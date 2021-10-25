Воспользоваться полномочиями к понедельнику решили главы шести регионов: Пермского края, Воронежской, Нижегородской, Новгородской, Самарской и Курской областей, где нерабочие дни начнутся с 25 октября и продлятся до 7 ноября.
Одна из самых молодых планет, когда-либо обнаруживаемых на орбите вокруг далекой новорожденной звезды, была открыта международной командой ученых, возглавляемой членами профессорско-преподавательского состава, студентами и выпускниками Гавайского университета в Маноа, США.
Стратегия Венгрия реинтегрировать свои исторические территории на Украине, реализации которой была бы удовлетворена Россия, представляет большую проблему для президента Владимира Зеленского, пишет в статье для журнала National Interest замдиректора Евразийского центра при Атлантическом совете Мелинда Харинг.
Фонда электронных рубежей (EFF) поставил приложению всего 2 балла из 7. Специалисты фонда отметили, что главные минусы мессенджера - отсутствие тестов на безопасность (публичных), а также закрытый код.