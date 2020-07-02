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РБКРБК

Банки запустили переводы от компаний гражданам по номеру телефона

До сих пор через систему можно было осуществлять только переводы между счетами граждан в разных банках и переводы на брокерский счет, а также оплачивать товары и услуги в некоторых магазинах.В источнике
С чего всё началось

Банки запустили переводы от компаний гражданам по номеру телефона

Банки — участники созданной ЦБ Системы быстрых платежей (СБП) запустили новый сервис — переводы по номеру телефона от юридического лица в адрес физического (b2c), рассказали РБК два источника на платежном рынке.
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В России упростили перевод денег по номеру телефона

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Банки запустили переводы от компаний гражданам по номеру телефона

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РБК: банки запустили B2С переводы по номеру телефона

Коммерсантъ00:57

Банки запустили новый сервис — переводы по номеру телефона от юридических лиц физическим

Авторадио23:31

Банки запустили переводы от компаний гражданам по номеру телефона

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