Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
Ведомости
Ведомости

Банки заявили об угрозе кредиткам из-за штрафов за навязанные услуги

Потребитель может с помощью кредитной карты брать деньги в долг у банка, переводить с нее средства и снимать наличные, обычно, с комиссией. Принятие законопроекта может создать риск признания дополнительных услуг по счету и по карте незаконными.В источнике
С чего всё началось
РБК

Банки увидели угрозу кредитным картам из-за штрафов за навязанные услуги

Весной 2020 года правительство внесло в Госдуму законопроект, направленный на защиту интересов заемщиков. Поправки к действующему закону «О потребительском кредите», в частности, запретят банкам обуславливать выдачу ссуды, например, покупкой клиентом страховки и дополнительных услуг.
РБК00:00
Подробнее о событии
URA.Ru

В России могут исчезнуть кредитки

URA.Ru03:27
Вести.Ru

Банкиры предупредили об угрозе для кредитных карт в России

Вести.Ru02:51
РИА Новости

Банки предупредили об угрозе кредиткам из-за штрафов за навязанные услуги

РИА Новости02:45
Телеканал 360°

Банки предупредили о сложностях с кредитками из-за штрафов за навязанные услуги

Телеканал 360°02:02
Коммерсантъ

Банки сообщили о рисках для кредиток из-за законопроекта о запрете навязывания услуг

Коммерсантъ01:46
Lenta.ru

Кредитные карты в России оказались под угрозой

Lenta.ru00:26
РБК

Банки увидели угрозу кредитным картам из-за штрафов за навязанные услуги

РБК00:00

Губернатор Алтайского края госпитализирован с двусторонней пневмонией

«В воскресенье, 27 сентября, губернатор Алтайского края Виктор Томенко, проходивший ранее лечение от коронавируса дома, доставлен с двусторонней пневмонией в краевую клиническую больницу, где он находится на стационарном лечении», — говорится в сообщении.
RT на русском03:27
116

Минобороны Армении: Армия обороны Карабаха вернула утерянные позиции

«После возвращения ряда боевых позиций, ранее утерянных подразделениями Армии обороны (Нагорного Карабаха), несколько десятков трупов противника, находятся на армянской стороне», — указали в армянском военном ведомстве.
Евразия Daily02:18
3

Рособрнадзор обсудит идею сдачи ЕГЭ только для поступления в вуз

Рособрнадзор получил предложения отказаться от обязательной сдачи Единого госэкзамена (ЕГЭ) всеми выпускниками школ и оставить экзамены только для абитуриентов вузов, сообщила пресс-служба ведомства.
Ведомости03:36
1

В Крыму сообщили об американских БПЛА у границ региона

«На границе с Крымом активность украинских БПЛА сошла на нет после активизации американских дронов в экономической морской зоне полуострова», — цитирует РИА Новости источник в силовых структурах республики.
RT на русском21:55
5

Познер раскритиковал позицию Запада по отношению к российской вакцине

Владимир Познер раскритиковал позицию западных стран по отношению к российской вакцине от коронавируса "Спутник V". Журналист подчеркнул, что у него нет повода сомневаться в правдивости заявлений российских ученых.
Российская газета00:16
1,3K