Кредитные организации рассматривают возможность уменьшения ставок по займам, выданным с помощью биометрии, рассказали «Известиям» в крупнейших российских банках.

с чего всё началось

Программа лояльности может охватывать не только оформление банковских услуг, но и систему биоэквайринга - возможности оплачивать покупки в магазинах с помощью биометрии. Однако многие клиенты опасаются сдавать биометрию на фоне новостей об утечке персональных данных.

Банки заявили о возможном снижении ставок по кредитам за биометрию

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