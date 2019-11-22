Экономика

Российская газетаРоссийская газетаБанки заявили о возможном снижении ставок по кредитам за биометрию

Программа лояльности может охватывать не только оформление банковских услуг, но и систему биоэквайринга - возможности оплачивать покупки в магазинах с помощью биометрии. Однако многие клиенты опасаются сдавать биометрию на фоне новостей об утечке персональных данных.
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с чего всё началось

Лицевые льготы: банки готовы снизить ставки для кредитов по биометрии

Кредитные организации рассматривают возможность уменьшения ставок по займам, выданным с помощью биометрии, рассказали «Известиям» в крупнейших российских банках.
Известиявчера в 16:01

Подробнее о событии

Биометрия поможет снизить ставки по займам

Телеканал 360°вчера в 17:58

Банки назвали условие снижения ставок по кредитам

РИА Новостивчера в 18:58

Россияне получат скидки в банках в обмен на отпечатки пальцев

URA.Ruвчера в 18:46

Россиянам за биометрию снизят ставки по кредитам

Lenta.ruвчера в 18:01

Банки заявили о возможном снижении ставок по кредитам за биометрию

РБКвчера в 20:36

«Известия»: банки могут снизить ставки по займам, выданным с помощью биометрии

ТАССвчера в 17:42

Банки в России готовы снизить ставки для кредитов по биометрии

Известиявчера в 18:14
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Автоматически обработаны 7064 источника, обновлено вчера в 23:59, Ашберн
Шоу-бизнес

Экс-супруг Лолиты живет с новой возлюбленной в элитном районе Москвы

Пятый канал вчера в 17:57
Общество

В Петербурге учительницу уволили за откровенный блог в Twitter

Газета.Ru вчера в 09:57
Здоровье

Роспотребнадзор рассказал, как лучше всего принимать антибиотики

Специалисты Роспотребнадзора привели рекомендации по правилам приема антибиотиков, чтобы не дать развиться устойчивости микробов к ним, сообщается на сайте ведомства.
РИА Новости вчера в 21:16
Шоу-бизнес

Муж Ксении Бородиной получил травму лица у себя дома

Муж Ксении Бородиной Курбан Омаров получил травму лица, находясь при этом дома. В связи с этим он обратился за медицинской помощью.
VSE42.RU вчера в 00:20
Происшествия

У аэропорта Екатеринбурга у мужчины украли 30 млн рублей

«Около аэропорта Кольцово совершено вооруженное нападение на мужчину, у него украли около 30 млн рублей», — приводит ТАСС слова источника в экстренных службах.
RT на русском вчера в 23:53
Политика

Оранжевая революция: 15 лет назад украинцы впервые вышли на Майдан

МИР 24 вчера в 22:51
Общество

Перечислены наиболее подверженные риску исчезновения профессии

Эксперты Института развития интернета (ИРИ) выяснили, какие профессии первыми могут исчезнуть из-за новых технологий.
Газета.Ru вчера в 22:29
Космос

Космонавт Рязанский: МКС тянет Россию на дно

Космонавт Сергей Рязанский заявил, что Международная космическая станция «тянет на дно» Россию.
Свободная Пресса вчера в 01:47
Политика

Иск фонда Навального к Путину зарегистрирован судом

Иск Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального к российскому президенту Владимиру Путину зарегистрирован 21 ноября Тверским судом Москвы.
REGNUM вчера в 15:39
Общество

Приказ о новом порядке медосмотра для водителей отложили в Минздраве

Приказ о новом порядке медосмотра для водителей отложили в Минздраве.
Время Пресс вчера в 07:03
Спорт

Президент ВФЛА Дмитрий Шляхтин временно отстранен из-за «дела Лысенко»

Президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин временно отстранен от занимаемой должности, передает Независимый легкоатлетический орган (AIU).
Спорт день за днем вчера в 12:59
Общество

В США российского программиста приговорили к четырем годам тюрьмы

Федеральный суд Южного округа штата Нью-Йорк приговорил к четырем годам тюрьмы российского программиста Станислава Лисова, признавшего вину в совершении хакерских атак.
Дождь вчера в 13:22
Политика

Госдеп призвал Турцию избавиться от российских С-400

Турция должна избавиться от российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400, иначе может столкнуться с американскими санкциями.
ТАСС вчера в 13:45
Экономика

