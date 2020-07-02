Экономика
РБКБанки запустили переводы от компаний гражданам по номеру телефона
До сих пор через систему можно было осуществлять только переводы между счетами граждан в разных банках и переводы на брокерский счет, а также оплачивать товары и услуги в некоторых магазинах.
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с чего всё началось
Банки — участники созданной ЦБ Системы быстрых платежей (СБП) запустили новый сервис — переводы по номеру телефона от юридического лица в адрес физического (b2c), рассказали РБК два источника на платежном рынке.РБКвчера в 23:01
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Наука
Янтарь помог ученым узнать цвет древних насекомых
Evo-rus.com вчера в 10:24
Политика
В США выступили за новые санкции против РФ за якобы сговор с талибами
Сенатор-демократ от штата Нью-Джерси Боб Менендес внес на рассмотрение сената законопроект о новых санкциях в отношении России за якобы сговор с радикальным движением «Талибан» (запрещено в РФ).
Известия вчера в 13:58
Политика
ЦИК обработал 99,52% протоколов голосования по поправкам в Конституцию
Голосование по поправкам в Конституцию РФ завершилось. Специалисты Центральной избирательной комиссии обработали 99,52% протоколов.
Mockva.ru 01:57
Политика
Путин сегодня обратится к россиянам
Президент России Владимир Путин выступит с телеобращением около 14:00, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 30 июня в 05:19
Общество
В России за сутки выявили 6 760 случаев заражения коронавирусом
Число выявленных за сутки случаев заражения коронавирусом в России составило 6 760, уже неделю ежесуточный прирост - меньше 7 тыс. случаев.
ТАСС 03:56
Общество
В Казахстане с 5 июля на две недели введут карантин из-за коронавируса
С 5 июля в Казахстане введут двухнедельный карантин, сообщила пресс-служба правительства.
РИА Новости 03:37
Экономика
Состояние самого богатого в мире человека достигло $172 миллиардов
Состояние богатейшего человека мира - главы компании Amazon - Джеффа Безоса подскочило до нового исторического рекорда в 171,6 миллиарда долларов, пишет агентство Блумберг со ссылкой на рассчитываемый им рейтинг Bloomberg Billionaires Index (BBI).
РИА Новости 02:18
Общество
Россия начала экспортировать лекарство для лечения коронавируса
Россия начала экспорт препарата «Авифавир» для лечения коронавируса в Белоруссию.
РБК 04:00
Политика
Экс-депутат Рады заявил о страхе Киева вернуть Донбасс под контроль
Как считает Мураев, боязнь киевских властей заключается том, что в случае возвращения самопровозглашенных республик под контроль Киев должен будет выплачивать жителям пенсии, искать резервы на восстановление территорий, а также разбираться — кто на самом деле «герой», а кто «преступник», после чего возбуждать уголовные дела против последних.
РБК 01:19
Политика
Поправки к Конституции поддержали 77,92% россиян
Результаты следующие: поправки к Конституции России поддержали 77,92% голосовавших, против выступили 21,27%.
Woman.ru 03:26
Экономика
Промышленники хотят выйти из списков получателей господдержки
В протоколе совещания у первого вице-премьера Андрея Белоусова от 12 мая действительно говорится, что все промышленные компании, вошедшие в список, должны зарегистрироваться в системах ГИСП или ГИС ТЭК и еженедельно обновлять информацию о финансово-экономическом состоянии.
Коммерсантъ вчера в 18:00
Культура
Скончался снимавшийся на «Ленфильме» актёр Виктор Проскурин
Скончался популярный актер театра и кино Виктор Проскурин.
Live24 вчера в 01:58
Общество
США ограничили доступ странам Европы к препарату от коронавируса
США скупили около 90 процентов трехмесячного запаса препарата ремдесивир, который применяют при лечении коронавируса.
Lenta.ru вчера в 10:34
Происшествия
В Анапе погиб восьмилетний мальчик, которого засыпало песком на пляже
Восьмилетний мальчик умер после того, как его засыпало песком на пляже вблизи Анапы.
