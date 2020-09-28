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Ведомости
Ведомости

Банки заявили об угрозе кредиткам из-за штрафов за навязанные услуги

Потребитель может с помощью кредитной карты брать деньги в долг у банка, переводить с нее средства и снимать наличные, обычно, с комиссией. Принятие законопроекта может создать риск признания дополнительных услуг по счету и по карте незаконными.В источнике
С чего всё началось
РБК

Банки увидели угрозу кредитным картам из-за штрафов за навязанные услуги

Весной 2020 года правительство внесло в Госдуму законопроект, направленный на защиту интересов заемщиков. Поправки к действующему закону «О потребительском кредите», в частности, запретят банкам обуславливать выдачу ссуды, например, покупкой клиентом страховки и дополнительных услуг.
РБК00:00
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Телеканал 360°

Банки предупредили о сложностях с кредитками из-за штрафов за навязанные услуги

Телеканал 360°02:02
РИА Новости

Банки предупредили об угрозе кредиткам из-за штрафов за навязанные услуги

РИА Новости02:45
Ведомости

Банки заявили об угрозе кредиткам из-за штрафов за навязанные услуги

Ведомости02:31
Вести.Ru

Банкиры предупредили об угрозе для кредитных карт в России

Вести.Ru02:51
Коммерсантъ

Банки сообщили о рисках для кредиток из-за законопроекта о запрете навязывания услуг

Коммерсантъ01:46
Lenta.ru

Кредитные карты в России оказались под угрозой

Lenta.ru00:26
РБК

Банки увидели угрозу кредитным картам из-за штрафов за навязанные услуги

РБК00:00

В Госдуме оценили шулерство в новом расчете МРОТ

Москва, 28 сентября 2020, 09:48 — REGNUM Лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов назвал новую методику расчета МРОТ «шулерским трюком с целью узаконить отсутствие реальной борьбы с бедностью в стране», передает корреспондент ИА REGNUM 28 сентября.
REGNUM02:48
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Москва и Подмосковье ввели новые меры для людей 65+ из-за коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьев в связи с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией сообщили о введении новых мер для пожилых людей, беременных и людей с хроническими заболеваниями, а также о рекомендации работодателям перевести сотрудников на дистанционную работу.
Известия18:43
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ЕС не банкомат: Боррель призвал Украину самостоятельно решать проблемы

Panoramic / ZUMAPRESS.com Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель попросил Киев не ждать, что проблемы страны решатся с помощью применения внешних сил.
РЕН ТВ25 сентября в 12:14
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В Петербурге полиция ищет родителей брошенной на улице девочки

Сотрудники полиции устанавливают личности родителей девочки, оставленной на улице в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
РИА Новости03:06
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Россиянам пообещали аномальную погоду зимой

Синоптики прогнозируют разнонаправленные температурные аномалии на территории страны с октября по март, выделяется февраль - в этом месяце большинство жителей страны ждет месяц холоднее, чем в 2019 году, говорится в опубликованном на сайте Гидрометцентра "Вероятностном прогнозе температурного режима в России в отопительный период с октября по март".
РИА Новости03:03