В московских аптеках появилась услуга экспресс-кредитования

Сеть «Самсон-фарма» и МТС-банк запустили первую на рынке услугу экспресс-кредитования в аптеках, сообщает «Коммерсантъ».
Ведомости вчера в 20:52
Политика

Возможную причастность РФ к событиям в Каталонии расследуют в Испании

Судья Верховного суда Испании Мануэль Гарсиа-Кастельон запустил расследование в отношении возможной активности группы, связанной с российскими разведслужбами, в Каталонии.
News.ru вчера в 07:45
Авто

Под Казанью открылся крупнейший мегамолл в РФ по продаже автомобилей

На трассе М7 под Казанью Президент РТ Рустам Минниханов открыл крупнейший в стране мегамолл по продаже автомобилей, общей площадью почти 8 га, сообщает ИА «Татар-информ».
Московский Комсомолец 20 ноября в 11:30
Происшествия

В Кузбассе нашли расчлененное тело школьной уборщицы

В поселке Бачатский в Кемеровской области в квартире одного из домов обнаружили расчлененное тело женщины.
РБК вчера в 23:34
Кино

«Игре престолов» сняли альтернативный финал

Актер добавил, что итоговая версия финала во многом удивила его, хотя многие моменты ему понравились.
Культуромания вчера в 11:48
Фигурное катание

Туктамышева рассказала о заработках на льду

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала, чем в плане финансов отличаются ледовые шоу от официальных соревнований.
News.ru вчера в 18:33
Политика

Вучич прокомментировал скандал с российским разведчиком в Сербии

Сербское Агентство информационной безопасности уже давно осведомлено о деятельности в стране российского разведчика, заявил на пресс-конференции президент Сербии Александр Вучич.
Коммерсантъ вчера в 16:28
Общество

Адвокат Кадырова решил не защищать солдата Шамсутдинова

Адвокат главы Чечни Рамзана Кадырова — Саид-Магомед Чапанов — не будет представлять в суде интересы тюменского срочника Рамиля Шамсутдинова, который расстрелял своих сослуживцев после караула.
Национальная служба новостей вчера в 23:44
Происшествия

Суд в Приморье освободил расхитителя бюджетных средств

Летом Фрунзенский районный суд Владивостока осудил Дроздова на семь лет за хищение 300 миллионов рублей бюджетных средств.
Российская газета вчера в 23:46
Единоборства

Президент WBC раскритиковал Ковалёва

Глава Всемирного боксёрского совета Маурисио Сулейман возмущён заявлением россиянина Сергея Ковалёва о том, что он не имел шансов на победу в бою с мексиканцем Саулем Альваресом.
RT на русском вчера в 14:28
Общество

Оскорбившую жителей Петрозаводска чиновницу уволят

Начальника управления культуры администрации Петрозаводска Анну Лесонен уволят за пост в фейсбуке, оскорбляющий жителей города.
РИА Новости вчера в 10:02
Происшествия

Молдавский танкер терпит бедствие в Одесском заливе

Танкер «Делфи» под флагом Молдавии терпит бедствие в Одесском заливе. Об этом сообщает украинское издание «Думская».
Известия вчера в 20:35
Происшествия

В прокуратуре заявили о склонности стрелка из Благовещенска к суициду

У студента, устроившего стрельбу в колледже Благовещенска, были суицидальные наклонности.
РБК вчера в 22:00
Политика

ФСБ РФ не крала унитазы с задержанных украинских кораблей

Накануне погранслужба ФСБ РФ передала Украине задержанные год назад за нарушение российской границы три корабля.
Госновости вчера в 08:50
Технологии

Павел Дуров призвал пользователей удалить WhatsApp со смартфонов

Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров призвал пользователей удалить WhatsApp со смартфонов.
RZN.info вчера в 01:01
Общество

В Новороссийске ввели режим ЧС из-за ураганного ветра

В ведомстве уточнили, что в связи с предстоящим ураганом мэр города Игорь Дяченко провел внеплановое заседание, по итогам которого было принято решение о введении на территории города режима чрезвычайной ситуации.
Российская газета вчера в 12:35
Шоу-бизнес

Звезда «Дома-2» Саша Черно объявила о беременности

В последний раз Черно объявила о разрыве с Оганесяном 8 сентября. Звезда обвинила супруга в измене и флирте с другими девушками.
Телепрограмма вчера в 12:25
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