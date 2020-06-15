Финансы
РЕН ТВБанки ждут снижения ключевой ставки до 5 процентов
Аналитики крупнейших российских банков ожидают снижения ключевой ставки на пять десятых процентного пункта на заседании 19 июня. Таким образом, ключевая ставка снизится до пяти процентов, сообщают "Известия".
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Происшествия
Чеченцы устроили беспорядки во французском городе
Lenta.ru вчера в 22:54
Политика
Россия вышлет двух чешских дипломатов
В начале июня премьер Чехии Андрей Бабиш заявил, что правительство Чехии приняло решение о высылке из страны двух российских дипломатов, что связано с историей о якобы перевозке рицина.
РИА Новости вчера в 07:14
Футбол
Экс-президент ФИФА оценил ЧМ-2018 в России
Знаменитый футбольный чиновник из Швейцарии Зепп Блаттер заявил, что был в восторге от уровня проведения чемпионата мира 2018 года.
ProstoProSport 01:54
Общество
В Госдуме оценили слова Бони о «россиянах-нищебродах»
Депутат Госдумы Виталий Милонов раскритиковал телеведущую Викторию Боню, назвавшую получающих минимальную зарплату россиян нищебродами и алкоголиками.
Газета.Ru 04:11
Происшествия
Адвокат Ефремова рассказал, почему артист напился перед ДТП
RuNews24.ru вчера в 12:02
Происшествия
В Красноярске завели дело на побившую внучку бабушку
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту нанесения побоев малолетнему ребенку в Красноярске.
Российская газета 02:25
Общество
Президента Арктической академии наук заподозрили в госизмене
Президенту Арктической академии наук в Санкт-Петербурге Валерию Митько предъявили обвинение в государственной измене, сообщил РИА Новости его адвокат Иван Павлов.
РИА Новости вчера в 02:34
Происшествия
В Забайкалье четыре человека погибли, спасая тонущую в реке девочку
В Забайкальском крае погибли четыре человека, спасая тонущую 15-летнюю девочку. Об этом заявили в пресс-службе СК России по региону.
RT на русском 01:26
Происшествия
В сети появилось видео стрельбы на Ленинском проспекте в Москве
Говорит Москва вчера в 10:00
Энергетика
Кабмин может увеличить до 60% субсидирование перевода машин на газ
Правительство поддержало инициативу министра энергетики Александра Новака, который предложил увеличить на 30% субсидии на перевод машин с бензина на газ.
Газета.Ru 03:11
Политика
В Кремле прокомментировали отмену парада Победы в регионах
МордовМедиа вчера в 07:55
Общество
Названы регионы России с наибольшим числом новых случаев коронавируса
Меньше всего заражений зафиксировали в Ненецком автономном округе (3) и Севастополе (2). Всего за последние сутки в России выявлено 8246 случаев коронавируса в 83 регионах.
Lenta.ru 03:57
Происшествия
Обнародовано видео ссоры историка Соколова с убитой им аспиранткой
Видео ссоры обвиняемого в убийстве 63-летнего историка Олега Соколова с будущей жертвой, 24-летней аспиранткой Анастасией Ещенко было обнародовано в сети.
Газета.Ru 03:07
Политика
Кандидат в президенты Польши назвал абсурдом строительство канала на Балткосе
Кандидат в президенты Польши Шимон Холовня назвал абсурдом строительство канала на Балтийской косе.
Клопс 03:51
Общество
Сенатор Кутепов предложил сократить новогодние праздники в 2021 году
"В целях компенсации количества вынужденных нерабочих дней для поддержания экономики предприятий и организаций законопроектом предлагается сократить в 2021 году период новогодних каникул и сделать рабочую неделю с 4 по 8 января, за исключением 7 января", - говорится в документе, текст которого есть в распоряжении РИА Новости.
РИА Новости 03:14
Энергетика
Мировые цены на нефть снижаются
Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в августе снизились на 3,15% — до $37,51 за баррель.
RT на русском вчера в 01:22
Происшествия
Суд избрал меру пресечения украинскому радикалу Стерненко
Киев, 15 июня 2020, 22:01 — REGNUM Бывший главарь «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Одессе Сергей Стерненко, которого подозревают в убийстве, будет находиться под круглосуточным домашним арестом, сообщило 15 июня издание Liga.net.
REGNUM вчера в 15:01
Общество
Федеральные власти США в июле возобновят смертную казнь
В июле прошлого года сообщалось, что федеральные власти США возобновляют практику смертной казни в качестве исключительной меры наказания после почти 20 лет перерыва.
РИА Новости вчера в 21:05
Политика
Южная Корея заявила, что КНДР взорвала Межкорейский офис связи
Министерство объединения Республики Корея сообщило, что КНДР взорвала Межкорейский офис связи, передает агентство Yonhap.
Коммерсантъ 03:13
Наука
Обнаружена мощная защита от коронавируса
Ученые из исследовательского института Скриппса (США) обнаружили в крови пациентов, которые выздоровели от COVID-19, антитела, обеспечивающие мощную защиту от коронавирусной инфекции.
Профиль 03:51
Кино
На экраны выйдет сериал «Ненастье» Сергея Урсуляка
Культуромания 13 июня в 03:45
Армия и оружие
Пушилин распорядился снизить степень боеготовности в ДНР
Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин приказал снизить степень боеготовности в субъекте с понедельника, 15 июня.
ФАН 14 июня в 06:21
Политика
США могут выделить $10 млн на подготовку к ядерным испытаниям
Комитет Сената Конгресса США по вооруженным силам одобрил выделение $10 млн на проекты, которые позволят сократить время, необходимое для проведения ядерных испытаний, если они потребуются.
Коммерсантъ 01:26
Происшествия
Калечившая пациенток лжехирург Алена Верди умерла, не выходя из комы
Как сообщают местные СМИ, речь идет об Алене Верди, которая без соответствующего диплома работала пластическим хирургом и искалечила многих пациенток, за что ее стали называть "краснодарская Франкенштейн".
Вести.Ru вчера в 04:39
Общество
Российские школы оборудуют камерами с функцией распознавания лиц
Российские школы оборудуют умными камерами на входе и выходе, а также для видеонаблюдения в классах, сообщила портфельная компания фонда "Роснано" "Элвис-НеоТек".
РИА Новости 03:28
Энергетика
Газпром видит достаточно оснований, чтобы повысить Польше цену на газ
В «Газпром экспорте» отметили, что вместе с ПАО «Газпром» продолжают обжаловать решение Стокгольмского арбитража о пересмотре с 2014 года цены по контракту купли-продажи газа польской стороне.
REGNUM 04:04
Технологии
Ученые: вакцина не сможет остановить распространение коронавируса
Специалисты высказали мнение, что на начальном этапе вакцина, скорее всего, будет обеспечивать людям защиту от того, чтобы заболевание не протекало в тяжелой форме.
Evo-rus.com 02:00
Армия и оружие
Турецкие ударные дроны жгут тяжелые броневики ЛНА в Ливии
Известно, что значительную роль в выбивании бронеобъектов фельдмаршала Хафтара играют турецкие ударные беспилотные летательные аппараты Bayraktar TB2 и Anka-S.
Российская газета вчера в 06:31
Шоу-бизнес
Наталия Орейро подала прошение на предоставление гражданства РФ
Удивительная и неподражаема певица и актриса из Латинской Америки Наталия Орейро подала прошение на предоставление ей гражданства РФ.
Недвижимость.RU вчера в 07:18