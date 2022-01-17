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Банкир Аблязов заявил, что не финансировал незаконные протесты в Казахстане

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Оппозиционер и беглый казахский банкир Мухтар Аблязов рассказал, что не финансировал незаконные протесты на территории Казахстана.
Газета.Ru
Протесты в Казахстане координировали из Киева.
URA.Ru
Люди вышли на улицы, начались столкновения с силовиками и мародерство, есть жертвы и пострадавшие с обеих сторон.
РИА Новости
Возглавляемое Аблязовым незарегистрированное движение "Демократический выбор Казахстана" признано в стране экстремистской организацией.
Smotrim.ru

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Банкир Аблязов заявил, что не финансировал незаконные протесты в Казахстане
Газета.Ru01:37
Банкир Аблязов заявил, что протесты в Казахстане координировали из Киева
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