Экономика

РБКРБКБанки заявили о возможном снижении ставок по кредитам за биометрию

О готовности внедрить систему биометрии в программу лояльности изданию заявили в банках «Открытие», «Абсолют», «Хоум Кредит», «Ак Барс» и Промсвязьбанке. При этом организации еще не готовы озвучить, на сколько будет снижена ставка по кредитам в таких случаях.
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с чего всё началось

Лицевые льготы: банки готовы снизить ставки для кредитов по биометрии

Кредитные организации рассматривают возможность уменьшения ставок по займам, выданным с помощью биометрии, рассказали «Известиям» в крупнейших российских банках.
Известия16:01

Подробнее о событии

Банки в России готовы снизить ставки для кредитов по биометрии

Известия18:14

«Известия»: банки могут снизить ставки по займам, выданным с помощью биометрии

ТАСС17:42

Банки назвали условие снижения ставок по кредитам

РИА Новости18:58

Россиянам за биометрию снизят ставки по кредитам

Lenta.ru18:01

Банки заявили о возможном снижении ставок по кредитам за биометрию

РБК20:36

Биометрия поможет снизить ставки по займам

Телеканал 360°17:58

Россияне получат скидки в банках в обмен на отпечатки пальцев

URA.Ru18:46
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Автоматически обработаны 7064 источника, обновлено в 22:07, Ашберн
Армия и оружие

Слабое место своей защиты от возможных атак РФ и Китая назвали в США

Ранее News.ru сообщал, что два сценария войны США и России рассмотрели в издании Mysl Polska.
News.ru 21:29
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США обвинили власти Сирии в обстреле лагеря для беженцев в Идлибе

Госдепартамент США обвинил власти Сирии в обстреле лагеря для беженцев Ках в провинции Идлиб и призвал все стороны вернуться к соблюдению режима прекращения огня.
РИА Новости 19:59
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Reuters узнал о планах Exxon Mobil продать активы на $25 млрд

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Футбол

UEFA утвердил составы корзин для жеребьевки группового этапа Евро-2020

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) утвердил состав корзин при жеребьевке финальной части Евро-2020.
Телеканал 360° вчера в 18:27
Армия и оружие

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Летчики Военно-транспортной авиации (ВТА) России должны быть готовы в любой момент сбросить бомбы в любой точке Земли, сообщил журналистам командующий ВТА России Владимир Бенедиктов.
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Медик, одобрившая новую систему медосмотра водителей, уволилась

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Znak.com 13:06
Общество

Лобода попала на постер группы Тилля Линдеманна

Певица Светлана Лобода оказалась на постере группы Lindemann, основанной солистом Rammstein Тиллем Линдеманном и Петером Тэгтгреном.
РИА Новости 18:18
Авто

Новый Kia Optima показали официально

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Автоновости дня 08:00
Здоровье

Увеличение стоимости медсправки для водительских прав в России отложено

Увеличение стоимости медицинской справки для получения водительского удостоверения в России отложили на неопределенный срок, сообщил журналистом первый заместитель министра здравоохранения РТ Альмир Абашев.
Татар-информ 09:19
Происшествия

Самолет Turkish Airlines совершил аварийную посадку в аэропорту Одессы

Российская газета 17:28
Происшествия

Танкер под флагом Молдавии сел на мель недалеко от Одессы

Небольшой танкер "Делфи" под флагом Молдавии сильным штормом сорвало с якоря и отнесло в сторону Одессы.
Российская газета 20:34
Кино

Власти решили собирать данные о просмотрах сериалов в интернете

Министерство культуры подготовило поправки в закон о кинематографии, согласно которым с 2021 года государство начнет собирать данные о просмотре фильмов и сериалов в онлайн-кинотеатрах, сообщает в пятницу газета «Ведомости» со ссылкой на пояснительную записку к документу.
РБК 20:46
Общество

В США под зданием школы нашли кладбище с 145 могилами

На территории школы King High School в американском городе Тампа, штат Флорида, было найдено кладбище с 145 могилами.
РИА Новости 19:50
Политика

