Экономика

РБКРБКБанки заявили о возможном снижении ставок по кредитам за биометрию

О готовности внедрить систему биометрии в программу лояльности изданию заявили в банках «Открытие», «Абсолют», «Хоум Кредит», «Ак Барс» и Промсвязьбанке. При этом организации еще не готовы озвучить, на сколько будет снижена ставка по кредитам в таких случаях.
Читать в источнике
Комментировать14
с чего всё началось

Лицевые льготы: банки готовы снизить ставки для кредитов по биометрии

Кредитные организации рассматривают возможность уменьшения ставок по займам, выданным с помощью биометрии, рассказали «Известиям» в крупнейших российских банках.
Известия16:01

Подробнее о событии

Банки заявили о возможном снижении ставок по кредитам за биометрию

РБК20:36

Банки назвали условие снижения ставок по кредитам

РИА Новости18:58

Россиянам за биометрию снизят ставки по кредитам

Lenta.ru18:01

Россияне получат скидки в банках в обмен на отпечатки пальцев

URA.Ru18:46

Биометрия поможет снизить ставки по займам

Телеканал 360°17:58

«Известия»: банки могут снизить ставки по займам, выданным с помощью биометрии

ТАСС17:42

Банки в России готовы снизить ставки для кредитов по биометрии

Известия18:14
Показать все источники
Автоматически обработаны 7064 источника, обновлено в 23:00, Ашберн
Футбол

Кривцов откровенно высказался об уходе Ракицкого из сборной Украины

Футболист донецкого "Шахтера" Сергей Кривцов прокомментировал решение защитника петербургского "Зенита" Ярослава Ракицкого прекратить выступления за сборную Украины, сообщает Российский Диалог со ссылкой на Диалог.UA.
Российский Диалог 10:22
Авто

Аналитик назвала самый выгодный тип автомобилей в России

Главный аналитик центра отраслевых исследований и консалтинга Финансового университета при правительстве РФ Ирина Сосенкина сравнила расходы на «топливо» и назвала самый выгодный тип автомобиля для россиян.
Автоновости дня 21:39
Авто

Новый Kia Optima показали официально

Компания KIA рассекретила седан KIA K5 (Optima) нового поколения и уже начала прием заказов на него.
Автоновости дня 08:00
Происшествия

Землетрясение магнитудой 6,1 произошло на Камчатке

REGNUM вчера в 19:52
Общество

Директор национального центра наркологии подтвердила своё увольнение

Татьяна Клименко покинула должность директора Национального научного центра наркологии — филиала Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии имени В. П. Сербского Минздрава России.
RT на русском 12:26
Общество

Пожилым людям рассказали, что предотвращает болезни сердца

В журнале Medical Xpress появилась статья о выводах экспертов американского комитета врачей по ответственной медицине.
Независимый публицист 20:01
Культура

Доронина и президент. Деятели культуры требуют исправить «грубую ошибку» Минкульта

Письмо дышит гневом: "То, как развивается конфликт в реальности, делает очевидным, что Министерством культуры РФ допущена грубая ошибка, и ее надо исправить как можно скорее".
Новая газета 07:06
Теннис

Российские теннисисты вышли в четвертьфинал Кубка Дэвиса

Сборная России по теннису заняла второе место в группе В Кубка Дэвиса. Команда вышла в четвертьфинал турнира.
Pravda.Ru 01:21
Политика

CNN узнал о подделке сотрудником ФБР документа из «российского дела»

Возможный подлог в документах по расследованию предполагаемых связей команды Трампа с Россией лишь подпитывают обвинения президента США и его союзников в том, что ФБР допустило правонарушения при расследовании «российского дела», замечает телеканал.
РБК 22:47
Политика

Киев может подать апелляцию на решение Дании по «Северному потоку — 2»

Украина рассматривает возможность подачи апелляции на решение Дании разрешить строительство в своих территориальных водах газопровода «Северный поток — 2». Об этом в интервью «24 каналу» заявил министр энергетики Украины Алексей Оржель.
RT на русском 11:26
Шоу-бизнес

Бузова в трусах на фоне храма возмутила жителей Петербурга

ТВ Центр 10:38
Игры

Функция Remote Play Together стала доступна всем пользователям Steam

News.ru 03:17
Наука

Суп может помочь справиться с малярией

Британские ученые обнаружили, что есть супы, мешающие бесполому размножению возбудителя малярии, и тем самым останавливающие инфекцию.
Neva.Today 19 ноября в 16:35
Футбол

