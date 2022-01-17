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Банкир Аблязов заявил, что не финансировал незаконные протесты в Казахстане

Беглый казахский банкир Мухтар Аблязов, проживающий во Франции, заявил в интервью РИА Новости, что не финансировал массовые протесты в Казахстане.
РИА Новости
Центр координации протестов в Казахстане располагался в Киеве.
РЕН ТВ
Люди вышли на улицы, начались столкновения с силовиками и мародерство, есть жертвы и пострадавшие с обеих сторон.
РИА Новости
Президент Касым-Жомарт Токаев распорядился организовать регулирование отпускных цен на топливо, назвал происходящее актом внешней агрессии и обратился за помощью к партнерам по ОДКБ.
РИА Новости

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Экс-банкир Аблязов пообещал продолжить организацию протестов в Казахстане
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