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Банкир Гусев отметил устойчивость российской банковской системы

Власти РФ за последние годы провели большую работу по наращиванию устойчивости банковской системы, что позволило усилить надежность банков и повысить доверие населения к ним, рассказал РИА Новости председатель правления Совкомбанка Дмитрий Гусев.
РИА Новости
Основы сберегательного дела в современной России начали закладываться во время перестройки.
РИА Новости
«Недобросовестные и слабые игроки рынка, искажавшие конкуренцию и насыщавшие банковскую систему токсичными активами, удалены с рынка или проходят процедуру финансового оздоровления», — пояснил он.
Lenta.ru
С 2013 года Центральный банк и Агентство по страхованию вкладов провели глобальную работу.
ФАН

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