ 01:44
Происшествия
Журналисту сломали руку при попытке вывести с избирательного участка
РБК 30 июня в 10:10
Политика
Поправки в Конституцию вступят в силу после подведения итогов ЦИК
Поправки в конституцию вступят в силу после того, как ЦИК подведет официальные итоги голосования, сообщил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.
РИА Новости 02:35