Стоит задуматься об ипотеке только в том случае, если удалось накопить не менее 15% от стоимости желаемого жилья, считает глава направления развития ипотечного кредитования Райффайзенбанка Антон Красильников.
Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко рассказал, что Минск рассматривает возможность приобретения или создания собственного грузового флота для того, чтобы минимизировать издержки на перевозку грузов.
«На полигоне Струги Красные в Псковской области впервые в ночное время было проведено массовое десантирование более 600 человек личного состава в полной экипировке, с оружием и снаряжением, и 30 боевых машин десанта БМД-2К-АУ, БМД-4М и БТР», — приводит ТАСС сообщение Минобороны.