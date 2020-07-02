Экономика
РБКБанки запустили переводы от компаний гражданам по номеру телефона
До сих пор через систему можно было осуществлять только переводы между счетами граждан в разных банках и переводы на брокерский счет, а также оплачивать товары и услуги в некоторых магазинах.
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с чего всё началось
Банки — участники созданной ЦБ Системы быстрых платежей (СБП) запустили новый сервис — переводы по номеру телефона от юридического лица в адрес физического (b2c), рассказали РБК два источника на платежном рынке.РБКвчера в 23:01
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Банки запустили новый сервис — переводы по номеру телефона от юридических лиц физическим
Авторадиовчера в 23:31
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Политика
Поправки в конституцию одобрили почти 78% избирателей
Ненецкий автономный округ стал единственным регионом, где большинство избирателей проголосовали против поправок — 54%.
BFM.ru 00:11
Происшествия
В Красногорске девочке пробило голову выброшенной из окна бутылкой
В подмосковном Красногорске четырехлетняя девочка попала в реанимацию из-за выброшенного из окна многоэтажки пакета с мусором.
Вести.Ru 01:47
Общество
Швеция начала расследование принятых против коронавируса мер
Комиссия даст оценку действиям правительства и региональных властей, которые те предприняли для борьбы с распространением инфекции, и сравнит их с мерами, принятыми в других странах.
РБК 01:28
Политика
В США выступили за новые санкции против РФ за якобы сговор с талибами
Сенатор-демократ от штата Нью-Джерси Боб Менендес внес на рассмотрение сената законопроект о новых санкциях в отношении России за якобы сговор с радикальным движением «Талибан» (запрещено в РФ).
Известия вчера в 13:58
Авто
С 1 июля 2020 года знак «инвалид» фактически перестанет действовать
Мимо фокуса внимания СМИ каким-то образом прошел тот факт, что с 1 июля 2020-го года сведения о машине, на которой перемещается инвалид, должны размещаться в Федеральном реестре инвалидов.
АвтоВзгляд 30 июня в 06:49
Здоровье
Без чего жир не уходит из организма рассказала эндокринолог
Без чего жир не уходит из организма объяснила известный эндокринолог. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 14:49
Политика
Путин сегодня обратится к россиянам
Президент России Владимир Путин выступит с телеобращением около 14:00, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 30 июня в 05:19
Общество
В Казахстане на две недели ввели ограничения из-за коронавируса
Власти Казахстана из-за роста заболеваемости коронавирусом решили с 5 июля ввести ограничительные меры на 14 дней.
РБК 03:23
Здоровье
В Сахалинской области за сутки выявили 29 случаев коронавируса
Как сообщает региональный оперативный штаб, в Сахалинской области коронавирусная инфекция подтвердилась еще у 29 человек.
RuNews24.ru 30 июня в 03:02
Авто
Subaru возглавил список автомобилей с худшими двигателями
Наиболее часто с аналогичной проблемой встречаются автомобили Subaru: Impreza 2006–2008.
МедиаПоток 30 июня в 01:10
Наука
Выявлена причина алмазных дождей на Уране и Нептуне
Live24 30 июня в 05:37
Происшествия
Чиновник Генпрокуратуры РФ уволен после нападения на полицейских
Заместитель начальника управления Генеральной прокуратуры России Игорь Мыльников уволен из ведомства после нападения на полицейских, остановивших его за пьяную езду.
Известия 30 июня в 11:41
Здоровье
На Украине выросло число заболевших коронавирусом
Во вторник вновь выросло количество больных коронавирусом на Украине. 30 июня зафиксировано 706 новых случаев.
Московский Комсомолец 30 июня в 04:28
Финансы
Как могут измениться курсы доллара и евро в июле
Официальный курс валют Центробанка на 1 июля установлен на уровне 70,44 рубля за доллар и 78,99 рубля за евро.
RT на русском вчера в 11:14
Шоу-бизнес
Вдова Виктора Проскурина хочет провести прощание с актером в Доме кино
Вдова заслуженного артиста РСФСР Виктора Проскурина Ирина Хонда хочет, чтобы прощание проходило публично и на сцене Дома кино.
