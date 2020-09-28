Банки заявили об угрозе кредиткам из-за штрафов за навязанные услуги
Смотрите также
Гонка этапа «Формулы-2» в Сочи приостановлена из-за аварии
Кудрин ожидает, что цены на нефть не опустятся ниже $40 за баррель
Spiegel: Меркель тайно посещала Навального в клинике Шарите
Умер российский актер Никита Логинов
На Пекинском автосалоне представили летающий двухместный электромобиль
Опубликовано видео едва не коснувшегося Земли метеорита
Число пострадавших при обрушении перехода в Ступино увеличилось до 54
Шесть человек погибли в ДТП с автобусом в Калининградской области
Победившей на выборах уборщице дадут двух кураторов от партии и власти
«Даллас» обыграл «Тампу» в пятом матче финала НХЛ
Роспотребнадзор дал рекомендации пожилым людям в связи с коронавирусом
Площадь пожаров в Воронежской области выросла вдвое, превысив 200 га
Банки заявили об угрозе кредиткам из-за штрафов за навязанные услуги
Spiegel: Меркель тайно посещала Навального в клинике Шарите
Сына иркутского экс-губернатора задержали по делу о крупном хищении
Кудрин ожидает, что цены на нефть не опустятся ниже $40 за баррель
NYT: Трамп не платил подоходный налог в течение 10 лет
Суд в США временно заблокировал запрет на скачивание TikTok
Потребитель может с помощью кредитной карты брать деньги в долг у банка, переводить с нее средства и снимать наличные, обычно, с комиссией. Принятие законопроекта может создать риск признания дополнительных услуг по счету и по карте незаконными.В источнике
С чего всё началось
Банки увидели угрозу кредитным картам из-за штрафов за навязанные услуги
Весной 2020 года правительство внесло в Госдуму законопроект, направленный на защиту интересов заемщиков. Поправки к действующему закону «О потребительском кредите», в частности, запретят банкам обуславливать выдачу ссуды, например, покупкой клиентом страховки и дополнительных услуг.
РБК00:00
Подробнее о событии