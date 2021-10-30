Власти РФ за последние годы провели большую работу по наращиванию устойчивости банковской системы, что позволило усилить надежность банков и повысить доверие населения к ним, рассказал РИА Новости председатель правления Совкомбанка Дмитрий Гусев.
Более 200 автомобилей, пассажиры которых не предоставили сертификат или QR-код о вакцинации или о перенесенном заболевании ковидом, не пустили в Севастополь в первый день работы блокпостов на въездах в город, сообщается на сайте регионального правительства.
Отмечается, что низкие дозы подобного облучения способствуют минимизации вирусной нагрузки, в то время как высокие обладают способностью уничтожения коронавируса на 99%, причем результаты прошли проверку в двух независимых лабораториях.