Госдума приняла поправки о физлицах-иноагентах

Госдума в третьем чтении приняла поправки к закону «О СМИ», согласно которым иностранными агентами могут быть признаны физические лица, сотрудничающие со СМИ-иноагентами и получающие иностранное финансирование.
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Политика

Генпрокурор Израиля предъявит Нетаньяху обвинения в коррупции

Генпрокурор Израиля Авихай Мандельблит объявил о решении предъявить премьеру страны Биньямину Нетаньяху обвинения по трем уголовным делам о коррупции.
Ведомости 12:53
Политика

Ветеран «АТО»: Путин нам всем надавал по лицу вывернутыми трусами

Возвращение Россией Киеву украинских кораблей, с которых якобы было снято оборудование и даже унитазы — это провокация Москвы перед встречей в «нормандском формате».
ИА Новороссия 10:30
Общество

Частный детектив из Германии просится на суд по делу МН17

Своё расследование Реш вёл с 2014 года, а через год швейцарская прокуратура по запросу Нидерландов вскрыла его банковскую ячейку и забрала документы по делу, которые детективу до сих пор так и не вернули.
News.ru 16:00
Здоровье

Минздрав Чувашии прокомментировал цены на медсправки для водителей

В республике средняя цена не превысит 5 тысяч рублей Минздрав Чувашии опубликовал разъяснения о росте цен на медосмотр для водителей.
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Происшествия

Следствие озвучило первые выводы о трагедии на теплотрассе в Пензе

В четверг СУ СК по Пензенской области обнародовал первые результаты предварительного расследования трагедии на теплотрассе в Пензе, где в яму с кипятком упал легковой автомобиль, погибли двое мужчин.
Российская газета 05:57
Происшествия

В небе над Лос-Анджелесом пролетел горящий Boeing

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Названы способы использования старых смартфонов

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Общество

Путин увел Доронину с награждения в Кремле

Татьяна Доронина на церемонии о чем-то шепталась с президентом, а потом просто вцепилась в его руку, и ВВП увел ее с собой.
Московский Комсомолец 12:08
Экономика

Аптеки предложили покупать лекарства в кредит под 23% годовых

"Партнером выступает МТС-банк, который предлагает целевой потребительский кредит на сумму от 3 тыс. до 300 тыс. руб. Ставка — 23% годовых, срок кредитования — от трех месяцев до года", — пишет "Коммерсант".
URA.Ru 20:35
Авто

Кроссовер Kia Seltos получил внедорожные модификации

В рамках дня-открытия автосалона в Лос-Анджелесе состоялась официальная премьера специальных версий кроссовера Kia Seltos для США, а также его «внедорожных» концепт-модификаций под названиями X-Line Trail Attack Concept и X-Line Urban Concept.
Daily-Motor.Ru 02:54
ЖКХ

На Алтае ввели режим ЧС из-за проблем с отоплением

Власти Алтайского края ввели режим ЧС в городе Яровое из-за регулярных перебоев с отоплением, сообщает РИА "Новости".
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Гаджеты

Xiaomi представила в России смартфоны Mi Note 10 и Redmi Note 8T

Компания Xiaomi анонсировала в России очередную новинку серии Mi Note — смартфон Mi Note 10, оснащённый 108-мегапиксельной камерой, и Redmi Note 8T — нового представителя семейства смартфонов Redmi.
3DNews 15:10
Шоу-бизнес

Ангелина Вовк возмущена возвращением Софии Ротару в Россию

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Роспотребнадзор рассказал, как лучше всего принимать антибиотики

Специалисты Роспотребнадзора привели рекомендации по правилам приема антибиотиков, чтобы не дать развиться устойчивости микробов к ним, сообщается на сайте ведомства.
РИА Новости 21:16
Космос

В NASA сообщили об угрозе падения астероида на Землю

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Российские ЗРПК «Панцирь-С» впервые сбили израильские ракеты в Сирии

СМИ сообщили об уничтожении российскими ЗРПК «Панцирь-С» израильских ракет.
Avia.pro 06:45
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