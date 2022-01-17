Газета.RuБанкир Аблязов заявил, что не финансировал незаконные протесты в КазахстанеХорошо ли подобран заголовок?ДаНетОппозиционер и беглый казахский банкир Мухтар Аблязов рассказал, что не финансировал незаконные протесты на территории Казахстана.Газета.RuПротесты в Казахстане координировали из Киева.URA.RuЛюди вышли на улицы, начались столкновения с силовиками и мародерство, есть жертвы и пострадавшие с обеих сторон.РИА НовостиВозглавляемое Аблязовым незарегистрированное движение "Демократический выбор Казахстана" признано в стране экстремистской организацией.Smotrim.ruЧитать далееСвернутьЦентральная Служба НовостейЦентральная Служба НовостейRT на русскомТелеканал 360°Русская ПланетаФАНАпралСусанинКурьер. Среда. БердскНациональная служба новостейDaily StormРосбалтКомсомольская правдаGazeta.SPbLife.ruИзвестияЯмал-МедиаПодробнее о событииБанкир Аблязов заявил, что не финансировал незаконные протесты в КазахстанеГазета.Ru01:37Банкир Аблязов заявил, что протесты в Казахстане координировали из КиеваРИА Новости19:06Самое цитируемоеБеглый банкир Аблязов пообещал продолжить организацию мирных протестов в КазахстанеРИА Новости01:18Банкир Аблязов продолжит организовывать протесты в Казахстане и попросит помощи у ЗападаLenta.ru01:54Беглый банкир Аблязов рассказал о координации протестов в Казахстане из КиеваRT на русском01:34Банкир Аблязов заявил, что не финансировал протесты в КазахстанеИзвестия01:30Экс-банкир Аблязов назвал Киев местом координации протестов в КазахстанеРБК20:11Оппозиционер Аблязов рассказал о координации протестов в Казахстане из КиеваВзгляд.ру19:37Показать ещёОценить1,3KПоделиться