ФК «Тамбов» матчем с «Локомотивом» откроет 17 тур РПЛ

Онлайн Тамбов.ру 11:00
Армия и оружие

США озвучили слабое место своей защиты от России и Китая

Причиной слабого места американской защиты являются неправильные приоритеты: ВМС США хотят больше кораблей, а не ракет, а ВВС - пилотируемые аппараты вместо беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).
Российская газета 22:28
Экономика

Помощник Путина назвал три составляющих экономического роста России

Андрей Белоусов, помощник президента, рассказал о трех составляющих для ускорения экономического роста России.
Вести.Ru 18:39
Транспорт

Начал движение первый поезд Московских центральных диаметров

Сегодня в 04:02 от Нахабино в сторону Подольска по маршруту D-2 поехал первый поезд Московских центральных диаметров.
Российская газета вчера в 20:02
Интернет

Twitter разрешил пользователям скрывать ответы на свои твиты

Twitter с 22 ноября позволил пользователям скрывать ответы на свои твиты, чтобы люди чувствовали себя комфортно и безопасно.
Телеканал RTVI 13:51
Футбол

«Ювентус» договорился о трансфере Алексея Миранчука

Туринский "Ювентус" договорился о трансфере полузащитника московского "Локомотива" Алексея Миранчука, сообщает Sport Mediaset.
Газета.Ru 10:59
Происшествия

Самолет Turkish Airlines совершил аварийную посадку в Одессе

РБК 16:36
Происшествия

Следствие озвучило первые выводы о трагедии на теплотрассе в Пензе

В четверг СУ СК по Пензенской области обнародовал первые результаты предварительного расследования трагедии на теплотрассе в Пензе, где в яму с кипятком упал легковой автомобиль, погибли двое мужчин.
Российская газета 05:57
Политика

Луганск ответил на требование Зеленского убрать флаги ЛНР

Глава МИД ЛНР Владислав Дейнего отметил, что президент Украины Владимир Зеленский выразил пренебрежение к донбасскому народу, заявив о намерении убрать флаги республики, замеченные в районе пропуска в Станице Луганской, пишет ФАН.
Народные новости 18:54
Шоу-бизнес

Наталья Ветлицкая: «Рождение ребенка не сделало меня счастливой»

Может, так и было, но сейчас Ветлицкая признается: «Рождение ребенка не сделало меня счастливой».
7Дней.ру 05:00
Общество

ФБК рассказал о дачах Рогозина и его тестя за 350 млн рублей

ФБК оценил землю и дом Рогозина в 200 млн, а соседний участок — в 150 млн рублей.
БИЗНЕС Online 08:17
Армия и оружие

Украинцы не смогли доказать «кражу» унитазов на возвращенных кораблях

Киев опубликовал фотографии возвращенных Россией кораблей «Никополь», «Яны Капу» и «Бердянск», которые были задержаны в Керченском проливе за провокацию.
ФАН 07:25
Происшествия

В Челябинской области ищут 22-летнего солдата-контрактника

Как сообщало ИА REGNUM, также в Челябинской области ищут 15-летнюю девочку. Она ушла из дома в Верхних Уфалей ещё 16 ноября.
REGNUM вчера в 07:46
Кино

Государство соберет данные о просмотрах сериалов в интернете

Министерство, онлайн-кинотеатры и продюсеры потратили почти весь этот год, чтобы согласовать поправки, Минкульт уже направил их в правительство, рассказали «Ведомостям» сотрудники двух медиакомпаний.
Ведомости 16:45
Общество

Чиновницу в Петрозаводске решено уволить за пост в социальных сетях

Начальника управления культуры администрации Петрозаводска Анну Лесонсен приняла решение уволить администрация города Петрозаводска за оскорбительный пост в социальных сетях.
REGNUM 10:58
Происшествия

Вооруженные грабители отняли у мужчины 30 миллионов рублей

Добычей злоумышленников стали 30 миллионов рублей, сообщает агентство ТАСС. Нападавшие скрылись на автомобиле.
Вести.Ru 12:42
Фигурное катание

Туктамышева рассказала о заработках на льду

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала, чем в плане финансов отличаются ледовые шоу от официальных соревнований.
News.ru 18:33
Как работают Яндекс.Новости?
Главное