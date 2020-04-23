Крупные банки в период всеобщей самоизоляции зафиксировали рост активности мошенников, пытающихся похитить средства их клиентов. Об этом РБК рассказали представители ВТБ и Промсвязьбанка.

Банки заявили о росте активности мошенников в период самоизоляции

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