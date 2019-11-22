Экономика
Российская газетаБанки заявили о возможном снижении ставок по кредитам за биометрию
Программа лояльности может охватывать не только оформление банковских услуг, но и систему биоэквайринга - возможности оплачивать покупки в магазинах с помощью биометрии. Однако многие клиенты опасаются сдавать биометрию на фоне новостей об утечке персональных данных.
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с чего всё началось
Кредитные организации рассматривают возможность уменьшения ставок по займам, выданным с помощью биометрии, рассказали «Известиям» в крупнейших российских банках.Известиявчера в 16:01
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Шоу-бизнес
Экс-супруг Лолиты живет с новой возлюбленной в элитном районе Москвы
Общество
В Петербурге учительницу уволили за откровенный блог в Twitter
Здоровье
Роспотребнадзор рассказал, как лучше всего принимать антибиотики
Специалисты Роспотребнадзора привели рекомендации по правилам приема антибиотиков, чтобы не дать развиться устойчивости микробов к ним, сообщается на сайте ведомства.
Шоу-бизнес
Муж Ксении Бородиной получил травму лица у себя дома
Муж Ксении Бородиной Курбан Омаров получил травму лица, находясь при этом дома. В связи с этим он обратился за медицинской помощью.
Происшествия
У аэропорта Екатеринбурга у мужчины украли 30 млн рублей
«Около аэропорта Кольцово совершено вооруженное нападение на мужчину, у него украли около 30 млн рублей», — приводит ТАСС слова источника в экстренных службах.
Политика
Оранжевая революция: 15 лет назад украинцы впервые вышли на Майдан
Общество
Перечислены наиболее подверженные риску исчезновения профессии
Эксперты Института развития интернета (ИРИ) выяснили, какие профессии первыми могут исчезнуть из-за новых технологий.
Космос
Космонавт Рязанский: МКС тянет Россию на дно
Космонавт Сергей Рязанский заявил, что Международная космическая станция «тянет на дно» Россию.
Политика
Иск фонда Навального к Путину зарегистрирован судом
Иск Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального к российскому президенту Владимиру Путину зарегистрирован 21 ноября Тверским судом Москвы.
Общество
Приказ о новом порядке медосмотра для водителей отложили в Минздраве
Приказ о новом порядке медосмотра для водителей отложили в Минздраве.
Спорт
Президент ВФЛА Дмитрий Шляхтин временно отстранен из-за «дела Лысенко»
Президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин временно отстранен от занимаемой должности, передает Независимый легкоатлетический орган (AIU).
Общество
В США российского программиста приговорили к четырем годам тюрьмы
Федеральный суд Южного округа штата Нью-Йорк приговорил к четырем годам тюрьмы российского программиста Станислава Лисова, признавшего вину в совершении хакерских атак.
Политика
Госдеп призвал Турцию избавиться от российских С-400
Турция должна избавиться от российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400, иначе может столкнуться с американскими санкциями.
Экономика
В московских аптеках появилась услуга экспресс-кредитования
Сеть «Самсон-фарма» и МТС-банк запустили первую на рынке услугу экспресс-кредитования в аптеках, сообщает «Коммерсантъ».
Политика
Возможную причастность РФ к событиям в Каталонии расследуют в Испании
Судья Верховного суда Испании Мануэль Гарсиа-Кастельон запустил расследование в отношении возможной активности группы, связанной с российскими разведслужбами, в Каталонии.
Авто
Под Казанью открылся крупнейший мегамолл в РФ по продаже автомобилей
На трассе М7 под Казанью Президент РТ Рустам Минниханов открыл крупнейший в стране мегамолл по продаже автомобилей, общей площадью почти 8 га, сообщает ИА «Татар-информ».
Происшествия
В Кузбассе нашли расчлененное тело школьной уборщицы
В поселке Бачатский в Кемеровской области в квартире одного из домов обнаружили расчлененное тело женщины.
Кино
«Игре престолов» сняли альтернативный финал
Актер добавил, что итоговая версия финала во многом удивила его, хотя многие моменты ему понравились.
Фигурное катание
Туктамышева рассказала о заработках на льду
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала, чем в плане финансов отличаются ледовые шоу от официальных соревнований.
Политика
Вучич прокомментировал скандал с российским разведчиком в Сербии
Сербское Агентство информационной безопасности уже давно осведомлено о деятельности в стране российского разведчика, заявил на пресс-конференции президент Сербии Александр Вучич.
Общество
Адвокат Кадырова решил не защищать солдата Шамсутдинова
Адвокат главы Чечни Рамзана Кадырова — Саид-Магомед Чапанов — не будет представлять в суде интересы тюменского срочника Рамиля Шамсутдинова, который расстрелял своих сослуживцев после караула.
Происшествия
Суд в Приморье освободил расхитителя бюджетных средств
Летом Фрунзенский районный суд Владивостока осудил Дроздова на семь лет за хищение 300 миллионов рублей бюджетных средств.
Единоборства
Президент WBC раскритиковал Ковалёва
Глава Всемирного боксёрского совета Маурисио Сулейман возмущён заявлением россиянина Сергея Ковалёва о том, что он не имел шансов на победу в бою с мексиканцем Саулем Альваресом.
Общество
Оскорбившую жителей Петрозаводска чиновницу уволят
Начальника управления культуры администрации Петрозаводска Анну Лесонен уволят за пост в фейсбуке, оскорбляющий жителей города.
Происшествия
Молдавский танкер терпит бедствие в Одесском заливе
Танкер «Делфи» под флагом Молдавии терпит бедствие в Одесском заливе. Об этом сообщает украинское издание «Думская».
Происшествия
В прокуратуре заявили о склонности стрелка из Благовещенска к суициду
У студента, устроившего стрельбу в колледже Благовещенска, были суицидальные наклонности.
Политика
ФСБ РФ не крала унитазы с задержанных украинских кораблей
Накануне погранслужба ФСБ РФ передала Украине задержанные год назад за нарушение российской границы три корабля.
Технологии
Павел Дуров призвал пользователей удалить WhatsApp со смартфонов
Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров призвал пользователей удалить WhatsApp со смартфонов.
Общество
В Новороссийске ввели режим ЧС из-за ураганного ветра
В ведомстве уточнили, что в связи с предстоящим ураганом мэр города Игорь Дяченко провел внеплановое заседание, по итогам которого было принято решение о введении на территории города режима чрезвычайной ситуации.
Шоу-бизнес
Звезда «Дома-2» Саша Черно объявила о беременности
В последний раз Черно объявила о разрыве с Оганесяном 8 сентября. Звезда обвинила супруга в измене и флирте с другими девушками.