Невские Новости вчера в 17:08
Общество
ФСБ в ходе операции изъяла 77 единиц оружия и 103 кг тротила
В результате из незаконного оборота изъято 77 единиц огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства: два пулемета, шесть автоматов, 11 пистолетов-пулеметов, 28 пистолетов и револьверов, 30 винтовок и карабинов, а также 23 ручные осколочные гранаты, 103 килограмма тротила, более 13,5 тыс. патронов различного калибра, 365 основных частей и комплектующих оружия.
ТАСС 02:43
Политика
Парламент Черногории легализовал однополые браки
Для принятия закона требовался 41 депутатский голос. В итоге в пользу однополых партнерств проголосовало 42 народных избранника.
Кавказ Пост 03:05
Общество
Врач опроверг миф о способности черники восстановить зрение
47 новостей 03:14
Игры
Презентация Microsoft Xbox Series X и игр для неё пройдёт 23 июля
Следующая презентация Xbox и показ игр Microsoft пройдёт 23 июля, сообщает Video Game Chronicles со ссылкой на собственные источники.
Чемпионат вчера в 10:23
Авто
Mercedes-Benz GLS стал самым бесполезным внедорожником для города
Автоновости дня 01:21
Политика
Аксенов опубликовал шуточный ролик про Крым с участием Зеленского
Глава Крыма Сергей Аксенов напомнил о шутке президента Украины Владимира Зеленского, когда тот еще был артистом студии "Квартал 95".
Газета.Ru 02:28
Общество
На Дворцовой площади Петербурга началась акция против поправок
На Дворцовой площади Петербурга началась акция против поправок Несколько десятков человек собрались на Дворцовой площади Петербурга на акцию против принятия поправок к Конституции.
Медиазона вчера в 09:20
Общество
«Ростелеком» заподозрил школьников в DDoS-атаках на учебные порталы
По словам опрошенных «Ростелекомом» специалистов образовательных порталов «Фоксворд» и «ЯКласс», уровень хакерского «мастерства» школьников растет — им удается «ддосить» учебные порталы, однако в некоторых случаях мощность атак говорит о том, что вывести ресурс из строя пытаются профессионалы, а на это необходимо потратить «много сил и средств, которых у школьников нет».
Известия 01:29
Происшествия
В Приморье якутянин убил криминального авторитета-земляка
Личность погибшего установлена — он находился в федеральном розыске, объявленном полицией Сунтарского района Якутии за совершение тяжкого преступления, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УВМД края.
REGNUM 01:49
Авто
Genesis запустил сервис подписки на автомобили в России
Премиальный бренд Hyundai – Genesis – запустил в России сервис подписки на свои автомобили.
Автоновости дня 30 июня в 11:35
Экономика
Промышленники хотят выйти из списков получателей господдержки
В протоколе совещания у первого вице-премьера Андрея Белоусова от 12 мая действительно говорится, что все промышленные компании, вошедшие в список, должны зарегистрироваться в системах ГИСП или ГИС ТЭК и еженедельно обновлять информацию о финансово-экономическом состоянии.
Коммерсантъ вчера в 18:00
Политика
Минтранс опроверг сообщение об открытии рейсов в Турцию с 15 июля
О возобновлении авиасообщения с Турцией с 15 июля речи не идет, заявил журналистам министр транспорта Евгений Дитрих.
РИА Новости 30 июня в 05:57
Общество
Путин поручил генпрокурору разобраться с арестом члена «списка Титова»
Президент Владимир Путин дал генпрокурору Игорю Краснову поручение разобраться в ситуации с арестом бывшего гендиректора компании «Трансфин-М» Дмитрия Зотова и доложить о них.
РБК 02:00
Авто
Hyundai построит в России завод по производству двигателей
В дальнейшем планируется выпускать ежегодно до 330 000 двигателей. Строительство обойдется в 13,1 млрд рублей инвестиций.
Evo-rus.com 00:44