Банки — участники созданной ЦБ Системы быстрых платежей (СБП) запустили новый сервис — переводы по номеру телефона от юридического лица в адрес физического (b2c), рассказали РБК два источника на платежном рынке.

с чего всё началось

До сих пор через систему можно было осуществлять только переводы между счетами граждан в разных банках и переводы на брокерский счет, а также оплачивать товары и услуги в некоторых магазинах.

Банки запустили переводы от компаний гражданам по номеру телефона

Общество Швеция начала расследование принятых против коронавируса мер Комиссия даст оценку действиям правительства и региональных властей, которые те предприняли для борьбы с распространением инфекции, и сравнит их с мерами, принятыми в других странах. 6

Авто С 1 июля 2020 года знак «инвалид» фактически перестанет действовать Мимо фокуса внимания СМИ каким-то образом прошел тот факт, что с 1 июля 2020-го года сведения о машине, на которой перемещается инвалид, должны размещаться в Федеральном реестре инвалидов.

Политика Путин сегодня обратится к россиянам Президент России Владимир Путин выступит с телеобращением около 14:00, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. 7,1K

Происшествия Чиновник Генпрокуратуры РФ уволен после нападения на полицейских Заместитель начальника управления Генеральной прокуратуры России Игорь Мыльников уволен из ведомства после нападения на полицейских, остановивших его за пьяную езду. 762

Здоровье На Украине выросло число заболевших коронавирусом Во вторник вновь выросло количество больных коронавирусом на Украине. 30 июня зафиксировано 706 новых случаев. 1

Общество ФСБ в ходе операции изъяла 77 единиц оружия и 103 кг тротила В результате из незаконного оборота изъято 77 единиц огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства: два пулемета, шесть автоматов, 11 пистолетов-пулеметов, 28 пистолетов и револьверов, 30 винтовок и карабинов, а также 23 ручные осколочные гранаты, 103 килограмма тротила, более 13,5 тыс. патронов различного калибра, 365 основных частей и комплектующих оружия.

Политика Парламент Черногории легализовал однополые браки Для принятия закона требовался 41 депутатский голос. В итоге в пользу однополых партнерств проголосовало 42 народных избранника. 7

Игры Презентация Microsoft Xbox Series X и игр для неё пройдёт 23 июля Следующая презентация Xbox и показ игр Microsoft пройдёт 23 июля, сообщает Video Game Chronicles со ссылкой на собственные источники.

Общество На Дворцовой площади Петербурга началась акция против поправок На Дворцовой площади Петербурга началась акция против поправок Несколько десятков человек собрались на Дворцовой площади Петербурга на акцию против принятия поправок к Конституции. 2,2K

Общество «Ростелеком» заподозрил школьников в DDoS-атаках на учебные порталы По словам опрошенных «Ростелекомом» специалистов образовательных порталов «Фоксворд» и «ЯКласс», уровень хакерского «мастерства» школьников растет — им удается «ддосить» учебные порталы, однако в некоторых случаях мощность атак говорит о том, что вывести ресурс из строя пытаются профессионалы, а на это необходимо потратить «много сил и средств, которых у школьников нет». 2

Происшествия В Приморье якутянин убил криминального авторитета-земляка Личность погибшего установлена — он находился в федеральном розыске, объявленном полицией Сунтарского района Якутии за совершение тяжкого преступления, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УВМД края. 3

Экономика Промышленники хотят выйти из списков получателей господдержки В протоколе совещания у первого вице-премьера Андрея Белоусова от 12 мая действительно говорится, что все промышленные компании, вошедшие в список, должны зарегистрироваться в системах ГИСП или ГИС ТЭК и еженедельно обновлять информацию о финансово-экономическом состоянии. 11