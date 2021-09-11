Будьте в Плюсе

Банкир Красильников назвал необходимый объем накоплений для оформления ипотеки

Стоит задуматься об ипотеке только в том случае, если удалось накопить не менее 15% от стоимости желаемого жилья, считает глава направления развития ипотечного кредитования Райффайзенбанка Антон Красильников.
Российская газета
Не рекомендуется брать ипотеку, если нет возможности заранее скопить как минимум 15% от стоимости жилья.
Konkurent.ru
Сбережения лучше хранить не дома, а на накопительном счете под процент, так получится хотя бы частично сократить влияние инфляции на ваши сбережения.
ПРАЙМ
Важно запомнить, на рынке не бывает идеального времени для покупки жилья в ипотеку: то ставки растут, то цены на недвижимость, то еще происходит что-нибудь.
ПРАЙМ

Подробнее о событии

15% от стоимости жилья. Назван объем накоплений для оформления ипотеки
Konkurent.ru22:00
Банкир Красильников назвал необходимый объем накоплений для оформления ипотеки
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Специалист дал советы тем, кто задумывается об ипотеке
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Эксперт Красильников дал советы россиянам по оформлению ипотеки
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Эксперт отметил, что брать ипотеку стоит в случае, если удалось накопить минимум 15% стоимости
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