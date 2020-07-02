Экономика

РБКРБКБанки запустили переводы от компаний гражданам по номеру телефона

До сих пор через систему можно было осуществлять только переводы между счетами граждан в разных банках и переводы на брокерский счет, а также оплачивать товары и услуги в некоторых магазинах.
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с чего всё началось

Банки запустили переводы от компаний гражданам по номеру телефона

Банки — участники созданной ЦБ Системы быстрых платежей (СБП) запустили новый сервис — переводы по номеру телефона от юридического лица в адрес физического (b2c), рассказали РБК два источника на платежном рынке.
РБКвчера в 23:01

Подробнее о событии

Банки-участники системы быстрых платежей запустили переводы по номеру телефона от юридического лица физическому

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Поправки в Конституцию вступят в силу после подведения итогов ЦИК

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