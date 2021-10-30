Более 200 автомобилей не пустили в Севастополь в первый день работы блокпостов

Более 200 автомобилей, пассажиры которых не предоставили сертификат или QR-код о вакцинации или о перенесенном заболевании ковидом, не пустили в Севастополь в первый день работы блокпостов на въездах в город, сообщается на сайте регионального правительства.