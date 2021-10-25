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Банкир Поляков дал советы по инвестициям

Необходим диверсифицированный подход к сохранению и умножению сбережений в современных условиях непредсказуемости финансовых рынков, так считает глава Росбанка Илья Поляков.
Газета.Ru
«Непредсказуемые движения финансовых рынков в последние кварталы, на мой взгляд, подтвердили необходимость диверсифицированного подхода к сохранению и приумножению сбережений», — рассказал банкир.
Телеканал 360°
"Как следствие, можно ловить более высокие ставки по депозитам или искать момент для приобретения облигаций, доходность которых будет снижаться в последующие годы", — сказал он.
РИА Новости
Условия непредсказуемости финансовых рынков станут поводом для использования диверсифицированного подхода.
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