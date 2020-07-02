Банки — участники созданной ЦБ Системы быстрых платежей (СБП) запустили новый сервис — переводы по номеру телефона от юридического лица в адрес физического (b2c), рассказали РБК два источника на платежном рынке.

с чего всё началось

До сих пор через систему можно было осуществлять только переводы между счетами граждан в разных банках и переводы на брокерский счет, а также оплачивать товары и услуги в некоторых магазинах.

Банки запустили переводы от компаний гражданам по номеру телефона

Политика Путин сегодня обратится к россиянам Президент России Владимир Путин выступит с телеобращением около 14:00, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. 7,1K

Общество В России за сутки выявили 6 760 случаев заражения коронавирусом Число выявленных за сутки случаев заражения коронавирусом в России составило 6 760, уже неделю ежесуточный прирост - меньше 7 тыс. случаев.

Экономика Состояние самого богатого в мире человека достигло $172 миллиардов Состояние богатейшего человека мира - главы компании Amazon - Джеффа Безоса подскочило до нового исторического рекорда в 171,6 миллиарда долларов, пишет агентство Блумберг со ссылкой на рассчитываемый им рейтинг Bloomberg Billionaires Index (BBI). 12

Политика Экс-депутат Рады заявил о страхе Киева вернуть Донбасс под контроль Как считает Мураев, боязнь киевских властей заключается том, что в случае возвращения самопровозглашенных республик под контроль Киев должен будет выплачивать жителям пенсии, искать резервы на восстановление территорий, а также разбираться — кто на самом деле «герой», а кто «преступник», после чего возбуждать уголовные дела против последних. 355

Экономика Промышленники хотят выйти из списков получателей господдержки В протоколе совещания у первого вице-премьера Андрея Белоусова от 12 мая действительно говорится, что все промышленные компании, вошедшие в список, должны зарегистрироваться в системах ГИСП или ГИС ТЭК и еженедельно обновлять информацию о финансово-экономическом состоянии. 21

Армия и оружие Россия продемонстрировала используемое в Сирии оружие В параде Победы, прошедшем на авиабазе "Хмеймим", в составе колонны прошли ОТРК "Искандер-М", бронеавтомобили "Тигр-М" и "Тайфун", бронетранспортёры БТР-82А и зенитные ракетно-артиллерийские комплексы "Панцирь". 1

Здоровье В больницы Красноярского края поступило лекарство от коронавируса «Северный город» – В базовые стационары Красноярского края поступило лекарство от COVID-19. Об этом 2 июля сообщили в Минздраве региона. 8

Здоровье Сахалинская областная поликлиника заработала после пандемии Сахалинская областная поликлиника возобновляет работу с сегодняшнего дня, 2 июля. Ее будут вести очно и в телемедицинском режиме.

Экономика В каких городах выросли цены на новостройки По итогам первого полугодия в 70 крупных городах с населением более 300 тысяч человек цены на новостройки выросли в цене на шесть процентов, следует из данных исследования федерального портала.

Происшествия После падения на девочку бутылки с 23 этажа завели уголовное дело По данным подмосковного управления МВД, пакет с мусором, в котором находилась злополучная бутылка, с балкона общего пользования на 23 этаже выбросили друзья проживающего в доме семилетнего мальчика, заглянувшие к нему в гости. 121

Общество Итоги голосования по Конституции в Раменках признаны недействительными Территориальная избирательная комиссия приняла решение признать недействительными результаты голосования на одном из участков в Раменках, где был замечен вброс бюллетеней в КОИБ, сообщил "Интерфаксу" зампред Общественной палаты Москвы Алексей Венедиктов. 547