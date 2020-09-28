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Ведомости
Ведомости

Банки заявили об угрозе кредиткам из-за штрафов за навязанные услуги

Потребитель может с помощью кредитной карты брать деньги в долг у банка, переводить с нее средства и снимать наличные, обычно, с комиссией. Принятие законопроекта может создать риск признания дополнительных услуг по счету и по карте незаконными.В источнике
С чего всё началось
РБК

Банки увидели угрозу кредитным картам из-за штрафов за навязанные услуги

Весной 2020 года правительство внесло в Госдуму законопроект, направленный на защиту интересов заемщиков. Поправки к действующему закону «О потребительском кредите», в частности, запретят банкам обуславливать выдачу ссуды, например, покупкой клиентом страховки и дополнительных услуг.
РБК00:00
Подробнее о событии
Коммерсантъ

Банки сообщили о рисках для кредиток из-за законопроекта о запрете навязывания услуг

Коммерсантъ01:46
Вести.Ru

Банкиры предупредили об угрозе для кредитных карт в России

Вести.Ru02:51
РИА Новости

Банки предупредили об угрозе кредиткам из-за штрафов за навязанные услуги

РИА Новости02:45
Телеканал 360°

Банки предупредили о сложностях с кредитками из-за штрафов за навязанные услуги

Телеканал 360°02:02
URA.Ru

В России могут исчезнуть кредитки

URA.Ru03:27
Lenta.ru

Кредитные карты в России оказались под угрозой

Lenta.ru00:26
РБК

Банки увидели угрозу кредитным картам из-за штрафов за навязанные услуги

РБК00:00

«Даллас» победил «Тампу» в пятом матче финала Кубка Стэнли

В ночь с субботы на воскресенье состоялся пятый матч финальной серии в рамках Кубка Стэнли по хоккею между "Тампой-Бэй" и "Далласом" Победу в сегодняшнем противостоянии одержали представители "Старз".
«Даллас» победил «Тампу» в пятом матче финала Кубка Стэнли
Честный рейтинг букмекероввчера в 08:30
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В Курске пройдет Манхэттенский фестиваль короткометражного кино

Более 400 кинотеатров, арт-пространств, музеев, библиотек и университетов России одновременно покажут программу и проведут голосование самого большого в мире зрительского жюри, выбрав наилучший фильм в рамках Манхэттенского фестиваля короткометражек, который проходит в России уже в 15-ый раз.
46ТВ03:18

Рособрнадзор обсудит идею сдачи ЕГЭ только для поступления в вуз

Рособрнадзор получил предложения отказаться от обязательной сдачи Единого госэкзамена (ЕГЭ) всеми выпускниками школ и оставить экзамены только для абитуриентов вузов, сообщила пресс-служба ведомства.
Ведомости03:36

Губернатор Алтайского края госпитализирован с двусторонней пневмонией

«В воскресенье, 27 сентября, губернатор Алтайского края Виктор Томенко, проходивший ранее лечение от коронавируса дома, доставлен с двусторонней пневмонией в краевую клиническую больницу, где он находится на стационарном лечении», — говорится в сообщении.
RT на русском03:27
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От AstraZeneca требуют раскрыть правду о болезнях испытателей вакцины

Компания AstraZeneca остается в эпицентре скандала, связанного с не самыми удовлетворительными результатами испытаний новейшей вакцины против коронавируса, в связи с тем, что в ходе тестов у добровольцев начали проявляться симптомы странных болезней.
Известиявчера в 20:40
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Угольщики предлагают расширить Восточный полигон вдвое

Аналитики говорят, что, прежде чем устанавливать такие высокие цели по Восточному полигону, нужно принять решение по ключевым развилкам, таким как строительство Северомуйского тоннеля-2 и специализация Транссиба на контейнерном движении.
Коммерсантъ17:55

В Госдуме оценили шулерство в новом расчете МРОТ

Москва, 28 сентября 2020, 09:48 — REGNUM Лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов назвал новую методику расчета МРОТ «шулерским трюком с целью узаконить отсутствие реальной борьбы с бедностью в стране», передает корреспондент ИА REGNUM 28 сентября.
REGNUM02:48
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Азербайджан показал ход боевых действий на освобождаемых территориях (ВИДЕО)

Ранее сообщалось, что сегодня подразделения армии Азербайджана в ходе продвижения с высот и выгодных позиций, освобожденных от ВС Армении, продолжили контрнаступательную операцию.
Вестник Кавказа03:06
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