ТАСС 30 июня в 09:33
Армия и оружие
Россия продемонстрировала используемое в Сирии оружие
В параде Победы, прошедшем на авиабазе "Хмеймим", в составе колонны прошли ОТРК "Искандер-М", бронеавтомобили "Тигр-М" и "Тайфун", бронетранспортёры БТР-82А и зенитные ракетно-артиллерийские комплексы "Панцирь".
Discover24 03:34
Политика
Чечня стала лидером по явке на голосовании по поправкам
В Чечне наблюдается самая высокая явка на голосовании по поправкам в Конституцию среди всех регионов России.
Известия вчера в 13:02
Здоровье
В больницы Красноярского края поступило лекарство от коронавируса
«Северный город» – В базовые стационары Красноярского края поступило лекарство от COVID-19. Об этом 2 июля сообщили в Минздраве региона.
Северный город 04:00
Общество
В Москве прошла без задержаний несанкционированная акция против принятия поправок
ТАСС вчера в 16:15
Происшествия
Полиция в Сиэтле ликвидировала «автономную зону Капитолийского холма»
Полиция ликвидировала самопровозглашенную «автономную зону Капитолийского холма» в городе Сиэтл в американском штате Вашингтон.
Ведомости вчера в 19:50
Здоровье
Сахалинская областная поликлиника заработала после пандемии
Сахалинская областная поликлиника возобновляет работу с сегодняшнего дня, 2 июля. Ее будут вести очно и в телемедицинском режиме.
АСТВ 01:03
Общество
На Урале в больнице для пациентов с COVID-19 скончалась депутат
Депутат Екатеринбургской городской думы Елена Дерягина скончалась утром в четверг в городской больнице, принимающей пациентов с коронавирусной инфекцией.
Российская газета 02:44
Общество
Бизнесмен Александр Лебедев стал совладельцем сети кафе «Андерсон»
В 2016 году Forbes оценивал состояние господина Лебедева в $400 млн. Сеть кафе «Андерсон» основана в 2009 году.
Коммерсантъ вчера в 23:21
Экономика
В каких городах выросли цены на новостройки
По итогам первого полугодия в 70 крупных городах с населением более 300 тысяч человек цены на новостройки выросли в цене на шесть процентов, следует из данных исследования федерального портала.
Российская газета вчера в 23:00
Происшествия
После падения на девочку бутылки с 23 этажа завели уголовное дело
По данным подмосковного управления МВД, пакет с мусором, в котором находилась злополучная бутылка, с балкона общего пользования на 23 этаже выбросили друзья проживающего в доме семилетнего мальчика, заглянувшие к нему в гости.
Вести.Ru 03:21
Общество
Итоги голосования по Конституции в Раменках признаны недействительными
Территориальная избирательная комиссия приняла решение признать недействительными результаты голосования на одном из участков в Раменках, где был замечен вброс бюллетеней в КОИБ, сообщил "Интерфаксу" зампред Общественной палаты Москвы Алексей Венедиктов.
Интерфакс вчера в 18:27
Культура
Выставка работ Сальвадора Дали откроется в Плёсе
2 июля в в Левитановском культурном центре Плёсского музея-заповедника откроется выставка работ Сальвадора Дали.
Культуромания 30 июня в 08:08
Общество
В России проиндексируют тарифы на услуги ЖКХ с 1 июля
Тарифы на услуги жилищнo-коммунальногo хозяйства вырастут в России с 1 июля.
Известия вчера в 19:06
Политика
Аксенов опубликовал шуточный ролик про Крым с участием Зеленского
Глава Крыма Сергей Аксенов напомнил о шутке президента Украины Владимира Зеленского, когда тот еще был артистом студии "Квартал 95".
Газета.Ru 02:28
Происшествия
В Петербурге преступник ударил шилом в сердце мужчину из-за самоката
Санкт-Петербург, 2 июля 2020, 10:04 — REGNUM В Санкт-Петербурге полиция задержала злоумышленника, который напал на мужчину в лифте, чтобы отобрать у него электрический самокат, и ударил жертву в грудь шилом.
REGNUM 03:04
Футбол
Вторая подряд игра «Оренбурга» отменена из-за вспышки коронавируса
Отмечается, «Оренбургу» Роспотребнадзор запретил проводить матч из-за вспышки коронавируса в команде.
Vprognoze.ru вчера в 07:03